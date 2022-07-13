«Если говорить о поставках оружия, Украину спасет только серьезное вооружение — авиация, ПВО, системы Patriot, баллистические ракеты. На текущий момент не поставляется такого рода вооружение на территорию Украины», — сказала Шафран.
Она отметила, что у Украины есть артиллерия, РСЗО и системы залпового огня, но используются они против мирного населения Донбасса.
По ее мнению, правительство Владимира Зеленского, продолжая такие действия, фактически становится террористическим режимом.
Она также добавила, что для России это объективно означает смену вектора — вероятность каких-либо переговоров снижается и речь может идти об уничтожении действующего украинского режима.
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