Военные операции США сопровождаются огромным ущербом для памятников культуры

Сенат США не считает военным преступлением атаки на гражданские объекты, которые представляют собой культурную ценность. Резолюцию, классифицирующую атаки памятников культуры таким образом, предложил принять сенатор-демократ Эд Марки — причем отнюдь не на пустом месте. Он сделал это в ответ на скандальное заявление Дональда Трампа, который объявил, что среди мишеней воздушного удара по территории Ирана есть объекты, которые «важны для иранской культуры». Со всеми вытекающими отсюда последствиями для этих культурно-исторических памятников.

Слова американского президента сразу же вызвали серьезное беспокойство мировой общественности — потому что на территории Ирана находятся культурные объекты мирового значения. Среди них — наиболее сохранившиеся зиккураты Сиалка и Дур-Унташа, древние персидские столицы — Персеполис, Пасагарды и Сузы, шахский дворец в Тегеране, архитектурные ансамбли Исфахана и персидские сады Шираза, уникальные глиняные постройки Йезда, мавзолеи шиитских святых, могилы средневековых поэтов и каменные башни древних зороастрийцев.

Посетив эти места во время поездки в Иран, я хорошо представляю себе их непреходящую ценность — тем более, что в этой стране умеют сохранять древние памятники. И даже игривые росписи «Дворца сорока колонн», которые демонстративно нарушают исламские каноны изображениями винопития и обнаженного женского тела, не подвергаются вандализации и остаются открытыми для туристов. Многие пассажиры разбившегося украинского самолета как раз-таки приехали в эту страну на рождественские каникулы — чтобы осмотреть местные достопримечательности, интерес к которым стабильно растет.

Сенатор Марки пытался законодательно запретить бомбардировку подобных памятников. «Президент усугубит ошибку, которую он уже совершил, и превратит ее во что-то, что может стать катастрофой для этого региона, для нашей страны, для всего мира», — заявил он в своем своим коллегам, добавив, что заявления Трампа являются «предательством американских ценностей». Однако контролирующие верхнюю палату республиканцы заблокировали эту инициативу. А значит, американские войска сохранили формальное право атаковать все, что они посчитают нужным — к примеру, мавзолей Фатимы Масуме в священном городе Кум, где постоянно находятся многие представители высшего духовного руководства Ирана.

Опыт американского вторжения в Ираке наглядно показывает, чем может обернуться для мирового наследия очередная война на Ближнем Востоке. Ее жертвой стали главные исторические памятники Междуречья — в первую очередь, Национальный иракский музей в Багдаде, который стал жертвой обстрелов и потерял большинство своих экспозиций.

«Разграбление Национального иракского музея в Багдаде можно расценивать как один из самых трагичных итогов англо-американской военной кампании в Ираке. Музей, где хранились ценнейшие памятники древней культуры, опустошен. Мародеры вынесли все, что представляло хоть какую-нибудь ценность. Среди похищенных экспонатов есть и такие, возраст которых оценивается в пять тысяч лет. Коллекция, которая собиралась многими поколениями ученых, была уничтожена за два дня. Мародеры вынесли из 28 залов, по меньшей мере 170 тысяч экспонатов. Причиненный музею ущерб сейчас трудно оценить. Специалисты уже сейчас заявляют, что разграбление Национального иракского музея — одно из самых масштабных бедствий, которые пережила культура Ближнего Востока за всю свою историю», — писала об этом New York Times.

«Из 15 тысяч экспонатов Национального музея в Багдаде нам удалось вернуть только около 4 тысяч. Солдаты свободно ходили по залам, как по супермаркету, и брали то, что им нравится! Примечательно, что расхитители знали, где и что брать, имели схемы запасников музея, спецоборудование для взлома хранилищ», — рассказывал впоследствии руководитель информационного центра музея Танхид Али.

Грабеж багдадского музея, в ходе которого пропали всемирно известные артефакты — такие как серебряная арфа из шумерского города Ур, которая хорошо известна всем по иллюстрациям к учебникам древней истории — имел организованный и спланированный характер. Согласно данным экспертов ЮНЕСКО, мародеры поставляли украденное для европейских и американских коллекционеров, выполняя поступившие от них заказы на бесценные для человечества экспонаты.

«Когда накануне вторжения глава иракской Национальной комиссии по культурному наследию Донни Джордж преду­преждал, что американцы хотят захватить «не только нашу нефть, но и нашу историю», коллеги его не поняли. Война стала огромной катастрофой для мировой археологии и культуры. Десятки тысячелетних памятников древнейших цивилизаций Шумера и Вавилона были повреждены или уничтожены, а крупнейшие исторические музеи страны основательно вычищены. По оценке Министерства туризма и древностей Ирака из страны было вывезено 130 тысяч культурно-исторических ценностей, а вернуть удалось пока всего 10%. Даже крупнейшие аукционные дома не брезгуют выставлять на продажу украденные в Ираке ценности. Так, в 2008 году с торгов Christie's в Нью-Йорке только в последний момент были сняты уникальные золотые серьги из сокровищ, найденных при раскопках ассирийской столицы Нимруда на севере Ирака» — рассказывается об этом в расследовании газеты «Аргументы и факты».

