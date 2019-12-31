2019 год стал годом значимых побед и свершений в жизни Донбасса. Главным событием уходящего года, несомненно, следует признать июльский указ Владимира Путина о выдаче в упрощенном порядке гражданских паспортов РФ жителям Донецкой и Луганской областей

Это решение накладывает на Россию вполне определенные обязанности по защите своих новообретенных граждан, коих на сегодняшний день насчитывается уже свыше 50 тысяч.

В августе 2008 года наличие российского гражданства у подавляющего большинства жителей Южной Осетии стало причиной решительных действий по отражению грузинской агрессии против республики. Вооруженные силы Грузии попытались взять под контроль Цхинвал, расстреляв при этом пост российских миротворцев и убив при обстрелах города десятки гражданских лиц. После этого части 58-й армии вошли на грузинскую территорию, рассеяли подразделения противника, уничтожив при этом его сухопутные и морские военные базы. Российские войска остановились фактически на окраинах Тбилиси. Захват столицы не входил в намерения российского руководства, поэтому этим дело и завершилось.

После этого Москва признала две мятежные республики суверенными государствами и разместила там собственные военные базы. С того самого момента ни абхазам, ни осетинам ничто не угрожает. Российские военные готовы в любой момент отразить любое нападение. Учитывая наличие авиации на расположенных непосредственно у грузинских границ аэродромах, больших усилий нейтрализация потенциального противника не потребует.

Аналогичный "зонтик" в случае широкомасштабного наступления украинской армии может прикрыть и Донбасс. Однако это крайне маловероятный сценарий развития событий, поскольку в Киеве хорошо понимают, чем обернется попытка захвата территорий, на которых проживают десятки тысяч граждан РФ. Указ президента России можно назвать судьбоносным, поскольку он в корне меняет статус двух народных республик. Российские вооруженные силы в 2019 году стали гарантом их безопасности.

Другим, куда менее заметным, но имеющим огромное значение для ЛДНР событием стала разморозка "нормандского формата". Несмотря на то, что до выполнения политических пунктов Комплекса мер по имплементации Минских соглашений еще очень далеко, определенные усилия по установлению мира новая украинская власть все же предпринимает. Прошло разведение сил и средств у двух населенных пунктов, определены еще три, открыты два новых КПП на линии соприкосновения, готовится новая встреча нормандской четверки, в течение всего года в результате обстрелов были убиты 5 человек. Конечно, смерть каждого человека — это трагедия, но сравнительно с предыдущими годами речь идет о самом низком количестве жертв. Следующий год обещает стать годом глубокой заморозки конфликта.

В самих республиках продолжался процесс государственного строительства. Уровень благосостояния жителей ЛДНР все еще оставляет желать лучшего, но порядка и безопасности в республиках существенно больше, чем у соседей. Произошедшее в декабре убийство трехлетнего ребенка в центре Киева при покушении на ресторатора и депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, в котором принимали участие ветераны АТО, можно назвать чудовищной иллюстрацией полного развала всей системы нормального жизнеобеспечения на Украине. Надо ли говорить, что ни о чем подобном в народных республиках даже не слышали.

Несмотря на житейские тяготы, высокую безработицу и низкий уровень заработной платы, жители республик ни на мгновение не усомнились в верности выбора, сделанного в кажущемся уже далеким 2014 году. Тогда люди, поднявшиеся на защиту собственных языка, культуры, истории системы ценностей, вынуждены были взять в руки оружие, чтобы защищать свои дома и землю от украинской армии. Продолжающаяся на Украине националистическая вакханалия и сегодня не дает забыть о том, почему жители бывших Донецкой и Луганской областей вынуждены были заявить о своем окончательном разводе с государством, частью которого они были до этого.

Нет сомнений, что в наступающем году курс на интеграцию с Россией будет продолжен. С учетом того, как быстро идет сегодня паспортизация в ЛДНР, сближение в 2020-м приблизится к максимальным значениям. Даже без признания республик их территории становятся родным домом для десятков и сотен российских граждан, чья связь с родиной не будет чисто символической.