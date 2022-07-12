«Шесть — на краткосрочные визы и четыре — на долгосрочные, с целью воссоединения с семьей», — приводит издание цитату.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что за семь дней действия визового режима на всю Россию не нашлось ни одного гражданина, который подал бы на получение украинской визы. Было более 100 звонков в МИД, посольство Украины от граждан РФ с просьбой разъяснить правила въезда, как получить визу.
Визовый режим с Россией Украина ввела с 1 июля. Оформить украинские визы россияне могут в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.
При этом Россия продолжает соблюдать соглашения, заключенные ранее с Киевом о безвизовых и трансграничных поездках.