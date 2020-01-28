Влияние Джорджа Сороса на Украину, да и на весь мир общеизвестно. Сорос – не просто международный спекулянт, но и идеолог «отрытого общества». На последнем форуме в Давосе 89-летний «филантроп» выступил с очередным откровением, тщательно законспектированным его сторонниками

Начал Сорос с запугивания — сейчас существует угроза открытому обществу и сейчас существует угроза климатический изменений. Эти две угрозы вдохновили его объявить о самом важном проекте его жизни.

Есть, правда, основания полагать, что этот проект важен не тем, что важен, а тем, что он последний. Самими важными его делами всё равно были и останутся ограбление Великобритании и создание собственного фонда, плодящего сотни тысяч (если не миллионы) «соросят» по всему миру.

Продолжил он объяснением, почему предлагаемые им меры ведут к неизменно противоположному результату: «в революционные моменты диапазон возможностей намного шире, чем в обычные времена. В такие моменты легче повлиять на события, чем понять, что происходит. И как следствие, финальные результаты часто не соответствуют ожиданиям людей. Это уже привело к массовому разочарованию, которое политики-популисты используют в своих целях». Ну, вы поняли.

Теперь о проблемах.

Прежде всего — угроза открытым обществам. Она возникла после экономического кризиса 2008 года, «потому что он стал символом провала международного сотрудничества». В результате во всём мире растёт национализм.

Тут Сорос внезапно обогащает теорию «открытого общества». Как известно, это общество демократическое, где социальная конкуренция индивидов сдерживается и направляется общепринятыми правилами. Поэтому «демократия» — обязательный элемент символа веры «соросят». Но, оказывается не всё так однозначно.

США, образец демократии, по мнению Сороса возглавляет «потенциальный или реальный диктатор» (он вообще не жалеет ругани в адрес Трампа — «мошенник и законченный нарцисс»). Не лучше ситуация и в другом образце демократии: «борьба за предотвращение Брексита (…) закончилась полной победой сторонников Брексита на выборах».

Ну ладно. Допустим Трамп выиграл, получив меньшинство голосов избирателей. Американская система в принципе допускает избрание президентом человека, за которого вообще никто не голосовал (недаром говорят, что если какая-то страна попытается повторить американскую систему, над этой тоталитарной диктатурой на следующий же день повиснут американские «Стратофортрессы»). Но «Брексит» чем не угодил? Там ведь всё вроде было демократично — по воле народа?

Сорос вовсе не выжил из ума. Он отлично понимает, что говорит. Он сознательно дискредитирует и демократию, и национальные государства, и даже объединения этих государств в виде Европейского Союза.

Если раньше можно было говорить, что есть какие-то эталонные демократии, то сейчас их нет — даже в США приходит к власти Трамп, а в ЕС происходят «брекситы». Т.о., принципиальной разницы между США, или Италией, где к власти пришёл «потенциальный диктатор» Сальвини, и «тоталитарным» Китаем нет.

Кстати, Китай стал тоталитарным только при Си Цзиньпине, который «отверг тщательно разработанную систему коллективного руководства страной, чтобы стать диктатором» (трогательное единство Сороса и КПК впечатляет). В Иране тоже всё в порядке — Трамп был неправ, убив Сулеймани (хотя это, скорее всего, потому, что речь идёт о Трампе — если бы это сделал Клинтон Сорос, вероятно, был бы счастлив).

С другой стороны, к мнению т.н. «избирателей» прислушиваются только популисты. Выраженное через демократические институты мнение граждан ничего не стоит, потому что через него реализуется национализм. Признавать нужно только то общественное мнение, которое служит интересам «открытого общества». В общем, демократы это те, кого считает демократом Сорос.

Впрочем, есть и хорошие новости.

Сорос радуется «успешному восстанию» в Гонконге. «Однако оно даётся большой ценой: экономическое процветание этого города вполне может быть разрушено» (опыт подсказывает, что в результате «успешного восстания» «экономическое процветание» обязательно будет разрушено).

Оптимизм вызывает у него и то, что «мэры крупных городов объединяются для решения важнейших задач». Обращаем внимание — местное самоуправление противопоставляется государственной власти.

В перспективе же Сорос считает возможным объединиться вокруг «вопросов изменения климата и внутренней миграции», вокруг которых «можно создать мощное проевропейское движение за открытое общество».

Сорос предполагает создать «Университетскую сеть открытого общества», чтобы плодить ещё больше «соросят». Ничего принципиально нового — просто система грантов переходит на новый уровень.

Относительно климата: очень интересно, что Сорос говорит о об его изменении, но не говорит о том, как с ним бороться. Возникает устойчивое ощущение, что это искусственная тема, предназначенная для объединения «грет тунберг», которые не знают, почему Гренландия была «зелёной землёй» ещё в те времена, когда никаких промышленных выбросов и близко не было, и которые совершенно серьёзно ставят задачу сокращения выбросов СО2 до нуля (кстати, ядерная война отлично решает эту задачу — не потому ли в последние годы идёт столь мощная пропаганда в направлении того, что война эта не так страшна, как её видели в 1980-е годы). Кроме того, эта тема нужна для борьбы с национальными государствами, которые заботятся о таких странных вещах как производство и рабочие места (Трамп именно в этом виноват — «экономическая команда Трампа сумела перегреть и без того оживленную экономику»).

Сорос, разумеется, ни одного слова об Украине не сказал, но в его картину «светлого будущего» вполне укладывается страна, при власти в которой находятся некомпетентные люди, строящие авторитарный режим во имя «открытого общества». Зеленский для него плох исключительно тем, что он слишком прислушивается к общественному мнению.

Но Украина — программа минимум. Программа максимум — единый мир без государств, объединённый самоуправлением на местном уровне. Вполне коммунистическая утопия, если бы не то, что идеальным миром Сороса в действительности будут управлять транснациональные корпорации, не встречающие сопротивления со стороны государственной власти.

Идеал Сороса — общепланетная тоталитарная диктатура сверхкрупного капитала. То, что противники глобализации называют «золотым миллиардом» (сотрудники корпораций, живущие в относительно человеческих условиях) и «бриллиантового миллиона» (руководители корпораций). Остальной же мир должен выделять как можно меньше СО2. По Булгакову: «как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени? Ведь тени получаются от предметов и людей. Вот тень от моей шпаги. Но бывают тени от деревьев и от живых существ. Не хочешь ли ты ободрать весь земной шар, снеся с него прочь все деревья и все живое из-за твоей фантазии наслаждаться голым светом?».