Москва совершенно определенно дала понять, что без выполнения Киевом договоренностей, которые были достигнуты на предыдущей встрече нормандской четверки в Париже, нового саммита не будет

Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко напомнил об обязательствах, которые взяли на себя стороны конфликта. Так называемый «парижский пакет» включает в себя 6 позиций. Донецк, Луганск и Киев должны:

развести силы на трех новых участках линии соприкосновения;

открыть новые пункты пропуска;

продвинуться в разминировании;

провести обмен удерживаемыми лицами;

провести конституционную фиксацию «формулы Штайнмайера"»;

согласовать все правовые аспекты особого статуса Донбасса, чтобы обеспечить его действие на постоянной основе.

Однако из всего списка сейчас выполнен только один пункт — проведен обмен. Что касается всех остальных, пока нет даже намека на то, что правящая команда готова не то чтобы приступить к их реализации, — похоже, об этом никто всерьез не задумывается. Более того, настрой на переговоры с Россией, который Владимир Зеленский демонстрировал в начале своей каденции, бесследно испарился. Министры и политики из окружения президента все чаще выступают с антироссийскими заявлениями, исключающими саму вероятность нормального и конструктивного диалога. Об этом Андрей Руденко тоже упомянул. ОБСЕ без маски. Что на самом деле стоит за "объективностью" Запада в попытках интерпретации Минских соглашений © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Голоса так называемых «соросят, то есть тех украинских политиков, чьи взгляды были сформированы на одной из учебных площадок, финансируемых миллиардером Джорджем Соросом, сторонников либеральных реформ и ставленников Демократической партии США, звучат все громче, прямо на глазах становясь доминирующей нотой. Чтобы не быть голословным, приведу самый свежий пример. В интервью «РБК-Украина» министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, являющийся выходцем из бизнес-структур олигарха Виктора Пинчука, давая оценку гастролям украинских артистов в России, заявил следующее: «Я говорил, что есть вещи, которые нормируют отношения между странами. Культурная сфера является тем, что нормирует отношения. У нас ненормальные отношения с Россией. Они сегодня наш враг. И я считаю, когда наши артисты ездят в Россию выступать, это автоматически приводит к унормированию отношений. Я точно с этим не могу согласиться».

То есть речь идет о том, что нет никакой нужды в нормализации или, выражаясь словами министра, «унормировании» отношений с Россией. «Она — враг», а врагу принято давать отпор, не вступая в переговоры. Единственный допустимый переговорный формат — это когда противник подписывает капитуляцию. Сам Зеленский заявил, что наличие «соросят» и «антисоросят» в правительстве создает необходимый баланс, позволяющий избегать «роковых ошибок». Про себя президент сказал, что он точно не является человеком Сороса.

Тем не менее по факту политический курс, который проводил Петр Порошенко, не просто реанимирован. Если раньше глава украинского государства пытался лавировать между различными политическими силами, то сейчас антироссийская линия вытесняет все иные элементы. А это именно взгляд на вещи, характерный для выучеников Сороса. Того же Бородянского именуют «порохоботом». По всем ключевым вопросам, начиная с Донбасса и заканчивая евроинтеграцией, это образцовые представители Евромайдана. Им не нужен мир, они считают, что сепаратисты должны быть повержены, они не желают налаживать отношения с Россией и восстанавливать разорванные экономические связи с нею. Конец минского мира © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

По всей вероятности, политическая ситуация еще может незначительно меняться, но тренд на усиление «соросят» кажется логичным, оправданным и непреодолимым. Антироссийская позиция, которая заложена в основу государственной идеологии Украины, обречена на самовоспроизведение во все более бескомпромиссных формах, поскольку, не усиливая свои элементы, она теряет силу, энергетические свойства. Поэтому до тех пор, пока украинское государство остается «Антироссией», любой правитель страны силой обстоятельств будет доведен до идеала. А пока в роли политика, всецело ненавидящего Россию, никто лучше Петра Порошенко не выступал. Зеленскому еще придется поработать над собой, чтобы достичь искомых параметров.