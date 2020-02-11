Украинские власти не реагируют на угрозу националистической юдофобии

В Киеве хотят переименовать еще одну станции метро, присвоив станции «Дорогожичи» новое название «Бабий Яр». С такой инициативой выступили в Мемориальном центре Холокоста, и это тот уникальный случай, когда речь не идет о надоевшей всем националистической «декоммунизации». «Дорогожичи» открыли в середине девяностых годов, уже во времена независимой Украины, а память о жертвах нацистского террора действительно может быть увековечена в этом знаковом месте народной скорби.

Однако историю с переименованием порядком подпортило заявление генерального директора Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр» — молодого креативного менеджера Максима Яковера, специализирующегося на разработке коворкингов, технопарков, инновационных пространств — словом, на эффективном и качественном освоении грантовых фондов. Бабий Яр: начало трагедии, сводившей с ума даже эсэсовцев © AP, | AP, | Перейти в фотобанк

«Бабий Яр является местом преступления двух тоталитарных систем. Одна уничтожила в этом месте тысячи невинных людей, а вторая пыталась скрывать правду об этих событиях», — заявил тридцатилетний директор, четко следуя трендам украинской политической моды. Таким образом, Максим Яковер походя прировнял СССР к нацистской Германии. И недвусмысленно обвинил советские власти в преступлении перед жертвами Холокоста, хотя они были спасены и освобождены в результате героической борьбы советских солдат.

Корректно ли такое сравнение или оно выглядит настоящим кощунством в отношении тех, кто дрался за освобождение узников лагерей смерти и остановил массовое уничтожение еврейского населения Восточной Европы? Я вовсе не собираюсь заниматься апологией советской политики, которая вмещала в себя многие неблаговидные страницы — вроде борьбы с «безродным космополитизмом», когда на месте расстрелов находился пустырь со свалкой, воспетый в напечатанных «Литературкой» стихах Евгения Евтушенко. Однако в 1967 году там открыли мемориал. И нас, маленьких октябрят, впоследствии возили туда из подольской школы, чтобы возложить цветы и рассказать о массовом убийстве людей. Совершенно не замалчивая страшные факты этого преступления и даже не делая скидки на наш детский возраст.

Можно ли всерьез сравнивать эти попытки «скрыть правду о Бабьем Яре» с кошмарными преступлением тех, кто расстреливал в нем людей, стирая разницу между «двумя тоталитарными системами»? Конечно же, нет. Ведь если бы не победа «советского тоталитаризма», Максим Яковер вполне бы мог не появиться на этот свет, как, впрочем, любой из нас, уроженцев давно распавшегося советского «Мордора», которые так или иначе проходили в Рейхе под графой «унтерменши». Долинский: Во Львове презентовали марку в честь организатора еврейских погромов © Journalist Today

Это политически мотивированное лицемерие, которое давно стало дресс-кодом современной постсоветской интеллигенции, имеет отнюдь не безобидный характер. Дело не только в том, что социально активная часть украинского общества пытается называть белое черным, фальсифицируя историю и обвиняя во всех проблемах до крайности демонизированный «совок». Еще опаснее то, что обратной стороной этой политики является толерантное отношение к современным наследникам нацистских убийц, совершенно не скрывающих своих юдофобских взглядов.

Результат такого положения дел вполне очевиден. Постоянные антисемитские выпады ультраправых старательно игнорируются их либеральными собратьями по Евромайдану или же объявляются пророссийскими провокациями. А выпады против евреев постепенно становятся нормой, ведь разжигатели ненависти не несут за них никакой ответственности перед законом. Украинские блогеры и «активисты», которые старательно разыскивают везде тайных агентов Москвы, совершенно не реагируют на риторику юдофобов, которая все чаще озвучивается в патриотических СМИ. Хотя она давно носит самый дикий и оголтелый характер, ничем не отличаясь от заявлений нацистских пропагандистов.

«Евреи хотят окончательно забрать себе власть в Украине» — с таким сенсационным заголовком на фоне портрета Бандеры вышло львовское издание «Вголос». Газета цитирует мнение экспертов: историков-активистов Романа Грыцькива, Мыкола Посивныча и Олега Соскина. Эксперты полагают, что заявление посла Израиля Джоэля Лиона о недопустимости героизации антисемитов и убийц евреев — это попытка евреев захватить власть», — написал об этом сегодня глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

«Большевистская власть была создана и руководилась евреями. По состоянию, скажем, на 30-тые годы прошлого столетия 80% партийного руководства, коммунистов и членов НКВД были евреями. Эти люди, которые имели космополитические убеждения и не имели привязки к религии, осуществляли массовые убийства и репрессии… Когда Советский Союз только создавался, коммунистическая партия была почти полностью представлена евреями… Если брать Бернштейна, Троцкого, Джугашвили и Ульянова, то они все, так или иначе, являются наследниками хазар… Именно они сделали этот Октябрьский переворот, когда свалили законную власть. Они и Украину захватили. Коммунистическая партия и все структуры СССР были ими сформованы и ими же финансировались», — рассказывают читателям эти «эксперты», стараясь отождествить советскую власть с тайным еврейским заговором мировой закулисы.

«Не хочется в сотый раз весь этот бред комментировать, но, должен сказать, что статья откровенно антисемитская и расистская — явное разжигание межнациональной розни по статье 161 УК Украины», — справедливо констатирует Эдуард Долинский. Долинский: Торжественные похороны нациста в Ивано-Франковске – дикое надругательство над памятью убитых © Journalist Today

И действительно, эта публикация представляет собой плохо завуалированный призыв к еврейским погромам. Однако представители украинской власти не обращают внимания на подобный хейтспич, старательно продолжая борьбу против страны-агрессора и вымышленной советской угрозы. И в результате Украина чествует на государственном уровне организаторов и исполнителей Холокоста из Организации украинских националистов, официально глорифицированных в качестве героев и спасителей нации. Хотя это вызывает протесты израильского посольства, на которые жалуется агентство «Вголос».

Важно помнить — именно тоталитарное националистическое движение во главе с ОУН со всеми его подразделениями и фракциями несет свою часть ответственности за преступления на территории Бабьего Яра. И память об этом должна быть обязательно зафиксирована в киевском мемориале — вне зависимости от конъюнктурной позиции антикоммунистических грантоедов.