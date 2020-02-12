В чем причины ксенофобских нападений на трудовых мигрантов из Украины

В польском городе Торунь произошел инцидент, очень похожий на репетицию погрома. Группа, в которую входили, по меньшей мере, семеро местных жителей, жестко избили пятерых граждан Украины, России и Беларуси. Пострадавшие, среди которых была молодая женщина, получили травмы различной тяжести — включая перелом черепной кости, и сейчас находятся под наблюдением медиков.

Напавшие на них люди выкрикивали «Польша для поляков!» и «Е***ть украинцев!». Судя по всему, погромщики приняли своих жертв за трудовых мигрантов из Украины — несмотря на то, что они общались между собой на русском, а один из них и вовсе оказался этническим поляком-репатриантом. Такова злая ирония глобализованного мира, где целящиеся в «чужих» националисты все чаще попадают в своих — что, впрочем, не удивительно, учитывая, что инцидент произошел в исторически мультинациональном Торуне, на родине великого астронома Николая Коперника, происходившего из немецко-польской семьи.

Нужно отдать должное польской власти — она не стал скрывать ксенофобского подтекста нападения на иностранных граждан, и распространила фотографии подозреваемых в преступлении — которые, скорее всего, являются представителями одной из местных фанатских групп ультраправого ксенофобского толка.

«По имеющимся данным, инцидент произошел на национальной почве. Изображения преступников зафиксировали камеры видеонаблюдения. Офицеры ищут людей, которые могли бы помочь установить личности подозреваемых, а также свидетелей происшествия», — заявил представитель городской полиции Войцех Хростовський.

Однако, пострадавшие говорят о том, что оказавшиеся на месте событий торуньцы не пытались помешать нападению на иностранцев. «Я побывал в разных странах. Будь то Россия, Украина или Китай — везде ко мне относились с уважением, и я мог рассчитывать на помощь других людей» — написал один из них на фейсбуке — сожалением добавляя, что ксенофобские преступления становятся в Польше нормой, так что ему не хочется приглашать туда друзей и знакомых из-за границы.

И действительно, подобные скандалы становятся регулярными. Так, несколько месяцев назад один ресторанов приморского города Гдыня разместил объявление о поисках нового шеф-повара, сопроводив его демонстративной припиской: «Никаких украинцев или им подобных». Это вызвало возмущение в социальных сетях, однако владельцы заведения отозвались на критику в еще более оскорбительном для украинских граждан тоне: «Мы рады всем клиентам, однако не рады недолюдям».

Польский центр мониторинга проявлений расизма и ксенофобии подал заявление о совершении преступления и потребовал вмешательства Национальной инспекции труда, а мэр Гдыни Войцех Щурек вместе с сенатором Славомиром Рибицьким демонстративно посетили другой ресторан, принадлежащий украинской семье. «Это позорные слова. Они не имеют права звучать в нашем публичном пространстве. Мы очень рады, что в Гдыню прибывает много молодых украинцев, которые тяжело работают», — заявил журналистам градоначальник, которому прекрасно известно, какое значение имеют для польской экономики рабочие руки приехавших с востока заробитчан.

Однако эксперты указывают на то, что антиукраинские настроения достаточно регулярно проявляют себя в современной Польше. Использование дешевого труда мигрантов уже сказалось заработках польских работников. Согласно данным социологической компании Personnel Service, 42% поляков уверены, что приток украинских мигрантов негативно влияет на уровень зарплат в стране — в первую очередь в секторе неквалифицированной рабочей силы, где преимущественно заняты люди без высшего и специального образования. К счастью, это пока что не привело к полномасштабному всплеску антиукраинской истерии, однако прискорбные инциденты, связанные с враждебным отношением к украинцам, давно уже не считаются чем-то из ряда вон выходящим.

Так, в 2018 году в польском городе Вроцлав двое неизвестных избили в трамвае украинца — причем, согласно данным Центра мониторинга проявлений расизма и ксенофобии, нападение сопровождалось оскорблениями по национальному признаку. В том же году в Прушкуве вблизи Ополя местные жители несколько раз избивали проживающих там украинских подростков — не скрывая своей неприязни к «понаехавшим» иностранцам.

Владелец магазина в местечке Барлинек вывесил табличку с объявлением, что украинские покупатели должны проходить специальный досмотр на предмет позаимствованных с прилавка товаров. Другой инцидент произошел в городке Хващино, где группа пьяных поляков напала на общежитие украинских работников. Погромщики были вооружены палками, бутылками, битами, и сопровождали свои действия криками: «Убирайтесь на Украину», «Польша для поляков!», «Домой, козлы!».

Все это сказывается и на положении украинских заробитчан. В прошлом году их стали чаще заворачивать на польской границе, используя для этого самые разные поводы и предлоги. Согласно данным польской пограничной службы, в 2019 году количество отказов во въезде в Польшу выросло более чем на 12%. Таким образом, в первом полугодии через кордон не смогли проехать почти 28 тысяч украинцев, получивших вожделенные биометрические паспорта. Как правило, польские пограничники мотивируют отказы отсутствием документов для подтверждения цели пребывания и условий пребывания и недостатком средств для пребывания в Польше — а также обвиняют украинцев в мелкой контрабанде дешевыми сигаретами.

Тем не менее, количество украинцев в Польше стабильно растет. По данным «Польского радио», украинские граждане составляют 75% от общего количества трудовых мигрантов, которые официально трудоустроены на территории Польши, а местное МВД официально заявляло о 2 миллионах трудовых мигрантов из Украины. «Конечно, большинство прибывших в Польшу являются гражданами Украины. Следующая национальная группа уже в более чем десять раз меньше. Мы говорим о гражданах Беларуси, которых в пределах 38 тыс. Далее идут грузины — примерно 9,5 тыс., а затем граждане Молдовы и России — более 8 тыс.», — говорит об этом пресс-секретарь Офиса социального страхования Польши Войцех Андрусевич.

А это значит, что украинские граждане и дальше будут основной мишенью для атак местных ксенофобов. И набрасываясь на выходцев из стран бывшего СССР, они будут выкрикивать оскорбления именно по адресу украинцев.