«В Соединенных Штатах незаконно находится 90 тысяч принадлежащих Ираку археологических артефактов, и Вашингтон отказывается их возвращать», — констатировал министр туризма и древностей Лива аль-Сумайсим. Представитель этого же ведомства Али Абдул Хасан сообщил о том, что американцы целыми ящиками загружали в военные самолеты уникальные древности Междуречья. Но так и не вернули их, не обращая внимания на требования Багдада.

Характерно, что участники первой антиамериканской демонстрации в оккупированном США Багдаде протестовали именно против музейных грабежей. Они говорили о том, что американцев интересуют только объекты, связанные с добычей и переработкой нефти. Все остальные хозяйственные вопросы находились вне интересов оккупационной администрации. Возглавлявший ее генерал Томми Френкс неуклюже блеснул солдатской эрудицией, напомнив журналистам о судьбе завоеванного греками иранского Персеполя, который разграбили, а затем сожгли. По свидетельству очевидцев, эта шутка носила зловещий характер, а уже на следующий день в Багдаде загорелась Национальная библиотека — хранилище архивов арабского халифата, где находилось множество уникальных рукописей. Тушить ее было просто некому.

Не менее драматичной оказалась судьба знаменитого Вавилона, отреставрированного за время независимости Ирака. «Когда американцы вошли в город, они первым делом разместили здесь свой лагерь. В музейных стенах. Здесь взлетали и садились огромные вертолеты, солдаты в качестве бесплатных сувениров выковыривали камни с печатью Навуходоносора… Когда нам разрешили вернуться в музей, перед нами был уже совсем не тот Вавилон, что раньше», — рассказывал журналистам хранитель музея Вавилона Мухсин Мухаммед, по словам которого, протестовавших против грабежей историков отправляли в концлагерь Абу-Граиб. «Военные базы неслучайно разворачивались именно в исторических местах. После вторжения на территорию Ирака американская армия начала заниматься несанкционированным изъятием и вывозом из страны тысяч предметов старины, что полностью противоречит международным конвенциям и соглашениям о сохранении исторических ценностей во время военного и оккупационного положения», — подтверждает его оценку шеф-редактор иракской радиостанции «Аль-Марбед» Ахмед Меджит.

Конечно, в этой политике нет ничего нового — американские вторжения всегда наносили огромный ущерб культуре. Во время вьетнамской войны разрушались бомбардировками буддистские храмы Лаоса и Камбоджи, а в ходе афганского конфликта американские инструктора закрывали глаза на преступления моджахедов, закрывавших музеи наряду с больницами и светскими школами. После уничтожения каменных статуй в провинции Бамиан Госдепартамент США ограничился устным сожалением в адрес правительства талибов, отказавшись послать ноту протеста, как того требовали международные гуманитарные организации. А во время сирийской войны Вашингтон не поспешил на спасение разрушенной джихадистами Пальмиры — несмотря на то, что Пентагон имел для этого военно-технические возможности. Американские власти интересовало совсем другое — контроль над нефтяными полями возле реки Евфрат. Наконец, США демонстративно вышли из состава ЮНЕСКО — чтобы в принципе снять с себя формальную ответственность за гуманитарную катастрофу в местах «миротворческих операций».

Важно понимать: за этим высокотехничным и вооруженным до зубов варварством стоит по-настоящему средневековая идеология, которую разделяют многие представители американского политического класса — причем она может дать фору религиозным догмам исламских фанатиков. «У Вашингтона есть свое влиятельное мессианское лобби. И госсекретарь Майк Помпео, и вице-президент Майк Пенс представляют собой направление евангельского христианства, которое рассматривает события на Ближнем Востоке через призму библейского пророчества, в котором Иран играет роль зла, готового сойтись в апокалиптической битве с силами добра. Известно, что и Помпео, и Пенс уговаривали Трампа дать команду на убийство генерала Сулеймани», — напоминает об этом британское издание Guardian.

Новая война на Ближнем Востоке может повлечь за собой новую волну грабежей и разрушений — с лица земли тогда будут стерты уникальные иранские памятники. И это еще один важный повод противостоять развязыванию очередного конфликта, который опять провоцируется со стороны США. А значит, борьба за мир становится обязанностью каждого, кому дорого культурное наследие человечества.