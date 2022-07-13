Задача вернуть контроль над территориями южного направления «висит» уже месяца три в повестке украинских пропагандистов, напомнил эксперт. Киевский режим стремится любой ценой проводить контратаки в Херсонской и Запорожской областях, чтоб «выкинуть российские войска за Днепр, на левый берег».
«Было несколько контратак предпринято, не такие сильные, как они рисуют, но у них ничего не получилось. Но когда противник что-то заявляет, даже пропагандистские заявления не стоит оставлять без внимания», — заявил он.
Поэтому военное руководство РФ в курсе происходящих заявлений и оценивает обстановку по всем направлениям по фактам.
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