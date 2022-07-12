Весь мир недооценил не только Владимира Зеленского, но и «глубину мутации западной политики», поставившей во главу угла запрос на «казаться», а не «быть». Бывший квнщик метко попал в эту информационную струю, поэтому и стал на Западе звездой. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Дмитрий Выдрин

«Бывший комик сотворил лучший в своей жизни фарс. Он Евросоюз превратил в унылый обоз, а бывших ЕС-випов — в скучных «пиджаков», «тыловиков», заискивающих перед франтоватыми и камуфлированными «фронтовиками». Зеленский сильно помог Штатам сделать нынешний «запрос на безопасность» престижнее вчерашнего «запроса на благополучие»», — сказал эксперт.

Он добавил, что многие геополитические скетчи Зеленского прописывались для тандема двух «коверных» — его самого и уже без пяти минут премьера Британии Бориса Джонсона. По мнению политолога, после ухода последнего, на арену снова могут выйти «силачи» — реальные персонажи типа экс-президента США Дональда трампа и «тогда актеру не поздоровится».

Полностью интервью с Дмитрием Выдриным можно прочитать здесь.