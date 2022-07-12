«Вот у кого жизнь удалась, так удалась! Удалось сменить сценическое амплуа. Из героя "Служебного романа" — неловкого рохли и карьерного неудачника — стал, несмотря на скромную физическую фактуру, брутальным мачо — желанным, небритым и камуфлированным. Героем "Военно-полевого романа"», — сказал эксперт.
Он констатировал, что и кассу «с западной легковерной публики» Зеленский собирает соответствующую: «до шести ярдов зелени в месяц», о чем все предыдущие президенты могли только мечтать.
Полностью интервью с Дмитрием Выдриным можно прочитать здесь.