В сообщении уточняется, что танки числятся как те, что «сохраняются, не используются и неактивны».
«Как только Leopard 2A4 и M113 перейдут в собственность Украины, правительство Владимира Зеленского будет финансировать их ремонт и модернизацию на территории Испании», — говорится в материале.
Также автор статьи добавляет, что некоторые испанские компании готовы взяться за ремонт списанной техники для Украины.
Кроме того, в материале подчеркнули, что «передача танков Украине предполагает предварительное одобрение Германии и США.