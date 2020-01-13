«Сами себя сбили». Как в Украине врут о российском самолете

На днях, читая комментарии сетевых украинских патриотов, я внезапно узнал, что Россия сама сбила свой собственный самолет, потерпевший катастрофу осенью 2001 года.
На первый взгляд звучит поразительно — ведь события этой давней трагедии хорошо известны, изучены и описаны в авторитетных международных источниках. 4 октября 2001 года авиалайнер Ту-154М авиакомпании «Сибирь» выполнял плановый рейс по маршруту Тель-Авив — Новосибирск, однако упал в Черное море. Согласно заключению Межгосударственного авиационного комитета, его непреднамеренно сбила ракета комплекса С-200В, запущенная подразделением украинского ПВО Украины во время военных учений на территории Крыма, в результате чего погибли 66 пассажиров и 12 членов летного экипажа.
Все это известные факты, но существует другая, параллельная реальность украинской националистической пропаганды, где все выглядит далеко не так однозначно. Украинская википедия, которая считается авторитетным источником в среде профессиональных шовинистов-порохоботов, уверенно называет виновниками катастрофы самих россиян. Причем она предлагает для этого сразу несколько версий, которые могут поразить вас своим безумием и цинизмом.
Согласно первой, украинские ракетчики расстреляли самолет «в условиях нервозности, вызванной присутствием высшего командования и иностранных гостей — в частности, главнокомандующего ВВС РФ Анатолия Корнукова». Не стоит и говорить, что это утверждение не опирается на какие-то рациональные и логичные аргументы. Нам предлагается верить в то, что российский генерал морально влиял своим биополем на оператора украинского ПВО, что, разумеется, сразу снимает с него ответственность за авиационную катастрофу.
Кроме того, России вменяется в вину то, что она не закрыла воздушное пространство Черного моря для пролета гражданских самолетов, хотя это никогда не делалось во время подобных учений, которые обычно не угрожают авиаперелетам. В сложившейся тогда ситуации не было ничего чрезвычайного, а возле берегов Крыма не шла война, как это было в 2014 году на Донбассе, когда Украина не стала закрывать небо для международных пассажирских авиарейсов, среди которых был и погибший самолет авиакомпании Malaysia Airlines. Однако в этом случае патриоты не предъявляют своему правительству ни малейших претензий, обвиняя в его аварии «путинских террористов».
Но главная версия ураинской «вики» настаивает на том, что российское ПВО самостоятельно сбило самолет российской ракетой, обвинив в этом ни в чем не повинных украинских военных. Печально известный тезис «сами себя убили», который постоянно звучал во время обстрелов и бомбардировок Донбасса, был изобретен еще в 2011 году, когда украинский суд официально заключил, что украинская ракета не могла сбить летевший из Израиля лайнер. Несмотря на то что это признал президент Леонид Кучма, а украинская сторона выплатила компенсации семьям погибших пассажиров и экипажа.
Украинская патриотическая общественность стоит на этой позиции и сегодня — по их мнению, россияне приняли пассажирский борт за самолет-нарушитель, что якобы и привело к его катастрофе, а официальный Киев помог Москве замаскировать эти действия — очевидно, тоже под воздействием таинственного российского биополя. «Существует версия, что Кучма умышленно взял на себя вину за сбитый самолет, чтобы прикрыть Путина», — многозначительно говорит об этом все та же украинская википедия, привычно не утруждая себя подтверждением этого позорного мифа.
Все эти пропагандистские сказки, в реальность которых не верит ни один из современных международных экспертов, напоминают о крайне неблаговидном факте, на котором не акцентируют внимание в нынешней Украине. Если правительство Ирана вскоре признало свою вину за катастрофу украинского «Боинга» и принесло официальные извинения — на уровне главы государства и командующего сил ПВО, — то украинские власти до сих пор отрицают свою причастность к трагическим событиям 2001 года.
Выплата компенсаций осуществлялась украинской стороной неофициально, в теневом формате ex gratia, то есть без признания юридической ответственности за фатальную ошибку своих ракетчиков. И это постыдное обстоятельство ничуть не смущает лидеров мнений, которые рассуждают о высоких моральных принципах, требуя подвергнуть иранцев санкциям или даже объявить им священный джихад. Хотя в свое время никто не стал терроризировать Киев после падения российского Ту-154.
Впрочем, это далеко не единственный пример государственного вранья, которое демонстрировали в таких ситуациях официальные украинские власти. В апреле 2000 года, после того как выпущенная во время учений ракета разрушила жилой дом в городе Бровары, лишив жизни трех мирных граждан, Министерство обороны Украины поначалу упорно отказывалось признать свою причастность к этому инциденту. По словам военных, их ракета якобы точно поразила запланированную цель, а взрыв дома уверенно списали на террористический акт, который коварно осуществили враги украинской нации.
Только международная огласка событий, которые быстро получили оценку иностранных экспертов, заставили Киев признать подлинные причины атаки на Бровары. При этом никто не стал приносить пострадавшим соотечественникам какие-то особые извинения, а глава Минобороны Кузьмук даже не счел нужным подать в отставку с занимаемой должности.
Он лишился ее только через год — после падения российского самолета. Причем кучмовские генералы до сих пор отрицают, что в него попала ракета вверенного их командованию С200, как бы демонстрируя этим честь и достоинство своей европейской державы.