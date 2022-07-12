Он пояснил, что Зеленский интуитивно угадал, что статус взаимоотношений ЕС и НАТО меняется. Раньше попасть в Альянс было куда менее престижным, чем вступить в Союз, потому что НАТО было доступом только к безопасности, а ЕС — к самому благополучию.
«Бывший комик сотворил лучший в своей жизни фарс. Он Евросоюз превратил в унылый обоз, а бывших ЕС-випов — в скучных «пиджаков», «тыловиков», заискивающих перед франтоватыми и камуфлированными «фронтовиками». Зеленский сильно помог Штатам сделать нынешний «запрос на безопасность» престижнее вчерашнего «запроса на благополучие»», — сказал эксперт.
Он добавил, что многие геополитические скетчи Зеленского прописывались для тандема двух «коверных» — его самого и уже без пяти минут премьера Британии Бориса Джонсона. По мнению политолога, после ухода последнего, на арену снова могут выйти «силачи» — реальные персонажи типа экс-президента США Дональда трампа и «тогда актеру не поздоровится».
Полностью интервью с Дмитрием Выдриным можно прочитать здесь.