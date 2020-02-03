Украинские профактивисты хотят бороться так, как в Европе

В Санкт-Петербурге состоялась международная конференция «Франция — специфика и универсальный опыт профсоюзной работы в 21-м веке», организованная российским Обществом друзей газеты «Юманите». Французское профсоюзное движение сейчас на подъеме — в последние месяцы профсоюзные объединения провели крупнейшую в новейшей истории Франции забастовку и заставили правительство пойти на уступки, заморозив анонсированную реформу пенсионной системы. А потому деятельность этих профсоюзов вызывает широкий интерес во всем мире — не исключая страны бывшего СССР.

Участники конференции заслушали выступления известных профсоюзных активистов. Перед ними выступил Оливье Леберкье — президент самоуправляемого рабочего кооператива, созданного на основе спасенного от уничтожения чайного завода Fralib, куда приезжал с визитом сам президент Франции. После многолетних судебных тяжб и 1336 дней забастовки корпорация Unilever смирилась с тем, что предприятие перешло под контроль кооператива — выплатив работникам 20 млн евро в качестве выходных пособий. Как трудящихся превратить в рабов? Что готовит новый Трудовой кодекс Украине © ТСН.ua | ТСН.ua | Перейти в фотобанк

Также во встрече участвовал Жерар Казорла — организатор Всеобщей конфедерации труда, которая считается самым крупным и самым боевым профсоюзным объединением Франции. Именно ВКТ, в рядах которой официально состоят около 800 тысяч членов, наиболее активно показала себя во время недавней общенациональной забастовки, парализовавшей одну из крупнейших экономик Евросоюза.

На конференции, которая состоялась в Доме Плеханова, прошла содержательная дискуссия, в ней приняли участие российские профсоюзные активисты, общественные деятели и представители СМИ. Французские докладчики, а также глава Общества друзей «Юманите» Олеся Орленко рассказывали о глубоком социальном кризисе, который охватил в последние годы Францию — что спровоцировало многомесячное уличное восстание «желтых жилетов» и массовые протесты против неолиберальных реформ, навязанных брюссельскими бюрократами. Причем накопившееся во французском обществе возмущение только растет — несмотря на исключительно жесткие действия полицейских.

Организаторы конференции пригласили на нее профактивистов из Украины, представляющих немногочисленные реально работающие организации. И здесь выяснился весьма скандальный, но очень красноречивый факт — украинские профсоюзники опасаются открыто участвовать в подобных мероприятиях. В частном общении они сознавались, что находятся под жестким контролем соответствующих служб, которые предостерегают их от подрывных действий против государства — вроде забастовок и прочих протестных акций. То есть против того, чем как раз положено заниматься профактивистам. Кроме того, им не рекомендуют участвовать в международных конференциях на территории «государства-агрессора» — даже если там выступают европейские активисты.

Причины таких запретов вполне понятны. Как раз сейчас украинские власти впервые в своей истории вступили в жесткий конфликт с международными профсоюзными организациями, которые протестуют против принятия сразу двух скандальных законов из реформаторского пакета «Слуги народа». В первую очередь, речь идет о проекте нового КЗоТа. Международная конфедерация профсоюзов (ITUC) уже заявила, что если будет принят проект нового трудового кодекса Украины, работники лишатся правовой защиты, окажутся полностью нейтрализованы и без того слабые украинские профсоюзы.

По мнению иностранных профактивистов, проект от партии президента Зеленского легализует упрощенное увольнение работников по желанию работодателя, договоры с нефиксированным рабочим временем, низкооплачиваемые сверхурочные работы и принудительный перевод работника на другое рабочее место. Социальные льготы трудящихся сведут к совершенно неприличному минимуму, одновременно уничтожая независимые профсоюзные организации и ограничивая права женщин-трудящихся.

