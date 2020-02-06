Украинские черноземы – последнее, на чём собираются нажиться приватизаторы

6 февраля Верховная Рада должна проголосовать в целом законопроект о снятии моратория на продажу земли. Ко второму чтению в него внесли небольшие правки чисто косметического характера. Так, иностранцы будут иметь право покупать украинские земли только после всеукраинского референдума, а каждый отдельно взятый покупатель сможет приобрести в одни руки не более десяти тысяч гектаров родных черноземов.

Все понимают, что это блеф: иностранные собственники все равно смогут скупать землю через украинские компании во главе с туземными зиц-председателями, а аграрные бароны без проблем получат в свою собственность любое количество гектаров, покупая и аккумулируя их через своих агентов.

Это голосование с ходу спровоцировало уличные протесты и затяжные бои на подступах к трибуне парламента. И неудивительно, ведь даже ручные украинские социологи по-прежнему фиксирует массовую непопулярность земельной приватизации. Большинство украинских граждан осознают, что она обречена привести Украину к масштабной социальной катастрофе в духе девяностых годов, потому что ослабленное и деградировавшее государство элементарно не в состоянии провести этот процесс в прозрачном режиме, с соблюдением интересов простых селян, у которых просто не будет денег на покупку земли.

Фурса: Последний и решительный бой за украинскую землю противники рынка проиграют © Facebook, Сергей Фурса

«Открытие рынка продуктивной земли — это не способ реализации права собственности украинскими гражданами, а способ отобрать у них собственность. То есть способ легитимного перехода общенародной собственности в руки небольшого числа владельцев. Так, как в свое время ваучерная приватизация была способом концентрации промышленных активов в руках крупного капитала — как отечественного, так и транснационального. Следствием этого стала деиндустриализация Украины и ее превращение в сырьевой придаток с дешевой рабочей силой.

Украинская земля будет скуплена крупным капиталом по той цене, которую выставят покупатели. Крестьяне будут вынуждены согласиться на низкую цену земли из-за элементарной нехватки финансов. Этот факт, а также внеэкономические методы, которые широко используются сейчас в аграрном секторе — например, рейдерство, — свидетельствуют о том, что землю будут скупать по минимальной цене. Кроме того, небольшие фермерские хозяйства будут проигрывать в конкурентной борьбе большим латифундистским хозяйствам, банкротиться и продаваться», — описывает сценарий земельной приватизации известный правозащитник Владимир Чемерис.

Вторым, еще более важным, результатом отмены моратория на торговлю землей будет пролетаризация села и массовый отток «лишних» людей. Продав свою землю, бывшие крестьяне окажутся ненужными у себя дома. Крупные аграрные корпорации не заинтересованы в большом количестве рабочей силы, обеспечивая свои производственные нужды за счет небольшого количества профессиональных сельхозрабочих. А в деиндустриализованной провинции нет никаких рабочих мест, способных удовлетворить запросы молодых обезземеленных селян, не считая перспективы трудоустроиться в полиции, армии или пополнить ряды криминала, отжимая пашни и огороды своих соседей.

Следствием этого будет новая волна трудовой миграции. Бывшие владельцы земли начнут массовый исход в крупные города в надежде найти там работу и перспективы начать новую жизнь. А затем отправятся за границу, насыщая рынок труда в Польше, Чехии, странах Балтии и России. Всё это дополнительно ухудшит социальную ситуацию в мегаполисах Украины — даже в её столице, которая пока еще пытается имитировать некоторое подобие благополучия и стабильности. А Украина окончательно потеряет основную массу молодого трудоспособного населения просто потому, что оно обречено оказаться ненужным и невостребованным в реалиях разоренной и разграбленной «аграрной сверхдержавы».

Бунты с оружием. На Украине рассказали о катастрофических последствиях принятия закона о продаже земли © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

«Существует большая доля вероятности закрепления за Украиной статуса крупной страны-экспортера зерновых, которая не способна обеспечить базовые продовольственные потребности на внутреннем рынке потребления. Произойдёт упрочнение позиций агробизнеса, ориентированного на экспортные зерновые культуры, с последующей деградацией животноводческого сегмента. Это, в свою очередь, ведет к дальнейшей примитивизации простейшего сельхозпроизводства, что, несомненно, повлечёт за собой цементирование сложившейся модели структуры распределения труда.

Учитывая экономическую ситуацию, внешнему и даже внутреннему инвестору выгоднее создавать производственные цепочки в соседней Польше, оставляя в Украине примитивную кормовую базу растениеводства и резервуар рабочей силы, которая, так или иначе, поедет ради выживания в ту же Польшу. Украинский заробитчанин на польской ферме, которая сбывает продукцию в Украину — это не просто пугающая перспектива, это объективная реальность и практически неизбежное будущее», — рассказывает об этом журналист Роман Губриенко.

Понимают ли это в Верховной Раде? Этот вопрос кажется сейчас чисто риторическим, потому что правительство молодых реформаторов в принципе не обращает внимания на базовые потребности, проблемы и интересы большинства украинских граждан, работая исключительно на своих иностранных грантодателей и родных украинских олигархов. Команда премьер-министра Алексея Гончарука была назначена для того, чтобы продавать в частные руки последние оставшиеся активы государственной собственности — железные дороги, стратегические предприятия, порты, энергокомпании, почту и в первую очередь миллионы гектаров украинской земли. Она делает свою работу, и её не остановить ни малочисленными пикетами, ни петушиными стычками передравшихся накануне голосования депутатов.

Это понимают все, а показушная борьба за продление моратория, которую демонстрирует под куполом Рады Юлия Тимошенко, рассчитана на самого наивного избирателя, потому что карманная украинская оппозиция не готова всерьез сопротивляться земельной приватизации, ограничиваясь показушной имитацией борьбы против непопулярной реформы. Закон о продаже земли наверняка будет принят, и уже вскоре страна столкнется с его разрушительными последствиями, которые затронут множество украинцев.

«Готовьтесь к земле» — эта мрачная шутка звучит сейчас совершенно серьезно. Даже если это не понимают некоторые недальновидные граждане, весело наблюдающие за потасовками «слуг народа».