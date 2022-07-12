«Недавно киевская сторона решила перекрыть поставку газа в Запорожскую область. Дал поручение Минэнерго максимально оперативно проработать вопрос по газификации Запорожья», — написал он.
Он также подчеркнул, что государство будет оказывать всю необходимую поддержку региону.
Ранее замначальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов рассказал, что украинский режим лишил газа мирных жителей освобожденной территории Запорожской области, перекрыв или перебив газопровод на пока еще контролируемой им территории к северу от Орехова.