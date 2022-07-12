Минобороны Испании готово передать Украине десять боевых танков Leopard 2A4 и бронетранспортеров М113, которые находятся на сохранении и в «разном состоянии», передает издание Infodesensa, ссылаясь на собственные источники в ведомстве

В сообщении уточняется, что танки числятся как те, что «сохраняются, не используются и неактивны».

«Как только Leopard 2A4 и M113 перейдут в собственность Украины, правительство Владимира Зеленского будет финансировать их ремонт и модернизацию на территории Испании», — говорится в материале.

Также автор статьи добавляет, что некоторые испанские компании готовы взяться за ремонт списанной техники для Украины.