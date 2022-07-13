Оружие, которое поставляется западными странами на Украину не помогает в ВСУ в боевых действиях против российской армии, но позволяет воевать с мирным население, рассказала в интервью изданию Украина.ру журналистка и телеведущая Анна Шафран

Песков поставил точку в вопросе об отношении к украинцам © Филипп Прокудин/Украина.ру

Она отметила, что у Украины есть артиллерия, РСЗО и системы залпового огня, но используются они против мирного населения Донбасса.

По ее мнению, правительство Владимира Зеленского, продолжая такие действия, фактически становится террористическим режимом.

Она также добавила, что для России это объективно означает смену вектора — вероятность каких-либо переговоров снижается и речь может идти об уничтожении действующего украинского режима.

Полный текст интервью читайте здесь.