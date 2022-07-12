С момента ввода визового режима, десять граждан России подали заявление на получение украинской визы, сообщает 12 июля УНН со ссылкой на спикера МИД Украины Олега Николаенко

«Шесть — на краткосрочные визы и четыре — на долгосрочные, с целью воссоединения с семьей», — приводит издание цитату.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что за семь дней действия визового режима на всю Россию не нашлось ни одного гражданина, который подал бы на получение украинской визы. Было более 100 звонков в МИД, посольство Украины от граждан РФ с просьбой разъяснить правила въезда, как получить визу.

Украина: для россиян — визы, украинцев — под власть военкоматов © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

При этом Россия продолжает соблюдать соглашения, заключенные ранее с Киевом о безвизовых и трансграничных поездках.