Истерию вокруг эпидемии коронавируса могут использовать политики и большой бизнес

В китайском мегаполисе Ухань вспыхнула эпидемия коронавируса 2019-nCoV. Уже вскоре он был обнаружен у больных в Пекине и Шанхае, а затем случаи заболевания отметили в Таиланде, Японии, Южной Корее и США, то есть в тех странах, которые поддерживают наиболее активные контакты с Китайской Народной Республикой. Короновирус передается от человека к человеку воздушным путем, и уже в первую неделю эпидемии его обнаружили у 600 человек, причем в 18 случаях болезнь привела к быстрой смерти заразившихся пациентов.

Китайские власти сразу же взялись за борьбу с вирусной угрозой, предпринимая для этого самые серьёзные меры. Они закрыли на карантин Ухань с населением 11 миллионов человек, перекрыв все автомобильные дороги и отменив рейсы междугороднего транспорта. Затем в карантине оказался город Хуанган, где проживают около 7 миллионов человек. В городе Эчжоу закрыты вокзалы, а в Сяньтао и Чиби ограничили работу общественного транспорта. Правительство санкционировало срочное строительство огромной больницы для специализированного лечения новой болезни, обещая открыть ее уже в феврале. И не побоялось ограничить праздничные мероприятия по поводу самого популярного китайского праздника — Нового года по традиционному лунному календарю, который будет отмечаться 25 января. На Украину вернулся птичий грипп © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

Эти события вызвали информационную панику, которая волнами расходится по планете, распространяясь посредством медиа и социальных сетей. «Закрытие на карантин города с 11-миллионным населением — это что-то из ряда вон выходящее», — заявил представитель Всемирной организации здравоохранения Гауден Галеа, обещая обсудить возможное введение международного чрезвычайного положения в связи со вспышкой нового вируса. Панические слухи о заболевших китайским коронавирусом распространяются и в постсоветских странах. А всезнающие эксперты "Фейсбука" и "Телеграма" уже предвещают планете всеобщий Апокалипсис, намекая на то, что власти скрывают правду о смертельном заболевании, которое вовсю убивает украинцев и россиян.

Что стоит за этой сетевой паникой и чего стоят заявления о глобальной угрозе нового китайского вируса? Комментируя ситуацию, не стоит впадать в крайности, категорически отрицая или излишне преувеличивая опасность этой болезни. Безусловно, эпидемия коронавируса 2019-nCoV вызывает у специалистов большую тревогу, однако вспышка такого заболевания достаточно типична для региона Восточной и Юго-Восточной Азии, где в последние годы фиксировалось распространение птичьего гриппа (H5N1) и свиного гриппа (H1N1). А в 2016 году в Китае обнаружили коронавирус SARS-CoV, очень близкий по своему генотипу к виновнику нынешней эпидемии. Причем резервуаром заболеваний в каждом случае служили различные виды животных — птицы, летучие мыши, млекопитающие и разные виды змей. На Украине «свиной» грипп унес жизни семи человек © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

Вспышки подобных заболеваний имеют ярко выраженный сезонный характер и случаются как минимум несколько раз в каждом десятилетии. Однако современная медицина позволяет своевременно блокировать, а затем и купировать распространение опасной болезни такого типа, практически исключая вероятность пресловутого апокалиптического сценария. Сторонники панических слухов обычно ссылаются на пандемию так называемого Испанского гриппа, которая охватила планету в 1918-1919 годах, когда этой болезнью заразилось около 550 миллионов человек, или почти 30% тогдашнего населения всей планеты. Эта кошмарная эпидемия унесла жизни 50-100 миллионов человек, что делает ее одной из самых масштабных катастроф в истории человечества. Однако печально знаменитая «испанка» явилась одним из последствий Первой мировой войны, которая принесла с собой развал инфраструктуры, скученность населения, массовые перемещения военнопленных и беженцев, плохое питание и чудовищную антисанитарию. Повторения таких катастроф не было в течение минувших ста лет, а пандемии близкого по своему типу Гонконгского гриппа, которые фиксировались в 1968, 1969 и 1970 годах, больше не приводили к повторению массового мора.

Беспрецедентные меры безопасности, к которым оперативно прибегли китайские власти, тоже имеют свои причины. Китайское правительство учитывает возможность ускоренного распространения коронавируса. Это связано со стремительным развитием транспортной инфраструктуры Китая, которое привело к увеличению интенсивности внутренних перемещений жителей КНР. В частности, речь идет о внутреннем туризме, особенно активном в период новогоднего праздника. Все эти факторы, которые являются свидетельством социально-экономического роста Поднебесной, заставили Пекин мгновенно отреагировать на угрозу, чтобы предотвратить расширение эпидемии, используя для этого централизованные ресурсы огромного государства.

В свою очередь, распространение «вирусной» паники полностью отвечает интересам фармацевтических монополий. Каждая подобная вспышка приводит к стремительному увеличению их прибылей. «В компании уверены, что в следующем квартале их доход будет еще больше из-за общемировой истерии вокруг свиного гриппа. По словам генерального директора компании, она планирует заработать около 1 млрд фунтов только на продажах вакцины от гриппа A/H1N1», — рассказывали об одной такой корпорации во время предыдущей волны массового гриппозного психоза. Страх перед смертельной болезнью заставляет людей сметать товары с аптечных полок, чему способствует грамотно продвинутая реклама, умело использующая в своих целях раздутые через СМИ фобии.

Политики также пытаются использовать панику, тем более что сам факт массового распространения панических настроений является симптомом болезни подверженного им государства. Так, исследуя причины формирования паники, социальный психолог Назаретян особо выделял «общую напряженность в обществе, вызванную произошедшими или ожидаемыми природными, экономическими, политическими бедствиями», а также «отсутствие ясной и высокозначимой общей цели, эффективных, пользующихся общим доверием лидеров». Грипп кори не преграда: Супрун развенчала миф о вакцинации © РИА Новости, Николай Хижняк | Перейти в фотобанк

Хроническое недоверие к власти на всех ее уровнях является питательной средой для возникновения и широкого распространения апокалиптических слухов, в то время как власть сама активно играет на панических настроениях. Это можно видеть на примере сравнительно недавней украинской истории. Осенью 2009 года, накануне президентских выборов в Украине, страну охватила массовая истерия, связанная с необычно ранней эпидемией гриппа. Сотни тысяч людей отказывались выходить из дома или носили повсюду маски, а СМИ подогревали эту панику слухами о массовых смертях на Западной Украине, рассказывая о переполненных больницах и моргах. Украинская оппозиция подозревала в этом тайные козни президента Виктора Ющенко и премьер-министра Юлии Тимошенко, которые якобы рассматривали возможность ввести в стране чрезвычайное положение, чтобы помешать победе лидировавшего в рейтингах Януковича. Хотя эта информация также оказалась на поверку одним из слухов.

Как бы там ни было, новая эпидемия все равно напоминает нам о многочисленных угрозах, которые в любой момент могут обернуться большой бедой. Ведь если подобное заболевание начнет распространяться не в высокоразвитом красном Китае, а в декоммунизированной Украине, где не хватает вакцин, не строят новые клиники, а медицинская система развалена усилиями ультрарыночных реформаторов, это действительно приведет к реальной трагедии. Как это было в случае с корью, когда постмайдановская страна явилась резервуаром глобальной пандемии, отразившейся даже на далеких США.