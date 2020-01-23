Украинское правительство признало катастрофическую депопуляцию населения

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет опубликовал подсчеты реальной численности населения Украины. Эти цифры стали настоящим шоком, несмотря на то что депопуляция украинцев давно является общеизвестным фактом. По данным министра, на 1 декабря 2019 года население Украины составляло всего 37,29 млн человек — 20,01 млн женщин и 17,28 млн мужчин, причем 3,7 млн человек проживают сейчас в столице, куда стремятся выехать жители депрессивной периферии.

Каким образом были получены эти данные? По словам Дубилета, они стали результатом «трехмесячной напряженной работы» подотчетных ему экспертов. Для составления оценки использовали три разных метода. «По соглашению с мобильными операторами команда проекта получила анонимную информацию об общем количестве абонентов на территории. После этого было проведено масштабное социологическое исследование, которое установило, какое количество мобильных приходится на какую возрастную группу в каких районах. Затем полученная информация была дополнена реестрами юных и пожилых украинцев. Проверили базу по признаку получения любого дохода, пенсий, социальных выплат, субсидий, а также дополнили оформлением загранпаспортов. После этого учли данные о рождаемости и смертности, а также эмиграции и иммиграции», — сообщает об этом tk.media.

«К сожалению, эта цифра не включает людей, постоянно проживающих за рубежом и на оккупированных территориях. Это количество людей, которые физически находятся на территории Украины по состоянию на 1 декабря 2019», — уточнил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет. По его мнению, данные этого исследования точны и надежны — до такой степени, что они якобы заменяют проведение полноценной переписи населения, на которую, по словам чиновника, якобы нет ни денег, ни времени.

Все эти заявления были встречены с большой долей скепсиса. По мнению комментаторов, данный метод исследования все равно не может определить точное число трудовых эмигрантов, которые давно живут в Италии, Польше или в России, но регулярно приезжают домой на праздники, пользуются мобильными абонентами, охотно получают субсидии и оформлены во всех реестрах как постоянные жители Украины. Таких откочевавших и не поддающихся учету заробитчан миллионы, что, кстати, признает и сам Дубилет, который назвал миграцию главным фактором сокращения населения. А значит, реальное число постоянных резидентов может быть еще меньше, чем заявленные в отчете тридцать семь миллионов.

Впрочем, это число тоже указывает на то, что Украина рухнула в демографическую яму чудовищной глубины. Напомним, что тридцать лет назад, в 1989 году, на территории Украинской советской социалистической республики проживало 51,7067 млн жителей, что является самым большим показателем за всю историю украинского народа — своего рода пиком его развития, как в социальном, так и в человеческом измерении. Это число было установлено в ходе полноценной переписи, и его точность не оспаривают сейчас даже самые злостные украинские патриоты. Однако распад СССР стал толчком к обвальной депопуляции, которая привела страну к катастрофе — с массовым исходом трудоспособного населения, опустевшими селами и полузаброшенными руинами бывших индустриальных центров. Украина теряет население, будет раздавать паспорта, но двойное гражданство не разрешит — ГМС © Facebook, Арсен Аваков | Перейти в фотобанк

По данным Государственной службы статистики, только за одиннадцать месяцев прошлого года население Украины уменьшилось на 230 500 человек, что равняется численности населения областного центра Ивано-Франковска. При этом ведомство отмечает ускорение темпов убыли населения по сравнению с 2018 годом. Кроме того, в Украине опять понизилось число рожденных детей — и на 100 умерших сейчас приходится всего 54 родившихся.

Все это станет очередным ударом по стагнирующей кризисной экономике и ужесточит социальную политику государства. «Наша солидарная пенсионная система функционирует в сложных демографических условиях, поскольку пенсии получают 27% населения Украины при 25% наемных работников, за которых уплачиваются взносы на постоянной основе. Соответственно расходы пенсионного обеспечения составили в 2019 году 11% ВВП», — рассказала сегодня заместитель министра социальной политики Наталья Неньюченко, недвусмысленно намекая, что в бюджете не будет средств для того, чтобы обеспечивать выплату пенсий. А это наверняка подтолкнет процесс принятия неолиберальной пенсионной реформы, призванной дополнительно сократить численность «лишнего» населения Украины. Украине угрожает демографический кризис из-за массового отъезда трудоспособной молодежи © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Депопуляция населения уже сказалась на падении потребления основных товаров. «Одно дело, если в стране внутренний рынок 50 млн человек, а другое — если 40 млн или даже 36 млн. Уменьшение потребления идет из года в год — оно уже коснулось практически всех товарных категорий, даже самых дешевых, на которых люди вроде бы экономить не должны — скажем, хлеба или круп. Тем не менее, производство хлеба в Украине снижается третий год подряд», — говорит об этом глава Ассоциации поставщиков розничных сетей Украины Алексей Дорошенко. А это говорит о том, что уцелевшая промышленность, ориентированная на внутреннего украинского потребителя, также будет постоянно снижать свои обороты со всеми вытекающими отсюда последствиями для будущего страны.

Давайте называть вещи своими именами. То, что произошло в Украине за последние тридцать лет, является полномасштабным социальным геноцидом, который не знает аналогов в современной европейской истории. При этом это массовое уничтожение украинцев совершалось под бесконечные лицемерные мантры о советском Голодоморе, придавая этому процессу характер какого-то чудовищного гротеска. ООН прогнозирует демографический провал на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Если к концу тёмных времён кровавого тоталитаризма нас было 52 миллиона, а через 30 лет свободы и демократии стало 37 миллионов, можно ли из этого, наконец, сделать вывод, что кто-то кого-то обманул?» — задается вопросом запорожский журналист Павел Волков.

«За годы Второй мировой войны Украина потеряла по разным оценкам 8-14 млн населения. По переписи 2001 г. нас было 48,5 млн жителей. Сегодня министр Дубилет озвучил новую цифру обитателей нашей страны — 37,2 млн. За неполных 20 лет цветных революций и последующих компрадорских режимов с войной и бегством регионов мы потеряли 11,2 млн населения — цифру, сопоставимую с нацистской агрессией, объявленной преступлением против человечности. И главное, всё легально — в рамках освоения нашей страны «свободным миром». Меняются только методы, но не цели и результаты западной интервенции», — пишет об этом одесский блогер Вячеслав Азаров, напоминая о том, что Евросоюз и США также несут прямую ответственность за случившуюся с украинцами катастрофу.

Данные Дмитрия Дубилета будут анализировать и толковать, отыскивая в них различные смыслы. Однако в сухом остатке они свидетельствуют о стремительном вымирании украинской нации. Той самой нации, в честь которой на каждом углу гремят крики «слава!».