На днях, на освобожденных территориях произошли сразу три покушения на местных чиновников. Они стали очередными в целой череде подобных терактов. Как этому противостоять, в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов

«Первое — необходимо из себя вырвать страх, и понимать, что на самом деле идет война, что в этой войне, как показывает практика, с украинской стороны никого никто не собирается брать в плен, и жизнь раненным никто не собирается оставлять», — сказал он.

Во-вторых, добавил он, никогда нельзя терять бдительность. И наконец, нужно всегда помнить, что борьба сейчас идет не с какой-то непонятной агрессией, а с глобальным фашизмом.

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В частности, 22 июня было совершено покушение на главу военно-гражданской администрации Чернобаевки Юрия Турулева. Двумя днями позже — 24 июня — в столице области погиб руководитель управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко. Автомобиль чиновника был взорван.

В понедельник, 11 июля, в Херсоне злоумышленники пытались убить главу военно-гражданской администрации Владимира Сальдо, а в Мелитопольском районе покушались на жизнь главы администрации Андрея Сигуты. Эти чиновники остались живы.

В тот же день в городе Великий Бурлук Харьковской области взрывчатка сработала в машине руководителя военно-гражданской администрации Евгения Юнакова. Чиновник скончался.

Полностью интервью с Кириллом Стремоусовым можно прочитать здесь.