Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин дал поручение республиканскому правительству - к 1 января 2022 года поднять уровень заработных плат в бюджетной сфере и пенсий до показателей аналогичных выплат в Ростовской области. Намерения Пушилина могут показаться не слишком серьёзными

Два года — срок немалый и, по известным словам Ходжи Насреддина, за это время кто-нибудь обязательно успеет умереть. Соответственно, проблема останется нерешенной.

Однако уровень социальной ответственности руководства республики достаточно высок в связи с тем, что такие серьезные решения не могут приниматься без согласования с Москвой, которая сегодня является источником большей части поступлений в бюджет ДНР. Именно поэтому планы Пушилина следует оценивать не как прожекты мечтателя и фантазера, а как серьезный экономический проект, который будет непременно реализован. И два года — совсем небольшой промежуток, учитывая то, из какой бедности приходится выбираться республике.

Анонсированы даже конкретные даты, когда будет производиться повышение зарплат и пенсий.

Последствия обещают быть разнообразными. Думаю, что главная задача для республиканских властей — удержать людей, остановить миграционные потоки, которые при нынешнем уровне заработной платы будут расти главным образом за счет оканчивающей вузы молодежи. Вступающие в жизнь молодые ребята, зная, что в сотне-другой километров от их собственного дома они смогут заработать в несколько раз больше, нежели в родной республике, станут выбирать Россию как место жительства и работы. Теперь же открывается новый горизонт возможностей.

И ждать осталось совсем недолго — уже через два года в ДНР будет примерно такая же экономическая ситуация, как в приграничных российских областях. Уезжать на это время — большого смысла нет. Лучше сейчас найти работу, освоить специальность, набраться опыта, заработать репутацию патриота, а не охотника за длинным рублём. Надежды только на Россию. Донбасс требует от Украины возместить ущерб через ЕСПЧ © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

Кстати, когда Владимир Путин подписал указ о выдаче жителям ЛДНР российских паспортов по упрощенной процедуре, высказывались опасения, что это решение подстегнет миграционный процесс. Как ни странно, этого не произошло. Для большинства жителей Донбасса, края, героически обороняющего свои рубежи более 5 лет, родина — это слово, наполненное большим количеством смыслов. Это история, культура, выбор, сделанный в 2014 году — историческая субъектность и суверенность, которые эта территория обрела после двух десятков лет существования в составе Украины. Теперь, когда появилась зримая экономическая перспектива, очень многие забудут о планах переехать в Россию.

Экономические последствия очевидны. Бедность сдерживает рост экономики: низкий платежный спрос порождает стагнацию в сфере торговли и производства. То, что республика не могла похвастаться сколько-нибудь значительными успехами в экономической области, во многом зависело от того, что у людей элементарно не было денег. К 2022 году тренд должен измениться. Вырастут доходы, моментально начнут оживать бизнес и промышленность.

И, наконец, политический аспект. Молдавские, грузинские и украинские власти обещали собственным гражданам небывалое процветание после подписания договора об ассоциации с Европейским союзом. При этом в очень короткие сроки. Если бы этим обещаниям суждено было сбыться, вышеуказанные страны стали бы витриной успеха, обусловленного курсом на евроинтеграцию. Но что-то не срослось. Скорее наоборот — европейские пенсии и зарплаты, которыми грезил Майдан, оказались несбыточной мечтой. Не удалось сохранить даже тот уровень благосостояния, который украинские граждане имели до государственного переворота. Украина продолжает терять промышленные активы и наукоемкие производства, на очереди земля. Похожая ситуация в Грузии и Молдавии. А вешать будем потом. О судьбе Донецка и "сепаратистов" © Facebook, Сергей Дацюк

На этом фоне ДНР может стать (я уверен, что станет) примером успеха, обеспеченного выбором совершенно иного пути — интеграции в Россию и сознательного отказа от чуждой системы ценностей. Речь идёт о целом комплексе разнородных и взаимоисключающих идей и принципов, которые воюют между собой более 20 лет на постсоветском пространстве. Рост экономики ДНР (ЛНР, кстати, придётся подтягиваться) будет означать, что в этом затянувшемся идеологическом споре победу одержала Россия. Полагаю, что это поймут и те, кто верил в чудо евроинтеграции, которая должна была принести выбравшим её неслыханное изобилие.