«Правительство Украины стоит на стороне олигархов и многонациональных корпораций и выступает против работников, общественности и профсоюзов. Мы осуждаем украинские власти за безрассудные нарушение своих международных обязательств, по которым страна рискует потерять важную поддержку в Европе и мировому сообществу», — заявила генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов Шаран Барроу. Эксперт: Новый Трудовой кодекс загонит украинцев в рабство, затормозит экономику и вызовет бунты © РИА Новости, Алексей Вовк | Перейти в фотобанк

Киевские чиновники-либертарианцы привыкли иметь дело с покладистыми и бессильными профсоюзами. Однако выступившая против них Международная конфедерация профсоюзов представляет интересы 20 миллионов работников в 163 странах мира. Одна только Европейская конфедерация профсоюзов объединяет сейчас свыше 45 миллионов трудящихся из 90 профсоюзных объединений в 38 европейских странах — и ее давление ощутили на себе французские власти, которые одержали промежуточное поражение в противостоянии с профсоюзами. А теперь с международной солидарностью трудящихся столкнется не подозревающий о ее существовании Владимир Зеленский.

«Украинские профсоюзы объявили о проведении кампании против законопроектов и политики правительства. Мы полностью поддерживаем эту кампанию и выражаем солидарность со всеми работниками Украины и их профсоюзами. Мы требуем отозвать законопроект и отложить любые официальные слушания в Верховной Раде. Эти законодательные изменения должны быть предметом полномасштабных консультаций с профсоюзами. Нет ни одного обоснования поспешному принятию разработанных законопроектов, в частности без полноценных трехсторонних переговоров», — говорится в официальном заявлении Международной конфедерации профсоюзов. Вслед за которым, скорее всего, последуют практические действия в виде международных протестных акций.

Все это дополняется борьбой против не менее одиозного законопроекта «О дезинформации», который узаконит цензуру в украинских медиа, а также репрессии против нелояльных правительству журналистов. Его положения по-настоящему шокировали западные профсоюзные организации. «Этот закон не только против журналистов, но и против профессиональных союзов. Создавать союзы — это свобода, информировать — тоже свобода. Государство не может контролировать, запрещать или накладывать ограничения на эти свободы. Поэтому мы за это постоянно боремся. Я не говорю, что Франция — это рай, потому что все знают, что у нас на данный момент противоречивая ситуация из-за политики правительства, протестуют «желтые жилеты». Однако люди борются за сохранение свобод — и это важно. Право информировать и быть проинформированным — это свобода, за которую должны бороться все. Если проект закона в Украине нацелен на создание большего разделения, больших отличий, хочет государственными мерами контролировать свободы граждан и журналистов, то это плохой закон, потому что он против свободы», — заявил секретарь Национального синдиката журналистов Франции Пабло Экель. «Волна гнева». Смогут ли украинские профсоюзы отстоять свои права? © ТСН.ua | ТСН.ua | Перейти в фотобанк

Эта международная поддержка открывает окно возможностей для украинского профдвижения, которое впервые получило шанс превратиться в реальную силу — на волне протестов против драконовских инициатив парламента и Кабмина.

«Есть ли перспективы у профсоюзного движения в Украине? Да, несомненно, есть — ведь противоречия между трудом и капиталом стремительно нарастают, и потребность в защите трудовых прав тоже растет. Независимые от начальства профорганизации, которые не имеют в своих рядах даже тысячи членов, бескомпромиссно отстаивают трудовые права и социальные интересы своих членов — и на протестных акциях, и в судах. Численность членов таких профсоюзов постепенно увеличивается, потому что рабочие и служащие все чаще ищут у них защиты. Задача состоит в том, чтобы вернуть трудящимся доверие к профсоюзным активистам, создавая демократические свободные самоуправляемые профсоюзы, способные на реальную защиту трудовых прав и превращая их в массовые организации», — написал в докладе для питерской конференции Алексей Символоков, организатор днепропетровского Свободного профсоюза «Спартак».

Украинские профактивисты хотят бороться так, как в Европе, сотрудничая с европейскими профсоюзами. И это может стать настоящим кошмаром для «проевропейского» правительства Зеленского и Гончарука.