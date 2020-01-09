Сетевая общественность с большим энтузиазмом восприняла новогоднее известие, что прославившегося множеством отвратительных выходок неонациста Виталия Регора неизвестные доброжелатели напоили уриной в его собственном подъезде

Однако первый ручей оттепели не делает: пока на массово расплодившихся национал-уголовников не начнётся воистину народная облава, они будут ощущать себя истинной силой. Их безнаказанность обусловлена прежде всего политикой государства, которое всячески оберегает горе-защитничков от заслуженного возмездия. Можно совершить практически любое преступление, но обязательно найдутся общественные деятели и «патриоты» в правительстве, которые изыщут оправдание даже самому чудовищному кровопролитию. Ненаказуемые. Почему в Украине разлилась лужа с коричневой пеной

Так, после убийства в Киеве трёхлетнего мальчика киллерами-атошниками, которые целили в его отца, бизнесмена Вячеслава Соболева, среди патриотической камарильи началась кампания по обелению детоубийц. Известный майданный пропагандист Юрий Бутусов заявил, что убивший ребёнка атошник Андрей Лаврега «вел жизнь настоящего героя» и имеет «огромные заслуги перед страной». «Все, кто с ним воевал, уверены — у этого парня есть принципы, он бы не открыл огонь в центре Киева просто по заказу. Кто-то наверняка попросил, убедил, замотивировал, — настаивает Бутусов, — он так часто рисковал собой и жил жизнью простого солдата-добровольца, у которого ни зарплаты, ни соцпакета не было даже минимально, что странно подозревать его в меркантильных интересах…» Убийцы-герои: как постмайданная Украина научилась поощрять преступников © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Другой общественный адвокат детоубийцы, блогер Марк Гордиенко, считает, что Лаврегу «можно понять»: «Сейчас "люди войны" предельно остро ощутили зраду со стороны команды Зеленского, они предают все, за что бились воины и вся страна 5 лет… И многие из них ощущают себя преданными и лишними в стране Зеленского и морально готовы совершать свой "джихад" против предательства и цинизма. Правильно ли это? Конечно, нет. Можно ли их понять? Конечно, да. Случайно погибший ребенок, он невинная жертва не только стрелявшего, но и Путина и его "русского мира" и украинских капитулянтов "уставших от войны"».

Ещё раз: по мнению защитников убийцы, убитый атошником-киллером ребёнок — это «жертва русского мира» и тех, кто стремится вернуть мир на Украину. Можно ли после этого вообще считать излагающего подобное господина Гордиенко полноправным участником человеческой популяции? Но ведь подобных «общественных адвокатов» у преступников тысячи, в похожих выражениях оправдывающих убийц Павла Шеремета и Олеся Бузины, атошника Балабуху (который зарезал человека на остановке в Киеве) или захватившего Метромост атошника Белько. «Очень ценные люди» называет таких Юрий Бутусов: «К сожалению, наше государство не уделяет внимания социализации тех, кто прошел через многие боевые ситуации. Хотя это очень ценные люди».

Чувствуя полнейшую безнаказанность, «очень ценные люди» сбиваются в банды, терроризируют города и села, ежедневно подрывают боеприпасы и убивают обычных людей. Например, 21 декабря возле одного из кафе на ул. Круговой в Шевченковском районе Запорожья очередной «патриот» зарезал одного из отмечавших корпоратив граждан: нападавший ударил ножом в шею Сергея Шевелева, затем нанёс ещё несколько ударов ножом и продолжил добивать тяжело раненного ногами; убийца — участник АТО Михаил Федулов.

В чем же секрет безраздельной любви «активистов» к уличным террористам? Ответ прост: именно они являются защитниками «завоеваний Майдана», причём защитниками ярыми, поскольку сами запятнаны выполнением преступных приказов, перепачканы кровью, зачастую мародёрством и пытками. Конец майданного мифа означает их собственную подсудность и коллективную ответственность участников преступных вооружённых формирований (особенно прославившихся своей лютостью добробатов). Таким образом, подстрекатели и исполнители преступлений против собственного народа оказываются в одной лодке, и пути спасения для них общие.

Смысл идеологии Майдана применительно к Донбассу хорошо иллюстрирует фраза одного из видных националистов, бывшего парламентария от партии «Свобода» и сотрудника СБУ Юрия Михальчишина. В недавнем эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» на канале НТА он заявил: «Почему мы не говорим, что Донецк пустой, там нет людей?! Там реально гражданских почти нет, там всё мёртвое, умер Донецк, забудьте про Донецк и Луганск до 2014 года. Это города-привидения, там военная инфраструктура, там сепаратисты и оккупационная администрация, и те, кто с ними коллаборационирует, — всё… Мирные города умерли, всё, не апеллируйте к тому, чего нету, те миллионы людей — это красивая сказка, всё это умерло». То есть в Донецке «нет людей», только вооружённые враги и предатели, а те, кто говорит о необходимости мира на самой Украине, в лучшем случае заблуждаются, а в худшем — внутренние враги. Такова логика «партии войны». Маруся Зверобой: «а нас-то за что?» © Facebook, Олександр Кривохижев | Перейти в фотобанк

Само понятие «гражданская война» для них неприемлемо, поскольку противоречит пропагандистской конструкции, созданной после переворота 2014 года — со всей её мифологией, пропагандой, «национальной элитой», «героями». Это развал государственной системы, сложившейся за последние пять-шесть лет. По сравнению с этой перспективой уличный терроризм — лишь мелкая и досадная помеха. Тем более что ультраправые банды можно подкупить и использовать в своих интересах (что происходит ежедневно во всех регионах многострадальной Украины).

Некоторые образчики сотрудничества власти и бандитов превосходят самое разнузданное воображение. Например, подозреваемый в убийстве писателя и журналиста Олеся Бузины националист Денис Полищук получил от правительства Зеленского почётную должность куратора по правам бывших атошников, о чем поспешил сообщить на своей странице в соцсети: «На прошлой неделе при министерстве ветеранов создана рабочая группа по вопросам мониторинга состояния соблюдения прав и свобод осужденных/взятых под стражу ветеранов. Главой назначен я. Особый опыт проверки учреждений исполнения наказаний продемонстрировал ужасный уровень соблюдения прав и свобод в них. Последний ответ уполномоченного по правам человека свидетельствует о недостаточном внимании именно участникам боевых действий. Тем людям, которые защищали украинскую государственность. Теперь правам ветеранов будет уделяться достаточное внимание». То есть надзор за правами преступников поручен человеку, который, по словам свидетелей убийства Олеся Бузины, добил уже лежащего на земле журналиста выстрелом в голову.

Если решительные меры по обузданию бандитизма со стороны правительства не будут предприняты (а по вышеизложенным причинам этого ожидать не стоит), беспредел уличных банд и отдельных атошников продолжится — к лицемерному удивлению «активистов Майдана». Как резко, но верно подметил публицист Андрей Ваджра: «Сначала они убивали детей на Донбассе. И укропатриоты радостно хлопали в ладоши. Теперь они убивают детей в центре Киева. И укропатриоты грустят. А вы что, думали, что взлелеянные вами убийцы будут убивать только чужих детей? Укропатриоты-долбодятлы никак не могут понять, что отмена моральных принципов не имеет направленного действия. Вы воспитали собственных убийц!»

Перед правительством Зеленского стоит сложная задача — усмирить охранителей «завоеваний Майдана», не трогая при этом основы установленного в 2014 году режима. Но, судя по заискиванию и заигрыванию с преступным сообществом, данная цель для них недостижима. Убийства продолжатся.