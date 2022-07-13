Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил в интервью изданию Украина.ру, что популистские высказывания Владимира Зеленского о возможных контратаках становятся сигналом к действию для российских войск

«На Киев». Что осталось от Украины на освобожденных территориях © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

«Было несколько контратак предпринято, не такие сильные, как они рисуют, но у них ничего не получилось. Но когда противник что-то заявляет, даже пропагандистские заявления не стоит оставлять без внимания», — заявил он.

Поэтому военное руководство РФ в курсе происходящих заявлений и оценивает обстановку по всем направлениям по фактам.

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