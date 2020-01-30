Доморощенное либертарианство в правящей команде на Украине начинает давать обильные и ядовитые всходы, угрожающие гибелью тем мизерным остаткам социального государства, которые все еще присутствуют в стремительно расползающейся государственной ткани в виде социальных гарантий и выплат отдельным категориям граждан

Фигурантом разгорающегося скандала стала обаятельная женщина, один из самых молодых министров правительства Украины Юлия Соколовская.

Когда в августе была согласована ее фигура на должность министра социальной политики, инсайдеры утверждали, что назначение явилось компромиссом между Киевом и Вашингтоном по этой позиции. Соколовская устраивала американцев прежде всего потому, что в ее не слишком прозрачной карьере тем не менее есть красноречивые вехи, позволяющие квалифицировать ее как сторонника радикальных либеральных преобразований в экономике. Помимо двух вузовских дипломов, полученных на родине, Юлия Сергеевна обучалась и работала в различных западных заведениях и инстанциях. Она посещала Объединенный Венский Институт, в котором кончила курсы Прикладной экономической политики, а также изучала сферу публичного управления и структурные реформы. В этом же ряду институт МВФ в США, UNICEF и стажировка во Всемирном банке. Идеальная колея для формирования самой последовательного и безжалостного либертарианского мировоззрения.

Сегодня министр социальной политики подтвердила, что действительно хорошо овладела прикладным разделом либертарианства, который в крайнем своем изводе полагает, что социальную политику вообще следует ликвидировать как вредный и обременяющий государство ненужными расходами элемент. Чиновница настоятельно рекомендовала украинцам копить себе деньги на старость, а не надеяться на государство: «Я скажу такую вещь — нам сегодня ничего не мешает накапливать себе на старость, но, к сожалению, мы почему-то этого не делаем. Это на самом деле человеческая природа. Поэтому стимулировать людей накапливать — это один из выходов. Но было бы хорошо, если бы люди понимали и думали о старости заранее».

То, что члены команды Зеленского не привыкли соразмерять собственные инициативы с реальностью, известно давно. Их понимание жизни сформировано сценой, ночными клубами или либеральными образовательными площадками, где для Украины активно взращивали поросль «соросят», которых в окружении президента сегодня великое множество. Сама Юлия Сергеевна вполне способна позаботиться о собственном будущем. В ее налоговой декларации указан ежегодный доход, составляющий 1,2 миллиона гривен в год. Это что-то около 50 тысяч долларов США.

Кроме того, молодая и успешная женщина получает зарплату, равную 200 тысячам гривен в месяц. Это почти в десять раз больше средней заработной платы на Украине, составляющей 12.5 тысяч гривен. Понятно, что Соколовская без всяких усилий готова откладывать часть заработка и дохода для того, чтобы обеспечить себе достойную старость. Но было бы неплохо, если бы кто-то подсказал ей, что подавляющее большинство украинских граждан, едва сводящих концы с концами, этого сделать не в состоянии, как бы они не желали следовать дельным советам госпожи министра. Особенно, если учесть, что примерно половину средней зарплаты гражданин Украины вынужден отдавать за коммуналку, которая в последние годы, в отличии от пенсий и зарплат, выросла в десятки раз.

Я предполагаю, что Юлия Сергеевна догадывается о том, как на самом деле обстоят дела, но либерттарианство не терпит немощности и бедности, полагая, что в джунглях рыночной экономики вправе выживать только тот, кто готов безжалостно утаптывать в асфальт своих менее предприимчивых соотечественников. Эта теория имеет название социального дарвинизма. Один из ее основателей Томас Мальтус утверждал, что в будущем человечество столкнется с проблемой перенаселения и нехватки продовольствия. В результате вымрут самые слабые и бедные. Похоже, что в социальную политику Украины как раз и закладывается эффект так называемой «мальтузианской ловушки».

Но нельзя исключать варианта, что Соколовской по жизни просто не приходилось сталкиваться с нищетой рядовых украинских граждан и она вполне чистосердечно призывает их делать накопления, чтобы не помереть от голоду, когда государство рано или поздно сведет свои обязательства к минимуму, как того требует МВФ. В этом случае ее слова следует воспринимать не как проявление либертарианского людоедения, а как советы, которые житель далекой планеты, где обходятся вообще без всякой пищи, дает землянам. И такое в команде Зе происходит на каждом шагу.