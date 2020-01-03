Перезаключение газового контракта в конце минувшего года для господина Зеленского означает больше, нежели просто важный деловой документ. Возможно, это краеугольный камень экономического возрождения переформатированной Украины

Новый контракт подписан на довольно выгодных для Украины условиях, в частности, экономика враждебного государства сходу получила от «Газпрома» выплаты на почти три миллиарда долларов. Если присовокупить эту астрономическую сумму к доходам, которые будут получены от продажи украинской земли, большой приватизации промышленности, по новым западным кредитам, то у господина Зеленского хватит финансов для повышения (пусть даже временного) уровня жизни в стране, социальных выплат, погашения внешних займов и т.д. В конечном итоге, это означает стабилизацию принципиально антироссийского режима. А рядовой украинец оказался живуч, изобретателен в поисках дохода, устойчив к астрономическим счетам.

По главной составляющей остававшегося российского экономического воздействия — газовому и нефтяному транзиту — с «государством-агрессором» заключены долговременные договора, срок действия которых полностью покрывает президентскую каденцию Владимира Зеленского, а введённые Россией экономические санкции не работают (особенно, на белорусском участке, через который на Украину широким потоком идут нефтепродукты и прочие жизненно необходимые товары российского экспорта). Российский запрет на ввоз медицинских кружек Эсмарха (есть и такая позиция санкционном антикиевском списке) вряд ли подорвёт экономику «нэзалежной» больше, нежели она уже потеряла. При этом Зеленский не намерен менять вектор геополитического движения Украины хотя бы в сторону разумного нейтралитета. Ищенко объяснил, почему именно Зеленский в вопросе Донбасса стал хуже Порошенко © РИА Новости, Нина Зотина

Кроме вышеперечисленных вливаний, стоит учесть огромную прибыль украинского государства от торговли заробитчанами, минимизацию расходов на социальную сферу (сброшенную на местное самоуправление либо вообще ликвидированную) плюс прибыльный сельскохозяйственный экспорт. В качестве дополнительных доходов можно предположить легализацию игорного бизнеса, сокращение расходов на непосредственное ведение войны (здесь финансовую подпорку также обеспечат США) и потенциальные бонусы от стабилизации отношений с Россией (например, возобновление транзитного авиасообщения).

Если не рухнет хрупкая финансовая пирамида государственных заимствований, экономическое состояние Украины в ближайшем будущем даёт господину Зеленскому основания для осторожного оптимизма. А в случае падения личной популярности, он легко сможет выходить в публичное пространство с малозначащими мирными инициативами по конфликту на Донбассе и восстанавливать утраченные пункты рейтинга. Встреча в рамках «Нормандского формата» дала Зеленскому скачок популярности до 10%. Таким образом традиционное падение рейтинга в конце тоскливой зимы можно купировать мартовской встречей нормандской четверки, ну и так далее. Вялотекущие переговоры о мире на Донбассе украинской стороне вполне выгодны. Как бандеровцы с факелами по Киеву ходили 1 января 2020 года

Одновременно внутренняя политика киевского режима остаётся фактически неизменной: продолжается насильственная украинизация и антироссийская пропаганда, а неонацистские боевики и организаторы госпереворота 2014 года остаются безнаказанными (наказание инициативной группой товарищей неонациста Виталия Регора — лишь подчёркивает аморфоность государства в этом вопросе). Одновременно Украина становится не только плацдармом для пропагандистской, разведывательной и террористической деятельности против России, но привлекательным (для либеральной части российского политикума) примером олигархической республики, а это подпитывает почву для вожделенного ими росмайдана. Людей, готовых в обмен на личное материальное благополучие бросить Донбасс и Крым на произвол судьбы, в РФ тоже хватает.

Однако главные сторонники или противники этого относительно благополучного для Украины сценария находятся не в Москве. Логика внутриполитической борьбы подразумевает, что чем хуже ситуация для власти, тем больше возможностей для оппозиции. Речь идёт об очень больших деньгах, а ставки — учитывая надвигающиеся выборы в США — увеличиваются. Украинагейт стал реальностью американской политики и кого из туземцев принесут в жертву вашингтонским божкам впрямую зависит от нынешнего и будущего хозяина Белого Дома. При этом сильный и грамотный удар по внутриполитической стабильности на Украине обернётся обрушением пирамиды ОВГЗ (сверхдоходных сегодня облигаций государственных займов), падением национальной валюты, а потом и всей экономики. Что украинцам готовит год 2020-й © Стрингер

Чтобы стабилизовать экономическую и политическую ситуацию на выгодном для себя треке, Зеленскому жизненно необходимо овладеть властью над улицей — десятками тысячами люмпен-националистов, ультраправых радикалов, профессиональных «активистов», «ветеранов АТО» и прочего сброда, который уже пять лет терроризирует Украину. За ними таятся политические интересы конкретных лиц, в том числе, иностранных. Богатеющие на войне и околовоенных спекуляциях добровольно от своих гигантских доходов не откажутся, а индустрия ненависти на Украине приняла воистину вселенские масштабы. На данный момент на стороне Зеленского играет министр МВД Арсен Аваков, но как долго будет продолжаться аваковская поддержка (особенно, если не удовлетворят его премьерские амбиции) никому не ведомо. А кроме Авакова серьёзной опоры среди силовиков и националистов у Зеленского нет.

Если антироссийское и антирусское наступление внутри Украины продолжится, то сожрет ли этот монстр действующего президента или полностью подчинит его своей воле — для нас не так уж и важно. Но в целом — реальных политических сил на сегодня всего две: «партия стабилизации» и «партия дестабилизации» Украины. И какая из них выгоднее России ещё вопрос — сильный противник всегда опасней.