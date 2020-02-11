Известный русофобскими высказываниями украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк заявил, что в России лишь несколько артистов имеют моральное право выступать на Украине: актриса Лия Ахеджакова, публицист Виктор Шендерович, музыкант Андрей Макаревич «и еще нескольких людей», которые «считают, что Путин неправ, и говорят об этом вслух»

Чтобы россиянину получить похвалу от ненавистника РФ пана Кондратюка, надо очень постараться, однако я чрезвычайно далёк от мысли, будто вышеперечисленные артисты являются заклятыми врагами России. Скорее, майданные русофобы видят в них некое оправдание политики, направленной против целых групп населения собственной страны. И, самое главное, своё личное моральное право и в дальнейшем осуществлять дискриминационную политику: мол, видите, даже лучшие люди сопредельного государства с нами; вы нас в сегрегации русскоязычных обвиняете, а на украинский Донбасс сам Макаревич ездил, и Ахеджакова об «оккупации Крыма» говорит. То есть используется ссылка на чужой авторитет, который у популярных артистов явно значимей, нежели у одиозного Кондратюка.

Вопрос делится как бы на две части: почему так ведут себя некоторые представители российской либеральной интеллигенции и как это поведение потом используется в пропагандистской войне против их государства. Начнём с того, что многие из них российское государство и своим-то не очень считают — борьба с ним въелась в плоть и кровь многих представителей советского андеграунда, стародавних борцов ещё с советской цензурой. Они до сих пор не видят разницы между старыми и новыми временами, тем более что их идеологическая позиция неплохо спонсируется заинтересованными структурами, а «тоталитарный режим» вовсе не посягает на их налаженный быт. Неполным составом «Машина времени» на Украину не поедет © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

Причиной бесконечной фронды, как правило, является неискоренимое западничество либеральной интеллигенции. А это уже мировоззренческий выбор, подразумевающий представление о «благе страны» как о выборе исключительно западной модели развития. В их понимании Запад — это «демократия и свобода», а Незапад — «тоталитаризм и трагедия», хотя та же Япония, к примеру, прекрасно может сочетать фрагменты традиционного уклада с демократическим институтами, а элементы коллективизма с высочайшей экономической эффективностью. Однако сама историческая традиция российского либерализма предписывает зачарованно смотреть на Запад и безоговорочно верить всем его рецептам.

Если Запад считает, что на Украине произошла «демократическая революция», сила привычки либеральной интеллигенции заставляет подчиниться именно данной версии, а значит, «демократическую революцию» поддерживать. Соответственно все, кто ей оппонирует, автоматически относятся к силам «антидемократическим», к тому же поддержанным самим Путиным, которому фрондирующие противостоят внутри России. Таким образом, «враг моего врага» становится «моим другом», и либеральная интеллигенция начинает активно сочувствовать украинскому майдану, вольно или невольно втягиваясь в его пропагандистскую кампанию.

На Украине, в свою очередь, использовать прославленные имена — один из наиболее действенных приёмов пропаганды, поскольку чужой авторитет реально придаёт действенности тем или иным утверждениям. Тем более, как говорил Воланд, «возможность получения взятки от этой дуры Фриды совершенно исключена»: не такие уж огромные деньги получает, например, Андрей Макаревич от своих гастролей по Украине. Следовательно, тезис «с нами лучшие люди Свободной России» употреблять в пропаганде можно и должно, причём не только для деморализации собственного русскоязычного населения, но и идеологической работы внутри самой России. А именно на радикальные перемены внутри РФ рассчитывают иностранные стратеги, которым подчиняются украинские спецслужбы и их пропагандистские подразделения.

При этом сознательная слепота некоторых представителей российской либеральной интеллигенции, на мой взгляд, значительно гаже, нежели просто элемент внутриполитической борьбы. Это фактическое оправдание чудовищных деяний киевского режима: многочисленных нарушений прав человека, задокументированных фактов пыток и бессудных расправ, цензурных ограничений и убийств мирных граждан, то есть всего того, против чего и должны выступать либералы (в классическом понимании этого слова). Однако ни одного слова осуждения мы от них не слышим.

Зато слышим, что Макаревич называет «мразями» обычных людей, кто не может простить Михаилу Горбачёву развал страны и последующую гибель миллионов сограждан; а Алена Водонаева ничтоже сумняшеся рассуждает о смеющем рожать «быдле», которому «вечно не хватает на бутылку водки». Они воображают себя повелителями «пипла» и очень удивляются, когда сталкиваются с народным отторжением; представляя себя «прогрессивными», оказываются презираемыми.

И это не травля инакомыслящих (в России т.н. «либералы» сплочены, располагают немалыми материальными и информационными ресурсами), но защитная реакция здорового организма от посягающей на него инфекции. Если они союзники тех, кто убивает соотечественников, иначе быть и не должно.