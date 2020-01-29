Украинцы оказывают бытовое сопротивление националистическому диктату

Главной темой внутренней политики в Украине в последние дни стал скандал, произошедший в обыкновенном автобусе, следовавшем по маршруту из Луцка в Киев. На беду в нем оказались две патриотические активистки: «парамедик» Ярина Черногуз и «волонтерша аэроразведки» Анастасия Конфедерат.

Еще на автовокзале они обиделись на водителя, который просил не опаздывать на рейс, а затем начали придираться к нему в салоне — возмущаясь тем, что пассажирам демонстрируют серии какого-то российского сериала. Девушки сразу же заявили, что им «противно всю ночь слушать телепродукт оккупантов», подкрепив свои слова дежурной политинформацией о борьбе против российской агрессии. «Ищем смыслы» с Арменом Гаспаряном: сможет ли Украина забыть русский язык? © Скриншот из видео Украина.ру

Все это очевидно сопровождалось неадекватным и противозаконным поведением, к которому давно привыкли представители избранной касты «ветеранов АТО». На видео, которое выложили в сеть «активистки», хорошо слышно, как одна из них говорит фразу: «русский язык вообще не должен звучать в Украине». Что явно звучало как оскорбление для путешествующих вместе с ними «граждан второго сорта»

Однако водитель отказался идти на поводу «волонтерок» и не стал выключать вражеский фильм — тем более, что его поддержали остальные пассажиры автобуса, явно недовольные наглостью волонтерок.

«На нас начала бросаться какая-то женщина, которая ехала назад из Италии, и ей безразлично, на каком языке сериал, и мы убийцы, ездим на войну, она нас туда не посылала. Остальные в автобусе просто промолчали», — написала на фейсбуке Ярина Черногуз. Скандал, шантаж и угрозы не помогли — и тогда атошницы решили демонстративно сойти с автобуса — чтобы только не смотреть и не слушать русскоязычную мыльную оперу.

«Нас двоих, волонтерку аэроразведки и госпитальерку, взрослые зрелые люди, граждане Украины, во главе с водителем, согласились высадить посреди трасы, чтобы спокойно смотреть российское кино», — горестно сообщила об этом финале националистка. Но все было совершенно логично. Никто не стал удерживать двух взрослых женщин, которые по своей собственной воле захотели покинуть автобус — потому что у них не получилось навязать свое мнение большинству пассажиров. И никто не стал заставлять их силой смотреть неправильный сериал. В современной Украине за русский язык в тюрьму не сядешь, но штраф заплатишь – Азаров © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

Оказавшись на улице, националистки решили отыграться на все том же злополучном водителе, призывая расправиться с «обидчиком волонтеров». Ярина Черногуз попросила найти его личные данные, а заодно потребовала объяснений у кампании-перевозчика. А затем написала еще один гневный пост, сообщая, что водителя ожидает в Киеве «теплый прием». Представители ультраправой группировки С14 поехали встречать рейс на автовокзал — но умный водитель высадил пассажиров в другом месте, и националистические погромщики напрасно померзли на ночном холоде.

Эта история сразу же вызвала большой общественный резонанс — причем, основная часть общества вполне открыто встала на сторону водителя луцкого рейса. Пользователи социальных сетей напоминали, что он не нарушал никаких законов, и сам сериал тоже не нес в себе ровным счетом ничего антиукраинского — и националистки устроили свой скандал буквально на ровном месте. Но главное, все вспомнили о том, что подобные истории случаются в украинском транспорте с систематической регулярностью. И давно уже до смерти надоели подавляющей части далеких от политики пассажиров.

Так, в апреле прошлого года водитель междугородней маршрутки, следовавшей из Кременца в Черновцы, отказался выключать российскую музыку по требованию агрессивной националистической пассажирки. Он тоже обратился к пассажирам, спросив, устраивает ли их эта музыка — и все ответили на него утвердительно, посоветовав женщине надеть наушники или пересесть в какой-то другой автобус. Причем, этот случай использовали в своей пропаганде сторонники кандидата Зеленского — обещая, что после прихода к власти они покончат с националистическим диктатом и беспределом.

