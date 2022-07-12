Вице-премьер России Марат Хуснуллин поручил Минэнерго в краткие сроки проработать план газификации Запорожской области, так как Киев принял решение о перекрытии поставок газа на освобожденные территории, написал он в своем Telegram-канале 12 июля

«Недавно киевская сторона решила перекрыть поставку газа в Запорожскую область. Дал поручение Минэнерго максимально оперативно проработать вопрос по газификации Запорожья», — написал он.

Он также подчеркнул, что государство будет оказывать всю необходимую поддержку региону.