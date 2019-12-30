Как только проявилась информация о том, что сотрудники «Беркута», обвиняемые в «преступлениях против Майдана», действительно будут обменяны, в социальных сетях появился вирусный тезис, запущенный Андреем Портновым. Им, дескать, ннадо остаться в Киеве, доказать свою невиновность и укатать в СИЗО тех, кто обвинил их в убийствах

Я не знаю, какие цели преследует уважаемый юрист, но меня искренне удивило, что эта идея пользуется популярностью. Господа, где был последние пять лет Портнов, все знают, но вы-то где были? Вы не заметили факта государственного переворота и гражданской войны?

Да, нынешняя украинская власть, подчиняясь мнению западных партнёров и здравому смыслу, приложила все усилия для того, чтобы казаться преемственной, что никакого переворота не было, а было мирное отречение Януковича под давлением народного недовольства.

Только это обстоятельство заставило новую власть обвинять сотрудников правоохранительных органов не в вооружённом мятеже и попытке свержения законной власти, а всего лишь в расстреле мирных граждан вопреки приказу. Но по сути-то они были в своём праве — если бы не предательство руководства, силами этих самых правоохранительных органов нынешняя, вполне легитимная и всем миром признанная власть властью бы не стала. С их точки зрения они да — виноваты.

То, что никаких массовых репрессий против тех, кто воевал против новой власти, не было, ни о чем не говорит. Даже Советская власть после кровопролитнейшей Гражданской войны сочла нужным закрыть глаза на прошлое множества своих подданных, принимавших участие в войне против неё. Для некоторых — на время (потом им припомнили). Но вот, например, офицер Валентин Катаев, командовавший во время войны орудием на белогвардейском бронепоезде и чуть было не расстрелянный в одесской ЧК, достиг в СССР практически всех мыслимых писательских высот.

Власть не смогла доказать их вину в расстреле Майдана? Вот уж не знаю, зачем ей это понадобилось. Даже Янукович признал, что «Беркут» превысил свои полномочия и нарушил приказы при сопротивлении Майдану. Учитывая же, что уж кто-кто, а представители постмайданной власти совершенно точно знали, кто и в кого стрелял. А если не знали точно, то можно было спросить у Пашинского или Парубия.

Кстати, уже это достаточное основание для того, чтобы их из тюрьмы не выпускать, и то, что происходило вокруг СИЗО в последние дни, показывает не только управляемость националистов (ну кто поверит, что они проспали?), а то, что никакого «доказательства своей невиновности» не могло быть в принципе. Более того, не могло для них быть и сколько-нибудь нормальной жизни на свободе — это немного не тот контингент, который можно привлекать к ответственности «ни за что», а потом спокойно отпускать. Спокойно не могут выпустить даже Василия Муравицкого.

Кстати, будет ли «беркутовцам» хорошо в ЛДНР, тоже вопрос. И дело не только в том, что им надо как-то натурализоваться и получить работу. В республиках это ничуть не проще, чем в России, и случаи, когда бывшие ополченцы в итоге арестовывались на территории Украины, случайными вовсе не были.

Есть и другое обстоятельство. Украинский пропагандист Денис Казанский из совершенно фантастического издания «Украинская неделя» (анализ этого журнала — отдельная тема, но даже на фоне украинской прессы это нечто чудовищное — ICTV на бумаге) сообщил, что «Олег Янишевский и Александр Маринченко были арестованы не сразу и успели повоевать в АТО в 2014-2015. Оба имеют статус участников боевых действий». Разумеется, Казанский не врёт никогда, кроме как всегда. Более того, он считает, что «это обстоятельство лишний раз доказывает, что "Беркут" в самом деле виновен в расстрелах сторонников Майдана, что бы там ни писали портновы-лукаши. Более того, их участие в этих расстрелах в глазах Кремля перевешивает даже участие в войне против боевиков ЛДНР на Донбассе». Однако мне, например, неоднократно приходилось слышать и читать истории о том, как находят общий язык в АТО бойцы самообороны Майдана и офицеры внутренних войск, защищавшие правительственный квартал, — реалии гражданской войны. Интересно, что думают по поводу этого факта биографии обменянных, если он подтвердится, власти и население республик?