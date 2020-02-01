Изначально взяв слегка неверный курс, с каждым месяцем господин Зеленский отходит все дальше от декларируемых им целей. И хотя подконтрольные его команде интернет-боты, телеграм-каналы и немногочисленные СМИ продолжают ретранслировать победные реляции, стратегическая ошибка в изначальных расчётах не даёт его сторонникам оснований для оптимизма

Разумеется, сам Зеленский будет доказывать обратное — например, в полупустом зале Давосского экономического форума, куда послушать своего президента не пришли даже члены его собственной делегации. Мы «недолюблены и недоинвестированы», причитал отец украинской демократии, давя на жалость финансистов и горнолыжников, но вызвал гомерический хохот в социальных сетях и СМИ.

Поехал исправлять ошибки Давоса в Израиль — историческая Родина и место в зале абонировано. Кто насоветовал Зеленскому нарушить протокол и ломать ход мероприятия (жена, Ермак иль укрский чёрт?), но совет этот как минимум был глуп. Зеленский приехал не с Путиным встречаться, не про «недолюбленность» излагать, а почтить память жертв чудовищного геноцида. Более неудачного места для мелких демаршей придумать сложно. Недаром представители музея Холокоста Яд ва-Шем назвали поведение президента Украины «отвратительной манипуляцией», а последующее официальное заявление известного во всем мире мемориального комплекса стало надгробной плитой для репутации Зеленского в Израиле. Зеленский и Дуда в Освенциме. Вместе против России и Израиля © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Однако президент не угомонился, хотя, кажется, что можно организовать ещё более провальное, нежели вышеупомянутая поездка в Израиль? Зеленский отправляется в Освенцим, где провозглашает Советский Союз соорганизатором Второй мировой войны и виновником Холокоста. Такое превзойти вряд ли возможно. Если Владимир Александрович специально пропустил форум памяти жертв Холокоста (где как раз чествовали СССР и героев, сломавших германскую машину истребления), то никто не давал ему право от имени всего украинского народа говорить кощунственные пакости.

Владимир Александрович забыл, что избран людьми, которые отмечают День Победы, презирают неонацистов, хотят свободно говорить и получать образование на родном языке (анализ предвыборной и послевыборной социологии в помощь). Конечно, можно предположить, что своим «покаянием» Зеленский расчетливо хотел понравиться полякам и прочим восточноевропейцам, однако, публично обозвав свою большую родину «агрессором», пусть изготовится платить репарации в первую очередь Польше и Румынии (также возможны претензии Венгрии и Словакии). Из официально сказанного Зеленским логично проистекает их право на реституцию, то есть возращение собственности, «украденной СССР» (риторика, аналогичная признаниям Зеленского) у бывших хозяев: поляков, румынов, евреев и так далее.

Западная Украина, отданная атаманом Петлюрой полякам (что Зеленский планирует особо отпраздновать с Анджеем Дудой), значительно позже вошла в состав Советской Украины. Потому у зданий центральной части её городов и сел есть много старых настоящих хозяев, а также их прямых потомков, которым нынешние владельцы будут обязаны вернуть свои квартирки и дома (прибалтийский опыт тому свидетельство). Но и жителям Восточной Украины злорадствовать не рекомендовал бы — часть бездомных вуек неминуемо откочует в наши края: тот же Харьков куда благоустроенней уже загаженного ими Киева. Мероприятия в Освенциме как отражение антиизраильской политики Польши © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Пароксизмы Зеленского оказывают влияние на всё украинское общество, а потому искренне симпатизирующие ему люди ищут оправдание мечущемуся молодому человеку: мол, и текст речи в первый раз увидел, и политического опыта не хватает, и сил маловато. Хотя какие познания нужны, чтобы убрать из аппарата правительства убийц Олеся Бузины? Какие силы необходимы, дабы осадить считающего президента пустоголовым дураком премьера, какого мандата доверия не хватает, чтобы привести в чувство потерявшее всякие берега агрессивное меньшинство?

Нет, это не ошибка. Зеленский сознательно слился с майдано-порошенковской системой власти. Такая опасность имелась изначально, и мы о ней предупреждали. Обмануть доверившегося считается одним из самых страшных грехов, но сам себя, похоже, Зеленский считает не обманщиком, а талантливым человеком с удачной судьбой. Под убаюкивающие телевыступления опытного актёра в действие вводится цензурный закон «о дезинформации», апробируется законодательная дискриминация русского языка, происходит форсированная распродажа стратегических предприятий и сельскохозяйственных земель, продолжается братоубийственная война и падение промышленного производства.

Возможно, по этому поводу он даже немного переживает, но сомневаюсь: финансовое будущее Владимира Александровича обеспечено, а запасы совестливости (судя по тому, что даже родного деда он зачислил в «оккупанты») исчерпаны.