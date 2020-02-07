Что на самом деле стоит за «цифровизацией», которой гордятся «слуги народа»

Президент Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук и члены его Кабмина с большой помпой представили мобильное приложение «Дія». Они торжественно заявляют о том, что страна стоит на пороге настоящей цифровой революции — и все неповоротливое украинское государство вот-вот будет помещаться в отдельно взятом смартфоне каждого гражданина.

«Мы делаем первый шаг. Представляем мобильное приложение «Дія» в AppStore и GooglePlay. Теперь девять миллионов украинцев могут пользоваться водительским удостоверением и свидетельством о регистрации транспортного средства в своем смартфоне. Другие страны идут к этому годами. Мы смогли за полгода. Мы стали третьей страной в Европе, насколько мне известно, где есть что-то подобное», — с гордостью рассказал президент Зеленский, по словам которого, уже скоро украинцы начнут голосовать через смартфон на президентских, парламентских и местных выборах.

«Все, наверное, хоть раз пытались взять справки и были жертвой условной женщины Тамары Ивановны в маленьком окошке, у которой всегда плохое настроение и короткий день. Всегда мы встречали условного Виктора Петровича, которому нужно что-то занести, чтобы получить его подпись для получения разрешения. Приложение это изменит. Оно сэкономит деньги, время и нервные клетки», — поддакивал Зеленскому премьер Гончарук, который совсем недавно рассказывал на скандальных пленках прослушки о некомпетентности своего шефа. По словам руководителя Кабмина, в ближайшие три года в Украине собираются оцифровать все государственные услуги, включая регистрацию всех предпринимателей и новорожденных украинцев.

Звучит красиво. Однако три года — это достаточно длинный срок, и проживут столько далеко не все условные украинские виктор-петровичи из длинных очередей под дверями государственных кабинетов. А сам премьер-министр Алексей Гончарук наверняка будет уволен со своей должности еще раньше, когда выполнит черную работу по приватизации оставшихся в государственной собственности активов. Подобные обещания цифровой революции звучат в духе незабвенного министра инфраструктуры Владимира Омеляна, который обещал украинцам когда-нибудь построить передовой гиперлуп — стараясь не обращать внимания на дряхлые поезда, рухнувшие мосты и испорченные дороги.

И действительно — представленное Зеленским и Гончаруком приложение по факту включает в себя только две действующие функции, доступные для украинских водителей — восстановление утерянных водительских прав и дистанционная регистрация автомобилей. Причем все это пока не получится сделать, не выходя из дома. Для того чтобы пользоваться разрекламированной программой «Дія», нужно будет сходить к Тамаре Ивановне из специально открытого аккредитационного центра, чтобы оформить там личную цифровую подпись. Таким образом, реформа Зеленского только увеличила количество сидящих в кабинетах чиновников — о чем не без иронии пишут в соцсетях украинцы.

Конечно, все это мало похоже на анонсированную перед населением перемогу. Скорее речь идет про очередную унылую зраду — тем более, что инициативы Зеленского всего лишь хотят повторить давно реализованный на практике опыт «страны-агрессора». Начиная с 2020 года граждане России смогут получать по интернету 100% предложенных государством услуг — то есть практически всё, за исключением сдачи отпечатков пальцев при получении биометрического загранпаспорта. А налоговая служба, которой руководил возглавивший правительство Михаил Мишустин, уже сейчас позволяет платить через смартфон налоги, распознавая личность гражданина при помощи обыкновенной фронтальной камеры.

В Украине пока что нет ничего подобного — а попытка догнать соседей обещает растянуться на годы, несмотря на бравурные отчеты и постоянно звучащие обещания. Более того, сетевое издание «Капитал» недавно обвинило украинские власти в подлоге — заявляя, что данные о численности населения Украины, которые были озвучены министром Кабинета министров Дмитрием Дубилетом по результатам масштабной цифровой переписи реестров, были банально сфальсифицированы и не имеют ничего общего с реальным положением дел. Хотя «слуги народа» до сих пор преподносят этот проект в качестве еще одного достижения пресловутой «цифровой революции».

Впрочем, эта история показала, что украинские чиновникиосвоили цифровые технологии по крайней мере в смысле эффективного внедрения сетевой цензуры. «После публикации статьи про «перепись» Дубилета — может, просто так совпало, не знаю — столичный провайдер «Фрінет» заблокировал для своих абонентов сайт «Капитала». Сначала выдавал надпись про то, что доступ ограничен «по требованию законодательства или решению суда». После просьбы предъявить это самое решение был получен честный ответ, что никакого решения нет. Надпись исчезла, но… сайт все так же заблокирован. Такая вот занятная свобода слова по-украински. Зачем принимать какие-то законы вообще, если можно просто вот так, методом лома?» — написал об этом киевский журналист Вячеслав Чечило.

Да что там — спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков запретил приходить к нему в кабинет с мобильными телефонами, опасаясь прослушки после уже упомянутого скандала с участием премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Так что не совсем ясно, каким образом "слуги народа" намерены управлять государством посредством смартфонов.

То же касается и обещанных у президента Зеленского цифровых выборов. История со сфальсифицированной переписью населения наглядно свидетельствует о том, что подобная практика непременно обернется в Украине грандиозной аферой, вроде истории с демократическими кокусами в штате Айова. Можно не сомневаться — цифровые программы партии власти будут выдавать исключительно необходимые для нее результаты — или загадочным образом подвисать, если результат народного волеизъявления окажется в пользу конкурентов из оппозиции.

Подводя итоги шумихи вокруг «государства в смартфоне», можно констатировать, что Украина до сих пор отстает в смысле реальной цифровизации не только от наиболее развитых государств Европы, но и от многих соседей из стран бывшего СССР. А окружение президента Зеленского привычно пытается выезжать в этой ситуации на привычном для него оголтелом самопиаре. Который, увы, не избавит украинцев от бюрократов, расходов и длинных очередей.