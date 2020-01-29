В этом году Украина празднует 102-й день скорби по героям Крут. Это традиция такая – праздновать скорбную дату. Упомянутые герои насильственно внедряются в пантеон национальных героев ещё со времён УНР и являются очень характерным примером изготовления идеологической пули из гумуса

Сам «праздник» — годовщина одного из многочисленных боёв «первой российско-украинской войны» 1917-18 годов. В этот день плохо вооружённый и ещё хуже организованный отряд патриотически настроенных «онижедетей» попытался остановить около станции Круты один из отрядов Михаила Муравьёва под командованием Рейнгольда Берзина (Берзиньша), который шёл устанавливать советскую власть в Киеве. При приближении противника герои разбежались, несколько человек были застрелены при бегстве или расстреляны, уже будучи взятыми в плен. Причём тут отсутствует даже элементарная статистика — в Киев привезли 27 убитых, но похоронено на Аскольдовой могиле только 18.

Причина жестокости красногвардейцев непонятна, тем более что часть пленных (в том числе все раненые) была отправлена в Харьков и там просто отпущена. Впрочем, позже воинство Муравьёва прославилось массовыми расстрелами в занятом Киеве. И в этом отношении непонятен уже гуманизм по отношению к тем пленным, которые были всё же отпущены.

Очевидно, что в поражении под Крутами виновата была Центральная Рада, отправившая воевать неподготовленное воинство, да ещё и во главе с двумя командирами, которые никак не могли поделить между собой власть.

В общем, история позорнейшая, которую стоило бы на самом деле забыть. Однако так получилось, что среди погибших был племянник целого министра иностранных дел УНР Александра Шульгина. Уже позже, вернувшись в обозе немецких войск, руководство УНР не могло не уважить своего товарища и придумало подвиг, который позволил Центральной Раде бежать…

Ещё позже была выдвинута ещё одна версия — дескать, героическая оборона под Крутами позволила выиграть время для того, чтобы украинская делегация в Бресте подписала соглашение с Германией.

На самом деле практически всё написанное по этому поводу на Украине неправда.

Никакого «российского войска» не было, как по причине самого отсутствия на тот момент регулярной армии, так и потому, что костяк отрядов Муравьёва составляли рабочие Харькова и Донбасса. Тут украинские «патриоты» попали в ловушку, которую сами же себе заботливо расставили, — Харьков — это Украина или где? Если Украина — значит «российского войска» не было. Если не Украина, то на каком основании УНР на Харьков претендовала?

Не было и специальной цели срывать переговоры и даже свергать Центральную Раду — собственно, Муравьёв шёл на помощь январскому восстанию киевских рабочих (более известно как восстание на заводе «Арсенал», хотя только им не исчерпывалось). Кстати, значительная часть пленных рабочих была расстреляна.

Само собой разумеется, что бой под Крутами никак не мог повлиять на ход переговоров в Бресте. Хотя бы потому, что Круты — вовсе не район Бреста. Теоретически на них могло повлиять свержение Центральной Рады, но она в конечном итоге и так была изгнана из Киева. Да даже если бы она и была захвачена в полном составе, на переговорах это бы не сказалось — Советская Россия от Украины отказалась, а немцы сами определяли, кто является украинским правителем (немного позже они Центральную Раду разогнали и организовали избрание гетмана Скоропадского).

Даже на судьбе киевского восстания бой под Крутами особенно не отразился — восстание было подавлено 4 февраля, а Муравьёв подошёл к Киеву 5-го. Как бы это тот самый день, на который большевики задержались под Крутами (кстати, Муравьёв был эсером, и состав его воинства был весьма пёстрым), но восстание было на излёте и при приближении союзников по новой не началось.

По тому же самому рецепту создаются и новые мифы.

Вот, например, «небесная сотня», в которую включены люди, вообще не имевшие отношения к противостоянию с правоохранителями (например, бедолага, повесившийся на ёлке) и которые застрелены непонятно кем (вспомним откровения «грузинских снайперов»). Героизм их подвига состоит в основном в том, что они дали возможность другим «онижедетям» совершать подвиги уже на фронте начавшейся гражданской войны.

Или пресловутые «киборги».

Во-первых, большая часть времени героической обороны аэропорта попадала на «оперативную паузу» — у украинского гарнизона не было сил, чтобы штурмовать миллионный Донецк, а вооружённые силы ДНР были заняты ликвидацией более актуальных угроз.

Во-вторых, так и остался открытым вопрос, зачем надо было столько времени удерживать этот пункт, который в любом случае должен был отойти ДНР по Минским соглашениям. Формальное основание как бы было — аэропорт вплотную примыкает к городской застройке и мог рассматриваться как плацдарм для последующего наступления и символ украинского присутствия в городе… Но к концу эпопеи было уже понятно, что ничего такого не будет.

В общем, ничего особо славного в этих «подвигах» нет. Сплошной повод для траура. Но, тем не менее, новая историческая реальность успешно куётся и внедряется в умы граждан Украины. Пропаганда работает.

Так что праздновать есть что. Каждый такого рода инцидент позволяет забивать клин в отношения между русскими и украинцами. Вот, русские напали, убили «онижедетей», теперь-то вы понимаете, что иметь дело с ними нельзя? И люди «понимают»…