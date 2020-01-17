Пока официальный Киев прячет голову в песок и застенчиво поощряет попытки скрестить теоретическое «либертарианство» с практиками «бандеризма», антисемитизм в Украине не исчезает, а набирает обороты

Несмотря на то что в последние год-полтора градус поддержки Киева со стороны коллективного Запада несколько снизился, эта поддержка никуда не делась. Носит она, правда, преимущественно символический характер. На хлеб ее не намажешь и пустеющие кошельки рядовых украинцев ею не пополнишь. Зато во всевозможных рейтингах «достижений» стран постсоветского пространства Украине, как правило, отводят не последнее место, преувеличивая ее реальные успехи и приукрашивая реальное положение дел. Особенно в духовной сфере.

Однако в одном из рейтингов по итогам минувшего года прозвенел тревожный звонок: международная «Антидиффамационная лига» отвела Украине второе место после Польши по уровню антисемитизма в Европе. Для государства, упрямо позиционирующего себя истинно демократическим и последовательно (хоть и «назло России», но все-таки) признаваемого таковым США и Европой, этот сигнал, прямо скажем, плохой. В Киеве, впрочем, на него почти не обратили внимания, сделав вид, что такой проблемы в стране нет. Холокост как образ жизни © РИА Новости, Виктор Темин | Перейти в фотобанк

По данным мониторинга Объединенной еврейской общины Украины (ОЕОУ), по итогам 2018 г. в стране зафиксировано 107 инцидентов антисемитского характера. Из них 29% зарегистрировано по обращениям на «Еврейскую горячую линию Украины» («910»), 44% отмечены отечественными СМИ и блогерами. Еще на 27% обратил внимание глава общины Эдуард Долинский. Эти данные угрожающими никак не выглядят. Тем не менее ОЕОУ в годовом отчете указало на то, что в Украине случаются проявления антисемитизма на бытовом уровне, а также имеют место случаи вандализма — изображения неонацистской символики и надписей антисемитского характера в общественных местах.

Примечательно, что, по мнению экспертов той же ОЕОУ, отраженному в отчете «Антисемитизм в Украине — 2019», уровень антисемитизма в Украине снизился на 27%. За год было зафиксировано 66 случаев проявления прямого антисемитизма, тогда как в 2018-м их было 90. Формально динамика явно положительная. Так ли это в действительности? Попробуем разобраться.

Еврейская тема не относится к числу наиболее заметных в украинском информационном пространстве и общественном мнении. О ней говорят и даже спорят, но все эти разговоры и споры остаются на периферии. Всегда находится нечто более важное, что отодвигает тему на второй план. Антисемитский сюжет чаще всего пребывает в тени, создавая своеобразный фон для главных событий украинской жизни. Процентное соотношение «еврейских» и «остальных» материалов на украинских новостных ресурсах примерно 1:1000, если не больше. Впрочем, эти количественные показатели, отражая общую картину, выводят за скобки ряд важных обстоятельств, свидетельствующих о том, что проблема антисемитизма в Украине не только существует, но и обостряется.

Еврейский вопрос в украинском варианте очень мало влияет на политическую жизнь страны. Именно поэтому в Украине президент еврей, среди олигархов евреев большинство. Немало их и среди новых звезд публичной сферы в целом. Тем не менее тему «еврейского засилья» во власти и «телевизоре» нельзя считать концептуализированной.

Однако исторически сложилось так, что антисемитизм был и остается традиционным элементом украинского массового сознания. Время от времени то тут, то там без особого успеха предпринимались попытки его идеологизации. До политизации дело пока не доходило.

Проявлений бытового характера украинского антисемитизма немало. Широко распространены случаи, когда в сознании людей мирно уживались, с одной стороны, неприязнь к евреям как к обезличенному, собирательному образу, с другой — спокойное отношение и даже симпатия к знакомому еврею, с которым на работе или в быту свела жизнь.

В новейшей Украине ситуация стала меняться. Антисемитизм оказался «сопутствующим» явлением новой государственной идеологии, замешанной на пещерном национализме, русофобии, ксенофобии и героизации пособников нацистов. Если под «формулой Холокоста» подразумевать сочетание бытового антисемитизма и государственной политики, то в Украине — слава Богу! — второй элемент никогда не присутствовал. Государственная политика в сфере межнациональных отношений и сегодня не предполагает ничего, что можно было бы связать с антисемитизмом. Однако теперь столь многое строится на фигурах умолчания, что есть все основания подозревать государство в стремлении не смотреть в лицо проблеме, а отворачиваться от нее.

Любопытный материал для размышления дают два правительственных документа, которыми определяются планы Кабмина Алексея Гончарука на 2020 год: перечень праздничных дат и система мероприятий по национально-патриотическому воспитанию, на которые правительство выделяет бюджетное финансирование. В том и другом документе, естественно, нет ни малейшего намека на антисемитизм. Тем не менее, если взглянуть на обстоятельства контекстуального характера, и к тому, и к другому документу возникают «еврейские» вопросы.

В перечень праздничных дат, к примеру, включено празднование памятных годовщин лиц, ответственных за кровавые преступления против евреев, совершенные в прошлом. Этот факт уже стал поводом для дипломатического скандала. МИД Израиля выразило официальный протест против такого рода инициатив официального Киева, указав на ответственность украинских националистов за массовые убийства евреев в годы Второй мировой войны. В контексте приближающегося 75-летия Холокоста такое обвинение прозвучало вдвойне весомее для международных кругов и втройне обиднее для Украины.

Украинский МИД в ответ встал в позу оскорбленной невинности, заявив, что органы власти на всех уровнях борются с проявлениями антисемитизма. Правда, чтобы заявление звучало убедительнее, пришлось пойти по пути передергивания и смещения смысловых акцентов. Получилось не очень хорошо: «Сохранение исторической памяти о трагедии Холокоста в Украине, восстановление исторической памяти (пошел отвлекающий демагогический маневр!), в том числе о тех, кто боролся за независимость нашего государства (еще один!) и чью память ради своих интересов опозорила пропагандистская машина СССР (и еще!), и в дальнейшем будут оставаться важными направлениями государственной политики Украины». Звучит красиво. Вот только от красивых слов до хороших дел — дистанция огромного размера.

Заявление МИД Украины, отбрасывающее обвинения в антисемитизме как «безосновательные», может служить самым свежим примером того, как власть в Киеве отказывается признавать очевидное даже тогда, когда ее буквально тыкают носом в антисемитскую грязь, творимую свидомыми патриотами. Если денег нет в стране: «еврейский вопрос» и украинский ответ © Facebook, Joel Lion | Перейти в фотобанк

Украинский патриотизм сегодня приобрел настолько гипертрофированные формы, что давно превратился в орудие сведения счетов, включая и те, которые уходят корнями в прошлое. В связи с этим возник ряд проблем. Одна из них связана с тем, что именно в среде радикальных патриотов особо развит куль национальной исключительности с элементами неонацизма, а также воинствующего антисемитизма. Воспитание патриотизма в его актуальной интерпретации чревато негативными последствиями в сфере межнациональных отношений вообще и отношения к евреям в частности.

Государство на это упорно закрывает глаза, делая вид, что ситуация находится под его контролем и «все идет по плану». Это тактика страуса, уткнувшегося головой в песок. А между тем проект летнего лагеря «Источники взаимопонимания», поданный Конгрессом национальных общин Украины, не заинтересовал конкурсную комиссию Министерства культуры, молодежи и спорта, распределявшей бюджетные средства на 2020 год. Денег на него не выделили. Зато лагеря для «пластунов» и прочих патриотов получили сотни тысяч гривен. И это более чем показательно!