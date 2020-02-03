Ровно год назад, 3 февраля 2019 года, Петр Порошенко подал документы для регистрации кандидатом в президенты в Центральную избирательную комиссию. Через два месяца президентские выборы были проиграны им окончательно и с ошеломительным результатом

В этой связи любопытно вспомнить, чем стращали украинцев его верные сторонники, получившие в социальных сетях прозвище «порохоботы» — так называемые «лидеры мнений», находившиеся на зарплате у Порошенко и раскручивавшие выгодную ему информацию. Параллельно эти персонажи целенаправленно разжигали ненависть к инакомыслящим, оправдывали братоубийственную войну и репрессии, в общем, сыграли огромную роль в том, что государство приняло нынешний уродливый вид.

В конце прошлого года в кабинете, который в период правления Порошенко занимал Владимир Горковенко (заведующий отделом Главного департамента информационной политики АП), были найдены финансовые документы — свидетельствующие, как Администрация президента организовывала пропагандистские кампании, с финансовой подпиткой лояльных СМИ и лидеров общественного мнения. Согласно данным опубликовавшего сканы найденых бумаг издания KyivPost, порохоботы получали за свою деятельность порядка 1500 долларов в месяц, а координировали их деятельность советник Порошенко Юрий Бирюков и тогдашний министр информационной политики Украины Юрий Стець. Периодически порохоботов собирали на Банковой, где с ними лично встречался Порошенко, ретранслировавший актуальные политические месседжи. Участниками встреч становились известные блогеры Мирослав Олешко, Роман Доник, Олена Монова, Виктор Трегубов и прочие персонажи. «Порохоботы» на тропе виртуальной войны. Если врага нет, стоит его выдумать © пресс-служба президента Украины / Микола Лазаренко | пресс-служба президента Украины / Микола Лазаренко | Перейти в фотобанк

В период предвыборной борьбы (особенно когда определился главный противник) эта сетевая армия была брошена в бой, пугая украинцев всеми ужасами возможного проигрыша Порошенко. «Я не хочу назад, в болото Таежного союза и в трясину "русского мира". Мы там пробыли уже несколько веков, достаточно, — писал главпорохобот Юрий Бирюков, — Я не хочу вздыхать про упущенные возможности и про потерянные перспективы. Я уже вздыхал и грустил когда произошел реванш после оранжевой революции. И я хочу движения вперед».

Олег Пономарь: «Украинофобы никуда не делись. Они притаились после 2014 года и ждали своего времени. И сегодня у них появился шанс, появилось знамя. И они встают во весь рост и смелеют. Они люто ненавидят все украинское. Все украинское действует на них как красная тряпка — у них глаза наливаются кровью от слов Бандера, Мазепа, УПА, УПЦ и т.д. <…> Им намного ближе и понятнее Путин. Они думают, что их время возвращается. Этих не переубедят даже самые выдающиеся достижения Украины». Достижения порошенковской Украины это, напомним, гражданская война и скатывание страны до состояния самой нищей в Европе.

Павло Нусс: «По результатам встречи Президента Порошенко и Президента Макрона стало известно, что Пётр Алексеевич получил четкий сигнал, что сразу после его переизбрания для Украины открывается новое окно возможностей, и будет созвано заседание на наивысшем уровне нормандского формата. Наиболее вероятно, это состоится во Франции как раз в пятую годовщину создания нормандского формата. Перед встречей с Макроном ПОРОШЕНКО также заручился абсолютной поддержкой канцлера Меркель. Приятного аппетита, уважаемые соотечественники — электорат Зеленского. Вова, дышите глубже. Порошенко — лидер украинской нации».

Ирина Геращенко: «Украина — превыше всего… Это аксиома для меня и для нашей команды <…> Украину РФ мы никому сдать не позволим — ни некомпетентным гопникам, ни Европе, которая сейчас, мягко говоря, немного в шоке от самих украинцев. На которых как будто порчу навели».

Ну и так далее, и в том же залихватском духе.

Ответом армии порохоботов стало сокрушительное поражение их шефа на президентских выборах, что поначалу повергло этих наемников в глубочайший шок. Однако тем и сильны западные колонизаторы, что они выстраивают систему, а не цепляются за какого-то непопулярного племенного вождя. Даже если его сожрут разъярённые соплеменники, для колониальной системы ничего фатального не случится. И скоро в якобы «новую команду» толпой потянулись вчерашние сторонники Порошенко — разнообразные миловановы и арахамии. Коррупционерам и путчистам ничего плохого не сталось, неонацисты и порохоботы снова повылазили из щелей и внаглую диктуют повестку дня. И, к сожалению, у них есть для этого все основания. Фесенко: Государственная политика Украины не зависит от смены президента © Facebook Владимира Фесенко

Сразу после выборов звезда порохоботского пантеона Олена Монова написала программный пост, который я попытаюсь процитировать, опуская столь свойственную этой даме экспрессивную лексику. «Тот, кто читает меня с 2014 года, хорошо знает, что я практически не ошибаюсь в прогнозах, — довольно самоуверенно начинает Монова. — Так вот вам прогноз. Сначала жестко [разочаруются] те, которые протестные, которые голосовали по принципу "абы хто, лишь бы не Порошенко". Многие из них [обалдели] уже сейчас и тихо пятятся, пригибаясь и стараясь не шелестеть камышами. Им на прозрение я даю полгода-год. Потом начнут роптать те, кому не дали обещанной зарплаты, бесплатного газа и низких тарифов, которые ждали Порошенко на нарах, а его там внезапно не случилось, сидит барыга шоколадный в шезлонге, пьет лимонад и лыбится им прямо в обескураженные лица. Или лекции читает в лучших университетах мира, как проклинаемая ими же когда-то Гонтарева. Этим я даю полтора-два года, после чего на вопрос "а кто голосовал за Зеленского, скажите?" ответят "я" только лысый из квартала и мама Римма. Точно так же, как было с овощем [презрительно — Януковичем]. Президент был, а голосовавших за него не было. Даже бабушка Беня [Коломойский] отречется раньше, потому что к тому времени уже выдоит все досуха. И тогда в гавань войдем мы под Веселым Роджером…» Зеленский поблагодарил США за санкции против РФ © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Собственно, последние полгода Зеленский действует в предложенном порохоботами дискурсе, панически боясь опереться на проголосовавшее за него большинство украинцев, бесконечно прогибаясь под ультраправых штурмовиков, заполнив до отказа свою команду сотрудниками бывшего президента, который действительно самодовольно «лыбится в обескураженные лица». Продолжит Владимир Александрович и дальше в подобном духе — реванш однозначно состоится. И даже представить гадостно, как обманутым людям будут мстить «ворвавшиеся в гавань» под пиратским «Веселым Роджером».

Необходимо искать иной вариант объединения здравомыслящих граждан и внятно сформулировать его, хотя бы к местным выборам. Вариант «путинской интервенции» не принимается, её не будет — что бы там ни говорили порохоботы.