Глава аналитического бюро проекта «СОНАР-2050» Иван Лизан рассказал в интервью изданию Украина.ру, что прогнозы урожая пшеницы в этом году неутешительные. Он считает, что решение продовольственных проблем снова ляжет на плечи российских аграриев

За минами в море. Африка просит украинское зерно, а Аваков обещает тяжелую зиму © Freepik, jcomp

Прогнозы же на следующий урожай плохие, напоминает Иван Лизан. Часть посевных площадей потеряна, соответственно будет потеряна и часть урожая. Дефицит, по прогнозам аналитиков, ожидается и по пшенице, и по подсолнечному маслу — урожай будет наполовину хуже.

«Это означает, что России, помимо расширения ее зоны контроля, нужно будет решать несколько проблем. Во-первых, снабжать продовольствием жителей освобожденных регионов, потому что Киев их не будет снабжать продовольствием», — добавляет эксперт.

Кроме того, по его мнению, необходимо будет поддерживать тех аграриев, которые окажутся под влиянием России.

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