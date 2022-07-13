Американский политолог Збигнев Бжезинский любил сравнивать политический мир с шахматной доской. При этом, он утверждал, что фигуры с нее не исчезают, а только меняют статус. В интервью изданию Украина.ру политолог Дмитрий Выдрин рассказал о положении фигур на доске под названием «Украина»

«Здесь почти нет "окончательно сметенных" фигур. Просто пешки стали "офицерами" и "королями", а последние превратились в "шестерок"… Впрочем, Украине удалось смешать игру в шахматы с игрой в "дурака". Особенно — подкидного», — сказал эксперт.

Царёв назвал срок перелома в спецоперации на Украине © РИА Новости, Кирилл Нортон / Перейти в фотобанк Юлия Тимошенко, которая затаилась в ожидании удобного момента, о чем явно свидетельствуют ее камуфляжные лабутены.

Полностью интервью с Дмитрием Выдриным можно прочитать здесь.