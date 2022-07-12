В Киевской области преуспевающий адвокат изрезал на куски свою возлюбленную и выбросил ее труп в пруд, сообщает 12 июля УНИАН со ссылкой на Национальную полицию

Уточняется, что преступник ранее был участником одного из ток-шоу о любви и браке.

По информации издания, он вырезал и заморозил разные части тела женщины, после чего развез их по свалкам Обуховского района, а руки и ноги выбросил в пруд.

«Мужчина объяснил, что между ним и женщиной возник конфликт, из-за чего он задушил ее, а, чтобы скрыть следы преступления, расчленил тело и пытался спрятать остатки», — говорится в сообщении.

Конфликт Спартц и Ермака, популяризация доносов, обстрелы Донбасса. Хроника событий на Украине на 12:00 12 июля © Kevin Dietsch / Getty Images

По информации агентства, сейчас преступник находится в изоляторе временного содержания.