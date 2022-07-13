По словам чиновника, референдум о присоединении региона к Российской Федерации пройдет обязательно, где волеизъявление людей обретет юридическую силу.
«Я даже не сомневаюсь, что большая часть жителей Херсонской области проголосует за вступление в Российскую Федерацию. Потому что последнее десятилетие в Украине путь в Европу показал, что главное в решении на пути в Европу было голосование в Верховной Ради по легализации однополых браков. Для меня это свидетельствует о том, что этот путь не просто тупиковый — этот путь попахивает дьявольщиной», — заявил он.
Херсонская область была освобождена в марте. С тех пор в регионе активизировались украинские диверсионные группы, их руками уже совершено по меньшей мере пять покушений. Почерк их поведения один и тот же: автомобили местных чиновников или мимо проезжающие машины начиняют взрывчаткой.
Жители Херсонской области изъявили желание присоединиться к РФ, референдум должен состояться в ближайшие месяцы.
Полностью интервью с Кириллом Стремоусовым можно прочитать здесь.