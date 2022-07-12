В официальном сообщении прокуратуры сказано, что экс-депутат задержан за вымогательство 10 тысяч долларов за влияние на суд.
«При процессуальном руководстве Голосеевской окружной прокуратуры города Киева задержан бывший народный депутат Украины по факту вымогательства неправомерной выгоды за влияние на принятие решения судьями, — сказано в сообщении прокуратуры», — говорится в сообщении.
По данным СМИ, взятку Белоус потребовал от предприятия, обещая повлиять на положительное решение суда и был задержан «на горячем».
Артур Белоус был депутатом третьего созыва Верховной Рады с 1998 по 2002 годы от Народно-демократической партии.