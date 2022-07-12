Украинские силовики применили дрон-камикадзе в жилом массиве Энергодара в Запорожской области. Об этом заявил 12 июля представитель пресс-службы военно-гражданской администрации города, передает РИА Новости

На Украине разработали «смертельно опасный» дрон-камикадзе © mil.in.ua

Информация о пострадавших и жертвах уточняется.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ

Зимой сообщалось, что украинская компания A.Drones создала беспилотный самолет-снаряд, способный поражать особо защищенные цели, — дрон-камикадзе «Пилум». Главная функция такого дрона — прорыв системы противовоздушной обороны противника. Управляется такой беспилотник или оператором, или же посредством предварительно введенных в его систему координат цели. По словам разработчиков, это действительно «классный, недорогой, смертельно опасный для противника аппарат».