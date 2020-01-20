Определённый уровень ксенофобии свойственен всем нациям. Они объединяются по принципу «свой–чужой». Не исключение даже американцы, которые по определению «солянка сборная». Помню, во время телемоста с семьёй доктора Локшина (были такие политэмигранты из США в СССР), кто-то из их бывших соседей сказал – «хорошо, что эти евреи уехали»

Уже поэтому попытка Ростислава Ищенко обосновать изначальный антисемитизм украинцев в статье «Холокост как образ жизни» выглядела чрезмерно смелой. Впрочем, возможно потому, что автор изначально задумывал этот материал как полемический, несколько заостряя основную идею.

Опровержение в два хода

Собственно, гипотеза Ищенко опровергается одним словом, и слово это — Зеленский.

Владимир Александрович никогда своей национальности не скрывал. Да и как её скрыть-то при такой внешности? Тем более не скрывал своей национальности Игорь Коломойский, активно продвигавший Зеленского на высший пост. Правда, насколько можно судить, Зеленский, в отличие от Коломойского, иудеем не является. Но по оговоркам возникает впечатление, что семье его родителей были не чужды субботние семейные застолья.

По идее, врождённый антисемитизм украинцев должен был как-то проявиться в голосовании 2019 года. Проявился он как-то «гибридно».

Впрочем, интересно даже не это, а то, что противостоял ему кандидат, делавший ставку на ксенофобию и национализм. Он, однако, почему-то постеснялся использовать в своей избирательной кампании тезис «Украиной должен править украинец».

Допустим, Порошенко — человек интеллигентный и, более того, сам обвиняемый в не совсем расово чистом происхождении (забавно, что кличка «Вальцман» активно использовалась гордящимися своим интернационализмом «ватниками»: получается, что быть евреем на Украине не стыдно, а вот подозреваться в еврействе — ещё как). Но ведь и его добровольные помощники этим тезисом не злоупотребляли. Применялся он только на Галичине и очень ограниченно. Более того, и сейчас «порохоботы» критикуют Зеленского за реальные или воображаемые политические ошибки, но не за происхождение.

Могло ли быть такое, если бы антисемитизм был образом жизни украинцев? Странный вопрос… Хотя был же фюрером Третьего рейха носитель еврейской фамилии Гитлер (по отчиму).

Второй ход — для закрепления. Ищенко обещает, что в стране немедленно начнутся еврейские погромы, как только государство ослабнет. Давайте проверим — было ли такое в новейшей истории Украины?

Было. Государство не только критически ослабло — в 2014 году оно просто рухнуло и уцелело (в других границах) только в силу определённого консенсуса внешних сил. Страной управляли банды националистов, а во главе её стояла сама насмерть перепуганная своим успехом «хунта», из которой только Арсен Аваков, пожалуй, предпринимал какие-то реальные шаги по сохранению государственности.

И что? Были погромы? Были убийства заметных евреев? Нападения на синагоги?

В Днепропетровске потенциальных погромщиков, вроде Яроша и Денисенко, даже вполне промайданная публика за глаза называет «шабес-гоями» (неевреи, которые нанимались иудеями для работы в шаббат). Кстати, отношение к евреям, затесавшимся в ряды «шабес-гоев» в АТО, среди иудеев, мягко говоря, неоднозначное.

Из истории

Не менее сомнительно выглядят апелляции Ищенко и к историческому опыту.

Да, крестьянско-казацкие восстания XVI-XVIII веков сопровождались истреблением евреев. Но тут Ищенко сам себя высек, обращая внимание на социальную составляющую погромов — евреи в то время были олицетворением социального и, что не менее важно, религиозного (а национальность тогда определялась по религии) угнетения. Именно иудеям давались в откуп православные церкви. Не говоря о том, что это иудеи «Христа распяли». Плюс банальная ксенофобия — евреи жили отдельно от славян, одежда и обычаи позволяли их легко идентифицировать.

Свою роль это играло и позже. Можно сколько угодно издеваться над Марксом, который считал, что «еврей» — не национальность, а бытовое обозначение денежного человека. Но он-то судил по окружающему его обществу, в которое евреи были глубоко интегрированы и мало отличались внешне, в отличие от реалий Речи Посполитой и Российской империи. Кстати, и в современной Украине двое из пяти самых богатых людей — завсегдатаи синагоги «Золотая роза».

Кстати, украинская полонофобия также имеет самоочевидную социальную составляющую. Об этом не принято говорить, но пресловутая «Волынская резня» была следствием, среди прочего, колониальной политики польских властей. Её жертвами стали, в значительной части, семьи «осадников» — польских ветеранов, получивших земли за счёт местного украинского населения и выполнявших часть функций полиции.

Ищенко не упоминает, что первые и наиболее масштабные в России погромы были в Одессе и Кишинёве, которые к Речи Посполитой ни исторически, ни этнически отношения не имели. Понятно почему — этот факт в схему не укладывается.

Обращение к авторитету Булгакова, в смысле поиска доказательств не только антисемитизма, но и русофобии украинцев, тоже выглядят неубедительно. Петлюровцы убивают не русских, а офицеров. Русский сапожник уходит от них ограбленный, но живой (сцена из пьесы «Дни Турбиных», которой нет в романе, и которая не вошла в фильмы). Более того, антисемитские настроения были вполне присущи этим самым белогвардейцам. Именно они до этого поддерживали профессора Сикорского, бывшего экспертом со стороны обвинения в деле Бейлиса. У Булгакова вы этого не найдёте — и для него персонально, и для его окружения антисемитизм не был характерен. Но, обвиняя в антисемитизме украинцев и поляков, русских Ищенко не трогает, что загадочно.

Кстати, Красная Армия не была намного дисциплинированнее других участников Гражданской войны (самой дисциплинированной, пожалуй, была всё же белая). Сравнительно редкие погромы объяснялись исключительно тем, что в её составе (особенно — среди командиров и комиссаров) было много евреев. Их привлекал интернационализм большевиков, который обещал уравнение в правах бывших жителей «черты оседлости». Кстати, белые и петлюровские погромы обосновывались местью за поддержку большевиков. Подчёркивание еврейских черт в образе Троцкого и других руководителей Советской России в продукции «Освага» — общее место.

Резюме

Нет, я не исключаю, что правление Зеленского закончится антисемитским майданом и погромами. Мало ли. Но пока что возможность именно такого развития событий выглядит чисто виртуальной.

Антисемитские настроения характерны, преимущественно, для радикальных националистов. Они имеют определённое влияние на государственную идеологию, но сами по себе пользуются поддержкой очень небольшой электоральной группы, сосредоточенной, в основном, на Западе страны. Максимальный результат политической силы с яркой антисемитской составляющей был получен на выборах 2012 года «Свободой» — менее 6% от общего числа избирателей.

Так что почитание организаторов уничтожения евреев для Украины — именно государственная политика, связанная с особенностями государственной же идеологии. А вовсе не проявление какой-то от природы предопределённой украинской юдофобии.