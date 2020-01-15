Нелегальные заробитчане в Европе полностью лишены социальных и трудовых прав

На Львовщине скончалась украинка Оксана Харченко, которая ранее жила и работала на территории Польши. В 2018 году польский работодатель бросил ее после инсульта в парализованном беспомощном состоянии. Оксана вместе со своей сестрой Натальей нелегально трудоустроилась на его фирму, которая торговала овощами и фруктами. Когда женщине стало плохо, сестра попросила хозяина отвести ее в ближайшую клинику. Однако владелец фирмы несколько часов возил украинок по улицам своего поселка, а затем положил Харченко на скамейку и вызвал полицию, заявив, что нашел на улице пьяную нищую иностранку. И тут же прогнал с работы сестру пострадавшей заробитчанки.

Оксана Харченко доживала свои дни в селе. Она не могла передвигаться, страдала от почечной недостаточности, однако не смогла претендовать на материальную компенсацию за свою инвалидность, полученную на работе за рубежом. И даже не получила заработанные у пана деньги. Гончаров: «Польша успешно проводит ассимиляцию украинских бизнесменов» © скриншот с видео "112 Украина" | скриншот с видео "112 Украина" | Перейти в фотобанк

И этот дикий случай отнюдь не является чем-то особенным. Украинские трудовые мигранты в Польше систематически страдают от бесчеловечного обращения. И за последнее время, после введения безвизового режима и массового исхода на работу в Евросоюз, заробитчане попадали в еще более дикие ситуации, из которых можно составить что-то вроде рейтинга социальных кошмаров.

Так, в начале 2018 года молодая жительница Луцка Алена Романенко потеряла руку во время несчастного случая в польской прачечной. Ее рука застряла в стиральной машине, однако хозяин предприятия не позволил разбить зажавший девушку аппарат, и она целый час истекала кровью, пока его разбирали, чтобы не повредить собственность бережливого польского работодателя, который экономил на ремонте старых машин и на элементарном инструктаже для иностранных рабочих.

«Боль была ужасной. И когда спасатели хотели резать машину, владелец прачечной сказал, что этого категорически нельзя делать… Машина, на которой я работала, очень часто ломалась. То она вообще целый день не работала, то только вечером. Так часто машина ломалась, что нас перекидывали с одной машины на другую. Показывали, что делать тем, кто уже долго работал», — рассказывала об этом женщина, которой пришлось по локоть ампутировать левую руку.

Подобных инцидентов множество. Так, 10 августа 2019 года в польском городе Погурська Воля погиб 37-летний украинец, которого раздавила огромная десятитонная труба строящегося газопровода. А ровно через неделю на одной из фабрик возле Вроцлава получил смертельную травму еще один 28-летний заробитчанин. Во время работы его затянуло в механизм станка, сломавшего заробитчанину позвоночник. А незадолго до этого польский лесник нашел в зарослях мертвое тело 36-летнего украинского заробитчанина Василия Чернея, который нелегально трудоустроился в столярную мастерскую завода по производству гробов, расположенную в селении Новый Томышль. В жарком цеху ему стало плохо, начались судороги, однако, когда другие работники потребовали вызвать Василию врача, хозяйка предприятия попросту вывезла его подальше на своем авто, оставив отца троих детей умирать в лесу. Медицинский исход. Польша ждет врачей из Украины, но закон для этого не приняла © РИА Новости, Николай Хижняк | Перейти в фотобанк

«В этом случае последовательность событий типична: нелегальное трудоустройство — несчастный случай — страх работодателя — решение или упущение с катастрофическими последствиями. К польскому рабочему так не относятся», — прокомментировала эту дикую историю влиятельная «Газета Выборча», которая признает системный характер нарушения трудовых прав мигрантов.

«На таких работников не распространяются нормы трудового законодательства Польши. Здесь не может быть ни минимальной зарплаты, ни отпуска, ни охраны труда. Польская инспекция труда, контролирующая соблюдение трудового законодательства, не занимается гражданско-правовыми договорами, несмотря на то что в большинстве случаев такие договора не имеют права заключаться. Поэтому появляются штрафы и другие неприятные пункты в таких договорах. Таких людей даже не нужно увольнять, они изначально не являются работниками предприятия. И в большинстве случаев проблемы таких работников — а это, напомню, 95% легально работающих украинцев, — просто невозможно решить в правовом ключе», — говорит лидер профсоюза украинских работников «Трудовая солидарность» Виталий Махинько.

О масштабах проблемы свидетельствуют данные далеко не полной официальной статистики. По словам руководительницы консульского отдела посольства Украины в Польше Светланы Крысы, в течение 2018 года и в первом полугодии 2019 года на территории Польши умерли и погибли 794 украинца, причем она особо отметила, что часть этих смертей связана именно с работой на производстве.

Но самый тяжелый случай, как будто бы списанный с рассказов о хрестоматийном диком капитализме викторианских времен, произошел на еще одном польском предприятии по переработке фруктов и овощей. Работавшая там 36-летняя украинка родила ребенка прямо на рабочем месте. И сразу же попыталась убить новорожденную девочку в заводском туалете, чтобы работодатель не выгнал ее с работы. Младенца спасла случайность. Работавшая там же сестра женщины — а, как мы видим, трудовая миграция уже приняла среди украинских граждан семейный характер, — вовремя нашла роженицу в туалете, когда та выбрасывала ребенка в пластиковый пакет для мусора. По мнению свидетелей, украинка находилась в невменяемом состоянии, поскольку тяжелая физическая работа на последних месяцах беременности помрачила ее рассудок. Польша будет прирастать украинцами. Но прирост этот не всегда безопасен © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Увы, этот перечень трагедий будет пополняться и дальше. Количество украинцев в Польше стабильно растет, поскольку перманентный кризис в буквальном смысле выдавливает из страны победившего достоинства трудоспособное и социально активное население.

Согласно данным американского информационного агентства Bloomberg, на 38 миллионов населения Польши уже сейчас приходится 1,5 млн рабочих из Украины. По оценкам рекрутингового агентства Personnel Service, украинские заробитчане заняты в каждой пятой польской компании, а две трети проживающих на польской территории иностранцев, которые платят взносы в Службу социального обеспечения (ZUS), прибыли в страну именно через украинскую границу.

Как сообщило «Польское радио», украинские граждане составляют 75% от общего количества трудовых мигрантов, которые официально трудоустроены на территории Польши, а польское МВД заявляло о 2 миллионах трудовых мигрантов из Украины. «Конечно, большинство прибывших в Польшу являются гражданами Украины. Следующая национальная группа уже в более чем десять раз меньше», — рассказал об этом глава ZUS Войцех Андрусевич.

А первоочередная ответственность за эту социальную катастрофу лежит на украинской власти, которая полностью лишила людей возможности заработать на жизнь у себя дома. До такой степени, что они массово выбирают альтернативой кошмарные условия нелегального заработка в чужой стране.