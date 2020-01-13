«Сами себя сбили». Как в Украине врут о российском самолете

Украинские политики так и не признали свою вину за сбитый борт, летевший из Тель-Авива

На днях, читая комментарии сетевых украинских патриотов, я внезапно узнал, что Россия сама сбила свой собственный самолет, потерпевший катастрофу осенью 2001 года.

На первый взгляд звучит поразительно — ведь события этой давней трагедии хорошо известны, изучены и описаны в авторитетных международных источниках. 4 октября 2001 года авиалайнер Ту-154М авиакомпании «Сибирь» выполнял плановый рейс по маршруту Тель-Авив — Новосибирск, однако упал в Черное море. Согласно заключению Межгосударственного авиационного комитета, его непреднамеренно сбила ракета комплекса С-200В, запущенная подразделением украинского ПВО Украины во время военных учений на территории Крыма, в результате чего погибли 66 пассажиров и 12 членов летного экипажа.

Все это известные факты, но существует другая, параллельная реальность украинской националистической пропаганды, где все выглядит далеко не так однозначно. Украинская википедия, которая считается авторитетным источником в среде профессиональных шовинистов-порохоботов, уверенно называет виновниками катастрофы самих россиян. Причем она предлагает для этого сразу несколько версий, которые могут поразить вас своим безумием и цинизмом.

Согласно первой, украинские ракетчики расстреляли самолет «в условиях нервозности, вызванной присутствием высшего командования и иностранных гостей — в частности, главнокомандующего ВВС РФ Анатолия Корнукова». Не стоит и говорить, что это утверждение не опирается на какие-то рациональные и логичные аргументы. Нам предлагается верить в то, что российский генерал морально влиял своим биополем на оператора украинского ПВО, что, разумеется, сразу снимает с него ответственность за авиационную катастрофу.

Кроме того, России вменяется в вину то, что она не закрыла воздушное пространство Черного моря для пролета гражданских самолетов, хотя это никогда не делалось во время подобных учений, которые обычно не угрожают авиаперелетам. В сложившейся тогда ситуации не было ничего чрезвычайного, а возле берегов Крыма не шла война, как это было в 2014 году на Донбассе, когда Украина не стала закрывать небо для международных пассажирских авиарейсов, среди которых был и погибший самолет авиакомпании Malaysia Airlines. Однако в этом случае патриоты не предъявляют своему правительству ни малейших претензий, обвиняя в его аварии «путинских террористов». Как авиакатастрофа в Иране изменит украинскую политику. Мнение экспертов © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

Но главная версия ураинской «вики» настаивает на том, что российское ПВО самостоятельно сбило самолет российской ракетой, обвинив в этом ни в чем не повинных украинских военных. Печально известный тезис «сами себя убили», который постоянно звучал во время обстрелов и бомбардировок Донбасса, был изобретен еще в 2011 году, когда украинский суд официально заключил, что украинская ракета не могла сбить летевший из Израиля лайнер. Несмотря на то что это признал президент Леонид Кучма, а украинская сторона выплатила компенсации семьям погибших пассажиров и экипажа.

Украинская патриотическая общественность стоит на этой позиции и сегодня — по их мнению, россияне приняли пассажирский борт за самолет-нарушитель, что якобы и привело к его катастрофе, а официальный Киев помог Москве замаскировать эти действия — очевидно, тоже под воздействием таинственного российского биополя. «Существует версия, что Кучма умышленно взял на себя вину за сбитый самолет, чтобы прикрыть Путина», — многозначительно говорит об этом все та же украинская википедия, привычно не утруждая себя подтверждением этого позорного мифа.

Все эти пропагандистские сказки, в реальность которых не верит ни один из современных международных экспертов, напоминают о крайне неблаговидном факте, на котором не акцентируют внимание в нынешней Украине. Если правительство Ирана вскоре признало свою вину за катастрофу украинского «Боинга» и принесло официальные извинения — на уровне главы государства и командующего сил ПВО, — то украинские власти до сих пор отрицают свою причастность к трагическим событиям 2001 года.

Выплата компенсаций осуществлялась украинской стороной неофициально, в теневом формате ex gratia, то есть без признания юридической ответственности за фатальную ошибку своих ракетчиков. И это постыдное обстоятельство ничуть не смущает лидеров мнений, которые рассуждают о высоких моральных принципах, требуя подвергнуть иранцев санкциям или даже объявить им священный джихад. Хотя в свое время никто не стал терроризировать Киев после падения российского Ту-154.

Впрочем, это далеко не единственный пример государственного вранья, которое демонстрировали в таких ситуациях официальные украинские власти. В апреле 2000 года, после того как выпущенная во время учений ракета разрушила жилой дом в городе Бровары, лишив жизни трех мирных граждан, Министерство обороны Украины поначалу упорно отказывалось признать свою причастность к этому инциденту. По словам военных, их ракета якобы точно поразила запланированную цель, а взрыв дома уверенно списали на террористический акт, который коварно осуществили враги украинской нации. Крупнейшие авиакатастрофы в истории независимой Украины © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

Только международная огласка событий, которые быстро получили оценку иностранных экспертов, заставили Киев признать подлинные причины атаки на Бровары. При этом никто не стал приносить пострадавшим соотечественникам какие-то особые извинения, а глава Минобороны Кузьмук даже не счел нужным подать в отставку с занимаемой должности.

Он лишился ее только через год — после падения российского самолета. Причем кучмовские генералы до сих пор отрицают, что в него попала ракета вверенного их командованию С200, как бы демонстрируя этим честь и достоинство своей европейской державы.