«Он был одним из самых адекватных украинских политиков. В том смысле, что видел мир не через идеологические шоры, а через свой конкретный интерес. В другой истории, он мог бы стать, к примеру, хорошим армянским ювелиром в Турции. Не заморачивался бы на исторические разногласия, а делал бы личный бизнес», — заявил эксперт.
По словам Выдрина, национализм для Авакова — не состояние собственного духа, а чужая и понятная слабость, которую можно использовать и на которой можно виртуозно играть в коммерческих целях.
Политолог призвал не списывать со счетов бывшего министра, предположив, что он еще может появится на шахматной доске украинской политики «в будущих раскладов».
Полностью интервью с Дмитрием Выдриным можно прочитать здесь.