Заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов дал интервью изданию Украина.ру, в котором, в частности, ответил на вопрос о предстоящем референдуме

Царёв назвал срок перелома в спецоперации на Украине © РИА Новости, Кирилл Нортон / Перейти в фотобанк

«Я даже не сомневаюсь, что большая часть жителей Херсонской области проголосует за вступление в Российскую Федерацию. Потому что последнее десятилетие в Украине путь в Европу показал, что главное в решении на пути в Европу было голосование в Верховной Ради по легализации однополых браков. Для меня это свидетельствует о том, что этот путь не просто тупиковый — этот путь попахивает дьявольщиной», — заявил он.

Херсонская область была освобождена в марте. С тех пор в регионе активизировались украинские диверсионные группы, их руками уже совершено по меньшей мере пять покушений. Почерк их поведения один и тот же: автомобили местных чиновников или мимо проезжающие машины начиняют взрывчаткой.

Жители Херсонской области изъявили желание присоединиться к РФ, референдум должен состояться в ближайшие месяцы.

Полностью интервью с Кириллом Стремоусовым можно прочитать здесь.