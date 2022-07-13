На политической шахматной доске под названием «Украина» есть немало фигур, которые давно превратились в невидимок, но в любое время могут «выйти из сумрака» забытия. Один из таких персонажей - экс-министр внутренних дел МВД Украины Арсен Аваков. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Дмитрий Выдрин

«Он был одним из самых адекватных украинских политиков. В том смысле, что видел мир не через идеологические шоры, а через свой конкретный интерес. В другой истории, он мог бы стать, к примеру, хорошим армянским ювелиром в Турции. Не заморачивался бы на исторические разногласия, а делал бы личный бизнес», — заявил эксперт.

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Политолог призвал не списывать со счетов бывшего министра, предположив, что он еще может появится на шахматной доске украинской политики «в будущих раскладов».

Полностью интервью с Дмитрием Выдриным можно прочитать здесь.