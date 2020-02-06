Хотя от украинской тематики российское общество испытывает определенную усталость, слухи об отставке Владислава Суркова из помощников российского президента оживили дискуссию о дальнейшей политике РФ в отношении Украины. Одни говорят, что Украина уже отрезанный ломоть и «всё пропало», иные ищут способы продолжить сопротивление Майдану

Вне зависимости от того, кто будет курировать украинское направление, очевидно одно — если ничего не делать, результата не будет. Ожидания части экспертного сообщества, будто Украина развалится под тяжестью внутренних проблем, оказались несостоятельны. При поддержке Запада и недостатке активных действий со стороны РФ майданный режим укрепился, легитимизировался через серию выборов, расправился с активным внутренним сопротивлением. Теперь он активно переформатирует страну в крайне антироссийском, милитаристском и националистическом дискурсе.

Решение украинской проблемы — это не «ностальгия по империи» или «старое мышление», но условие стратегической безопасности России. Натаскивание украинской армии иностранными инструкторами, американцы в Очакове, натовское вооружение в ВСУ — реалии сегодняшнего дня, а размещение ракет в подбрюшье России — перспективы дня завтрашнего. Существование враждебной, подконтрольной НАТО Украины есть залог уязвимости западных границ России — как и задумано нашими недругами. Следовательно, капитуляция перед требованиями Киева возможна лишь при тайном или откровенном желании открыть ворота врагу. Юрий Ткачев: Почти половина одесситов стала считать, что Украина движется в неправильном направлении © скриншот с видео "Dumskaya TV" | скриншот с видео "Dumskaya TV" | Перейти в фотобанк

Ликвидировать враждебный режим в результате вооружённого вмешательства невозможно (ввиду огромного комплекса политических причин), а экономическое давление не срабатывает по причине явного и скрытого саботажа. Но значит ли это, что необходимо лишь бессильно наблюдать за происходящим? Некоторые жалуются: мол, на Украине недруги распахнули «окно Овертона» и сделали из братского народа лютого врага. Однако что системой сотворено, иной системой и преодолеть можно; что сегодня кажется нереальным, через некоторое время может стать обсуждаемым, а потом и реализуемым.

Украина, что бы ни пыталась изображать её пропаганда, отнюдь не монолит, но испещрённый трещинами карст. Трещины эти по мере ухудшения экономического положения, разочарования в политиках, продолжения войны и на фоне прочих неблагоприятных факторов постоянно увеличиваются. Пока их цементируют национализмом, насилием, доносами, медийной истерией, но если эту шпатлёвку непрестанно размывать, её вяжущие свойства существенно снизятся, а там под напором объективных трудностей и сам карст посыплется — очень ненадежный фундамент.

Автор далёк от мысли, что все вопросы решаются так называемой мягкой силой, речь идёт о целом комплексе мер информационного, экономического, политического воздействия, жёстко увязанных между собой для достижения стратегической цели — обретения нормальной, дружеской Украины. Упреждая недовольные крики на этой стороне, процитирую революционного классика: «Идея становится материальной силой, когда она овладевает массами». Как бы вы лично ни относились к функционированию украинского языка или государства — они существуют, и с этим фактом надо считаться. На данный момент идею государственной независимости Украины исповедуют десятки миллионов людей, и с ними вы ничего поделать не можете. Во всяком случае пока сама Россия не станет настолько привлекательной, чтобы превратиться в желанный пример для подражания. Кстати, инициативы Владимира Путина, направленные на дальнейший рост благосостояния населения РФ, отчасти подразумевают и данную цель.

Итак, есть объективная реальность: стоящие перед РФ актуальные задачи, наличествующая Украина и территории, где сталкиваются их влияния — приграничные области, Донбасс, Приднестровье, Крым. В этом отношении сложно переоценить роль Донбасса и особенно Крыма как витрины условного «Русского мира». Пересекающие границы миллионы людей имеют возможность своими глазами увидеть те или иные достижения, цены, зарплаты. В этой связи представляются важными декларируемые планы значительно подтянуть уровень жизни на Донбассе и в Крыму. Конечно, это делается в первую очередь для местных жителей, но в любом случае последующее сравнение не должно быть в пользу Украины.

