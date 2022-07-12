В Одессе предложили заменить памятник Екатерине II на монумент американского порноактера Билли Геррингтона, пропагандировавшего однополую любовь. Соответствующая петиция появилась на официальном сайте президента Украины и уже набрала необходимое для ее рассмотрение количество голосов

«Екатерина II является контроверсионной исторической фигурой, которая своими действиями нанесла большой вред Украинской государственности и культуре. Сам факт установки этого памятника был страшной ошибкой и каждый день его дальнейшего существования сигнализирует о том, что Одесса находится в зоне российского культурного влияния. Пора это изменить», — объяснил свою позицию ее автор Алексей Матвеев.

Западу в Совбезе ООН нечего было ответить на аргументы России об Украине © РИА Новости, Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк

«Это весело и смешно. Все студенты Одесских вузов после получения диплома смогут выпить пива с Билли Геррингтоном. Фигура Билли Геррингтон имеет большое культурное влияние в интернете и появление такого памятника станет очень популярным туристическим аттракционом», — говорится в качестве оснований для создания памятника порноактеру.

По закону страны, если подобное обращение набирает 25 тысяч подписей, президент должен его рассмотреть. У данной заявки голосов уже больше.

«Гачимучи» — японское слово, в переводе означающее «накачанный здоровяк», позже ставшее синонимом однополой любви. Эта интернет-субкультура приобрела широкую распространенность в том числе и в странах СНГ.

Уильям Херрингтон погиб в результате ДТП в Калифорнии в 2018 году.

Это не первое предложение об установке памятника ему на Украине. В сентябре 2021 года в городе Запорожье стартовала онлайн-петиция по инициативе переименования площади Маяковского в честь Геррингтона. Однако переименования в итоге так и не произошло.