Бывшего депутата Верховной Рады задержали 12 июля в Киеве за взятку. Национальная полиция Украины не раскрывает личность преступника, но по данным СМИ им является Артур Белоус

В официальном сообщении прокуратуры сказано, что экс-депутат задержан за вымогательство 10 тысяч долларов за влияние на суд.

«При процессуальном руководстве Голосеевской окружной прокуратуры города Киева задержан бывший народный депутат Украины по факту вымогательства неправомерной выгоды за влияние на принятие решения судьями, — сказано в сообщении прокуратуры», — говорится в сообщении.

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Артур Белоус был депутатом третьего созыва Верховной Рады с 1998 по 2002 годы от Народно-демократической партии.