Эксперты и политики предлагают разные варианты ответа на вопрос, кто же оказался победителем на переговорах по транзиту газа, которые завершились согласованием основных позиций между Москвой и Киевом

На Украине звучат торжествующие голоса — украинской стороне удалось выторговать себе условия, о которых до последней встречи не шло и речи. Главные уступки, на которые пошел «Газпром» — это решение выплатить «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража до конца 2019 года «живыми деньгами», как об этом сообщили участники переговоров. Вторая победа украинской стороны — отказ России от требования сохранить действовавшие по прежнему контракту тарифы на прокачку газа. В новом контракте они будут повышены, правда, насколько, пока неясно. Скорее всего, этот момент останется коммерческой тайной, и публике не удастся узнать о том, как вырастут доходы газового оператора, осуществляющего транзит.

То есть налицо изменение позиций «Газпрома» в сторону их очень существенного смягчения, тогда как Киев сумел отыграть для себя значительные, если не сказать больше, бонусы. Надо полагать, что Москва была вынуждена отступить от заявленных рубежей на переговорах по нескольким причинам. Главная из них — недостаток собственных транзитных мощностей для поставки в европейские страны законтрактованного объема топлива. Собственно, Владимир Путин на «Прямой линии» не посчитал нужным скрывать, что Россия заинтересована в украинской ГТС. Экспертам было очевидно, что срыв поставок ударит не только по украинскому бюджету и возможности «Нафтогаза» обеспечить население теплом на весь отопительный сезон. Споры о победителях и проигравших в газовых переговорах. Что обсуждают соцсети 23 декабря © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Опасность подстегивала и «Газпром», который мог оказаться обложен гигантскими штрафами из-за неисполнения своих обязательств перед Европой. Поэтому если присмотреться к итогам переговоров чуть пристальней, то, вероятней всего, победа Киева не будет казаться столь очевидной. «Газпром» устранил опасность штрафных санкций и гарантированно сохранил статус одного из главных поставщиков газа на европейские энергетические рынки. Его доля на них составляет порядка 30 процентов. Это означает, что в будущем году он заработает миллиарды долларов на традиционном западном направлении.

Остается также открытым вопрос об украинских евробондах, в которые российское правительство в 2013 году вложило $3 млрд, предоставив таким образом кредит тогдашней украинской власти, во главе с президентом Януковичем. По вердикту Лондонского суда Украина должна вернуть евробонды, однако она просто игнорирует вступившее в силу решение. Соответственно, ежедневно набегает пеня, и сумма долга уже перевалила за $4 млрд. О взаимозачете речи не идет, поскольку свой долг «Газпром» должен погасить до нового года. Возможно, что «живые деньги» российского газового монополиста Киев использует для того, чтобы исполнить решение лондонского суда. Бесконечно тянуть с выплатой — вариант не слишком хороший, поскольку грозит арестом, а, возможно, и последующей распродажей различных украинских активов в Европе по газпромовскому иску.

Очень многое из того, о чем договорились стороны, нам так и не станет известно, но очевидно, что речь шла о взаимовыгодных уступках. Украина очень серьезно теряет в объемах транзита — в первый год около 17-20 млрд кубометров, если брать средние показатели прокачки, а не рекордный 2019, в оставшиеся 4 — по 30-35 млрд ежегодно. Это значит, что украинский бюджет недополучит за 5 лет порядка $5 млрд, хотя это не точно, поскольку новые транзитные тарифы держатся в секрете. Возможно, что в них заложена компенсация за столь значительное снижение перекачиваемого топлива.

В любом случае речь не идет о победах или поражениях. Похоже, у договоренностей отсутствует или почти отсутствует политический аспект. Экономические расчеты на сей раз, в отличие от предыдущих раундов переговоров, явно превалировали. Ну, разве что руководству «Нафтогаза» позволили сохранить лицо, свободу, и многомиллионные долларовые премии, которые оно выписало себе после решения Стокгольмского арбитража. Если бы «Газпром» отказался погасить долг, господа из украинской газодобывающей компании стали бы фигурантами громких уголовных дел. Сенсации в рамках концепции. Путин об Украине на ежегодной пресс-конференции и не только © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Я много раз писал, что договоренности обязательно будут достигнуты. И вовсе не потому, что нынешняя правящая команда будет на переговорах руководствоваться здравым смыслом. Главный фактор, обеспечивший позитивный результат, это заинтересованность Европы в продолжении транзита. Дешевый российский газ позволяет ее экономике сохранять конкурентоспособность, тогда как СПГ из США, стоимость которого почти в три раза выше, нанесет гигантский ущерб всей производственной и аграрной сфере европейских стран. Поэтому, поддерживая до поры до времени абсурдные требования Украины на переговорах, ближе к концу года Еврокомиссия резко поменяла подходы. В кулуарах, надо полагать, Киеву пообещали ссадить его с кредитной иглы и ему ничего не оставалось делать, как поставить свою подпись под протоколом о согласовании позиций. В итоге все как бы выиграли, но и что-то проиграли. Но с экономической точки зрения, и для Украины, и для России — продолжение транзита объективно является колоссальным успехом. С чем и можно поздравить все заинтересованные стороны.