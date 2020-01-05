В конце прошлого года один из наиболее богатых людей Украины, народный депутат Александр Фельдман сделал заявление о своём участии в грядущих выборах мэра Харькова

Скорее всего, данная заявка является формой давления на действующего мэра Геннадия Кернеса в продолжающемся конфликте владельца Барабашовского рынка Фельдмана с городской властью, собирающейся прокладывать через рынок новую дорогу. Но если намерения Фельдмана серьезны, то «золотая акция» на выборах харьковского городского головы окажется в ведении руководителя местной организации ОПЗЖ Игоря Райнина. И дело даже не в том, что Александр Фельдман входит во фракцию ОПЗЖ в Верховной Раде, то есть является её сторонником, подчиняется фракционной дисциплине и должен согласовать действия с руководством своей политической силы. На данный момент Фельдман единственный (кроме Александра Ярославского, с которым Кернес, похоже, помирился), кто может составить серьёзную конкуренцию Геннадию Кернесу на местных выборах.

«Составить конкуренцию» ещё не значит «победить», но основательно проредить электорат ныне действующего мэра господин Фельдман в состоянии. Кернес и Фельдман едва ли не близнецы-братья. Оба известны каждому харьковчанину, оба крупные бизнесмены, оба русскоязычные евреи, оба ненавидимы идейными националистами. Они оба топчутся по одному электоральному полю и на заслуженную популярность «Кернеса-хозяйственника» Александр Борисович отвечает популярностью «Фельдмана-мецената». Он единственный среди харьковских парламентариев, отстоявший свой мажоритарный округ от посягательств бессмысленной «команды Зе», когда все парламентские кандидатуры от Кернеса проиграли пустышкам Зеленского.

Вдвойне неприятными для Кернеса притязания Фельдмана делает поддержка ОПЗЖ, поскольку эта партия (формально защищающая интересы русскоязычных жителей Украины) в Харькове весьма популярна: на прошлых парламентских выборах она заняла второе место после «Слуги народа». Интенсивность и искренность этой партийной поддержки зависит не только от указаний киевского руководства, но и работы местных орговиков — руководителя областной организации Игоря Райнина и городской организации Андрея Лесика, у которого с Кернесом затяжной личный конфликт.

Кроме того, у претендента Фельдмана имеются как собственные медиа-ресурсы, так и значительные финансовые средства, чтобы ситуативно подключать сторонние СМИ и интернет-ресурсы. И здесь начинается самое интересное: возможность продвижения кандидата Фельдмана на популярных региональных медиа-ресурсах Арсена Авакова. Думается, для нанесения поражения своему старому недругу Кернесу, Арсен Борисович легко пойдёт на подобное сотрудничество. То есть битва между двумя основными претендентами (если они своевременно не договорятся между собой) может получиться весьма нешуточной — на радость третьему смеющемуся.

«Третим смеющимся» в ситуации взаимоистребительной битвы двух претендентов за один и тот же харьковский электорат станет «команда Зе» и маячащий за её спиной Арсен Аваков. Если основной массив харьковских избирателей будет рассечен напополам, ему будет значительно легче продвинуть нужную кандидатуру на пост городского головы. В этой связи, всё чаще вспоминают харьковского губернатора эпохи Порошенко Юлию Светличную. Ничем харьковчанам особо не запомнившуюся, но и не слишком людоедствовавшую; она же — верная соратница Арсена Борисовича, и она же — близкая подруга Игоря Райнина, нынешнего руководителя регионального отделения ОПЗЖ.

Пока два харьковских тяжеловеса сражаются за симпатии одних и тех же избирателей, мобилизация недовольных произойдёт под другими знамёнами, а именно — достаточно популярной среди харьковчан «команды Зе» и её кандидата-аваковца (например, Юлии Светличной). И тогда гарантировать победу Геннадия Кернеса окажется преждевременно. Во всяком случае, со вступлением в настоящую игру Александра Фельдмана, ему придётся приложить для победы куда большие усилия.

Харьковская областная ОПЗЖ под руководством Райнина, у которого есть контакты со всеми соперничающими сторонами, получила новые возможности для манёвра: либо атаковать Кернеса и подвергнуться ответной атаке, либо договариваться с Кернесом и стать соавтором его победы. Да и с господином Фельдманом Геннадий Адольфович ссорился и мирился уже не один раз и, как сообщается, новые переговоры уже начались. Но если они оба не хотят после выборов стать лёгкой добычей майданщиков (которые их ненавидят), то все-таки необходимо искать возможность договориться. Скоро грядут по-настоящему тяжёлые времена и сплочение региональной элиты является не только залогом выживания всего города, но и лично каждого из них.