В марте 2018 года водитель автобуса Емильчино —Житомир отказался бесплатно везти ветерана АТО, а в июне того же года подобный случай произошел в Запорожье, где атошнику тоже отказали в льготном проезде — назвав его «играющим в войнушку халявщиком». Водителя уволили, но уже вскоре аналогичная история случилась и в Черновцах — участника боевых действий высадили из маршрутки. «Показываю удостоверение водителю маршрутки, а он сразу агрессивно говорит: «я вас не повезу». И за плечо меня красиво выпроводил на улицу», — написал об этом у себя на фейсбуке ветеран АТО Николай Виконский. По его требованию водителя маршрутки вызвали на допрос в полицию — но тот назвал свои действия законными и решительно отказался от любых объяснений. Депутаты Верховной Рады освистали своего коллегу Олега Волошина за русский язык © Facebook/Oleg Voloshin

Водители общественного транспорта откровенно недолюбливают националистических активистов — причем, отнюдь не из жадности, и не из недостатка патриотизма. Патриотические скандалисты отталкивают людей давно выработавшейся привычкой к вседозволенности и склонностью к насилию, которая делает таких скандалистов опасными для украинских пассажиров. Достаточно вспомнить трагический случай в Киеве, когда неадекватный «ветеран» зарезал ножом ни в чем не повинного повара, отца двух детей, попросившего его соблюдать очередь во время посадки на маршрутку. Причем, националисты — включая государственных чиновников и министров — активно отмазывают убийцу, пытаясь добиться для него смягчения приговора.

Конфликт на рейсе Луцк-Киев в очередной раз указал на то, насколько болезненной является эта проблема. А компания-перевозчик добавила масла в огонь — она почти сразу же извинилась перед двумя «волонтерками» и уволила своего водителя, услужливо прогнувшись под давлением националистической публики. Это вызвало бурю возмущения на фейсбук-странице компании, где пишут слова поддержки этому человеку.

«За что конкретно увольняют водителей? Флешка с русскими сериалами в автобусе — это криминал, причина для увольнения?» — задается вопросом Татьяна Коробейникова.

«Ну вы и подлецы! Никакого уважения к своим работникам, которые, к тому же, абсолютно правы в этой ситуации. Надо хорошо запомнить вашу компанию, чтобы случайно не купить билет. А водитель абсолютно прав, предложив решить конфликт демократическим путем. Было бы хорошо, если бы и в стране так решалось. Тогда все эти ультраправые давно бы уже сидели в пенитенциарных учреждениях», — написал блогер Алексей Митрофанов.

«Какая прелесть. То есть компания перевозчика тупо положила на всех остальных пассажиров. Которые купили у неё билеты. Которые высказали свое мнение. Дамочки целенаправленно устроили провокацию, покинули автобус самостоятельно, ещё и упрашивали пассажиров их выгнать. Про отношение к своим сотрудникам это вообще нет слов. Для себя я вынесла однозначно, что этой компанией никогда и ни за что я пользоваться не буду. Это полное скотство. А водителю нужно подать в суд на своих работодателей», — вторит ему Оксана Приходько.

Ситуация в маршрутном автобусе моделирует на микроуровне ситуацию в самом украинском обществе, где агрессивное националистическое меньшинство пытается навязать свои догмы большинству аполитичных сограждан, отказывая им в праве смотреть свои фильмы, слушать свою музыку и говорить на своем языке. Именно эти люди поддержали в прошлом году команду «Слуги народа», наивно надеясь, что Зеленский сможет защитить их конституционные права от упивающихся своей безнаказанностью «ветеранов». Но власть обманула их ожидания, поддерживая погромщиков. И это способствует нарастанию напряжения, которое однажды обречено прорваться наружу.