Владимир Зеленский сделал непостижимое: он не спустился в политику со сцены КВН, а затащил ее на свои подмостки, заставив западный мир оценивать эффективность политики не ростом экономики и уровнем жизни, а сценической мимикой, колкостью шуток и имитацией слезы. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог Дмитрий Выдрин

«Вот у кого жизнь удалась, так удалась! Удалось сменить сценическое амплуа. Из героя "Служебного романа" — неловкого рохли и карьерного неудачника — стал, несмотря на скромную физическую фактуру, брутальным мачо — желанным, небритым и камуфлированным. Героем "Военно-полевого романа"», — сказал эксперт.

Названо количество россиян, которые подали заявление на украинскую визу © РИА Новости, Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Полностью интервью с Дмитрием Выдриным можно прочитать здесь.