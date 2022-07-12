«К счастью, я не единственный, кто говорит, что выживание демократии в Америке находится в серьезной опасности. Американская общественность была шокирована решением об отмене Roe v. Wade (право на аборты). Но люди должны признать это решение тем, чем оно является: частью тщательно продуманного плана по превращению США в репрессивный режим», — сказал он.
Сорос подчеркнул, что наибольшую угрозу для США представляют не традиционные внешние враги — Россия и Китай, а внутренние, правые экстремисты и противники демократии.
Помимо правых радикалов, к опасным внутренним врагам Сорос отнес Верховный суд США и Республиканскую партию Дональда Трампа.