Эксперт отметил, что план по экспорту зерновых выполнен, даже несмотря на все «крики Джо Байдена и европейских чиновников» о том, что Россия чего-то блокирует, не выпускает.
Прогнозы же на следующий урожай плохие, напоминает Иван Лизан. Часть посевных площадей потеряна, соответственно будет потеряна и часть урожая. Дефицит, по прогнозам аналитиков, ожидается и по пшенице, и по подсолнечному маслу — урожай будет наполовину хуже.
«Это означает, что России, помимо расширения ее зоны контроля, нужно будет решать несколько проблем. Во-первых, снабжать продовольствием жителей освобожденных регионов, потому что Киев их не будет снабжать продовольствием», — добавляет эксперт.
Кроме того, по его мнению, необходимо будет поддерживать тех аграриев, которые окажутся под влиянием России.
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