Проблема донесения информации об этом до «стационарного» украинского потребителя является целым комплексом медийных мероприятий, которые не являются темой данной статьи. Отмечу лишь, что современное общество имеет огромное количество способов информирования — от социальных сетей до трансграничного вещания. Доставить аргументированную информацию, безусловно, можно, как и делать общедоступными для населения Украины удручающие факты внутренней гнилости майданного режима, а заодно — разумные ему альтернативы. И хватит изображать украинцев «нацией предателей» и бандеровцев — по количеству Героев Советского Союза Украина занимала второе место в СССР (после РСФСР).

Параллельно важно вести работу по ослаблению потенциала майданного режима: создавать максимально благоприятные условия для эмиграцию в РФ ученых, медиков, преподавателей, перспективной молодежи, квалифицированных рабочих; системно изымать то, что может усиливать экономическую мощь враждебного государства. В России очень много возможностей для созидания, для работы среди своих и на себя. Напомню, одним из факторов окончательного падения Крымского ханства при Екатерине Великой стала инициированная российским правительством массовая эмиграция ремесленного населения Крыма — греков, армян, в общем, всех умеющих создавать материальные ценности. Лишившись рядовых умельцев, разбойничье ханство быстро пришло в упадок и пало к ногам императрицы. Регулируемый отток экономически активного населения лишь один из способов подавления конкурента, а на самом деле их значительно больше.

Наиболее «пророссийская» часть украинского общества — это сам народ Украины, особенно в его восточных и южных регионах. Они же наиболее доступны для различных форм вещания и иных методов информационного воздействия. В частности, до сих пор у нас недооценены информационные возможности сайтов с региональной повесткой дня, радио (в том числе вещания на украинском языке), специализированных телеграм-каналов; лишь эпизодически используются в работе молодежная музыка и злободневная сатира, игнорируются компьютерные игры и т.п. Кризис жанра: осень украинского пропагандиста © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

Играть на противоречиях лоскутной империи можно и должно вплоть до сознательного различия в миграционной политике для жителей различных регионов (что на данный момент РФ предлагает только жителями Луганской и Донецкой областей). Эти различия, которые киевское правительство упорно обращает в дискриминацию русскоязычных граждан, необходимо обратить в плюс для жителей Юго-Востока. Например, в возможности получения высшего образования на территории РФ.

Политическое агрессивное украинство должно стать синонимом нищеты и глупости, украинские нацики в этом смысле самое лучшее подспорье. А для наиболее отъявленных необходимо изыскивать меры неформального воздействия: почему обидчики журналистов Анатолия Шария могут получить свою порцию воздаяния, а люди, связанные, например, с международным терроризмом — нет? Безнаказанность всегда порождает дальнейшие преступления — против личности, против граждан, в конечном итоге против мира. Кстати, системное донесение информации об украинских реалиях до мировой аудитории тоже неотъемлемая часть работы, и на этом направлении можно значительно прибавить и работать нестандартно. Скажем, популяризация трудов украинских «историков» об «украино-персидской войне» и происхождении шумеров от украинцев — это же просто прелесть!

Осознание, что по всему периметру украинских границ люди живут значительно зажиточней, нежели поверившие Майдану, приходит не сразу. Но если украинский паспорт превращается в посмешище, в книжку гастарбайтера, в медицинскую диагноз — государство как сообщество лояльных граждан теряет свою легитимность и привлекательность. У такой Украины не будет будущего даже в глазах самого украинского народа. Хотя будущее и не в воссоединении с Россией — скорее всего, лирический этап в жизни «братских народов» уже исчерпан. Украина сделала выбор в пользу аграрной территории, и это надо учесть в грядущих экономических расчетах, активистов-волонтёров пора возвращать на родные хутора. Пусть торгуют своей продукцией через находящиеся при особом статусе богатые русскоязычные города, вроде Харькова или Одессы.

Людям многое кажется невозможным, но раньше они и летать не умели, и об интернете не знали.

Позволю себе повториться: что смогли сделать одни, системно работая, могут изменить другие. Вопрос в эффективной организации этой системы, ответственных исполнителях, средствах и сроках. И тогда невозможное станет возможным, а потом и очевидным.