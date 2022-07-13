«Здесь почти нет "окончательно сметенных" фигур. Просто пешки стали "офицерами" и "королями", а последние превратились в "шестерок"… Впрочем, Украине удалось смешать игру в шахматы с игрой в "дурака". Особенно — подкидного», — сказал эксперт.
Он добавил, что даже те персонажи, которые считаются отыгранными, на самом деле таковыми еще не являются. Например, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, которая затаилась в ожидании удобного момента, о чем явно свидетельствуют ее камуфляжные лабутены.
Полностью интервью с Дмитрием Выдриным можно прочитать здесь.