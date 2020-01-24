Власть в Киеве меняется, а «натоцентризм» внешней политики остается прежним. Вот и «слуги народа» вознамерились активизировать усилия на евроатлантическом направлении: решили испросить для Украины у НАТО новый статус - «партнера расширенных возможностей»

Когда «команда Зе» после триумфальных для нее выборов расселась во власти, ее спикеры на всех углах говорили о том, что новая власть будет искать «новые форматы». Сказано — сделано. Новизна, надо признать, действительно полилась бурным потоком. Жаль, толку от нее не стало ни на йоту больше, чем этого самого толка было при Петре Порошенко. Игра под лозунгом «новизна ради новизны» «слугам народа» явно понравилась. А вот их избирателям — нет.

Выждав театральную паузу, которой позавидовали бы даже корифеи украинского национального театра, к поиску новизны решил подключиться вице-премьер по евроатлантической и европейской интеграции Дмитрий Кулеба. Появившись на рабочем месте после новогодне-рождественских «вакаций», чиновник огорошил журналистскую братию известием о том, что Киев обратился в штаб-квартиру НАТО с просьбой рассмотреть заявку о предоставлении Украине статуса «партнера расширенных возможностей». Павел Рудяков. Биографическая справка © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Если бы не атмосфера повышенной и заметно наэлектризованной информационной динамики, новость от Кулебы, вне всякого сомнения, стала бы главной сенсацией не только дня, когда она прозвучала, но и недели. Киев от НАТО давненько ничего не просил, ни с какими инициативами к Альянсу не обращался, смиренно дожидаясь «косточек», которые «хозяева» сами соизволят кинуть с «барского стола». И тут вдруг — бац! Новая просьба! Да еще какая! Из многих новостей — новость! Поиски новых форматов выплеснулись за пределы внутренней политики.

«Программа расширенных возможностей» (ПРВ) — это относительно новая форма взаимодействия и сотрудничества Альянса со странами, не входящими в его состав. Ее запуск датируется 2014 г., участниками по состоянию дел на данный момент являются пять стран: далекие от Украины и географически, и фактически — Австралия и Иордания и более близкие к ней с точки зрения расположения на глобусе, но не менее, если даже не более, далекие по образу жизни и уровню развития Швеция и Финляндия, а также близкая по всем мыслимым и немыслимым параметрам Грузия. «Главный интерес Польши». Дуда назвал НАТО лучшим союзом в мировой истории © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Некоторые из европейских экспертов склонны считать, что участие в ПРВ (в английском оригинале EOP — Enhanced Opportunities Partner) означает присутствие в таком себе «клубе для избранных». Формальных оснований для подобной интерпретации не так много. Предоставление статуса партнера НАТО по модели ПРВ не слишком сильно отражается на общем характере того сотрудничества, партнерства, взаимодействия, имевшем место прежде.

Из информации на официальном сайте НАТО можно заключить, что на практике к «расширенным возможностям» относятся регулярные политические консультации по проблемам безопасности, расширенный доступ к учениям и обмену информацией, включая разведывательную, более тесное сотрудничество во время кризисов. Иначе говоря, речь идет или, по крайней мере, может идти не столько о количественном усилении контактов и сотрудничества страны-партнера с Альянсом, сколько о качественном усилении и углублении того сотрудничества, которое уже существует. Загороднюк рассказал, чего намерен добиться для Украины в рамках сотрудничества с НАТО © РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк

Среди наблюдателей, старающихся сохранять объективность, бытует точка зрения, согласно которой ПРВ имеет не столько практическое, сколько символическое значение.

«Основной смысл партнерства расширенных возможностей — это политический символизм, — полагает, например, Дж. Ши, в прошлом — сотрудник центрального аппарата НАТО в Брюсселе, а ныне — аналитик брюссельского центра «Друзья Европы». — Оно определяет страны, к которым НАТО чувствует особую близость».

Киев во внешней политике уже не первый год усердно акцентирует внимание не на рациональных мотивах и аргументах, а именно на «чувствах» и «близости», расплачиваясь за такую наивность по все более и более жесткому «прейскуранту». Правда, для украинских национальных интересов от такого позиционирования и поведения проку мало. А вреда — много.

Отношения с НАТО в этом плане весьма показательны. Альянс уже не первый год чувствует себя в Украине как полноправный хозяин, делая все, что считает нужным для себя, получая все, что нужно сегодня или может стать нужным завтра, и при этом не берет на себя никаких обременительных обязательств перед принимающей стороной, не связывая себя какими-либо ограничениями или обещаниями. Украина хочет присоединиться к системе закупок НАТО - Кулеба © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Будучи лишенным возможности получить от Альянса за свое хорошее поведение материальных бонусов, Киев, видимо, решил испросить хотя бы «почетную грамоту» в виде нового статуса. Как многие помнят, в 2008 году НАТО в последний момент отказался предоставить Украине «План действий для членства», о получении которого Украиной уже вроде бы существовала предварительная договоренность. Психологическая травма от отказа оказалась, видимо, слишком сильна. Двенадцать лет спустя в Киеве опять озаботились статусом. Все равно каким. Раз нельзя ПДЧ, давай хоть ПРВ. Такой вот украинский вариант «альпийского нищенства».

О том, что в планы НАТО подобное развитие событий не входит и никто в штаб-квартире Альянса в Брюсселе о новой инициативе Киева думать не собирается, Кулеба оповещать журналистов предусмотрительно не стал. Хотя прогнозы специалистов в этом отношении не слишком для него оптимистичны: тех, кто допускает, что из этой истории может что-то выйти, явное меньшинство. По мнению же большинства, даже принятие Альянсом инициативы Кулебы к рассмотрению оценивается как маловероятное.

Брюссель пока вполне устраивает сотрудничество с Киевом на основе годовых национальных программ, имеющее место сегодня. Для того чтобы сделать это сотрудничество более эффективным и результативным, Альянс запустил подготовку инициативы, получившей название «один партнер — один план». Она, по замыслу, должна объединить все ныне существующие планы взаимодействия в один. Так что с ПРВ Киеву придется повременить.

Мотивация Киева в этом случае носит сугубо политический характер. Или даже, может быть, не столько политический, сколько символический. Это тот же «безвиз», которого так добивался и о котором как о своем величайшем завоевании так распинался Петр Порошенко. Или томос того же «автора». То есть, иначе говоря, нечто такое, чем можно долго и нудно тыкать в глаза и во все остальные доступные власти места избирателям, представляя как свою грандиозную победу и их невероятное благо.

А куда приехал на «безвизе» и томосе Порошенко, лишний раз повторять не надо.