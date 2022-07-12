Сейчас не идет речи о возобновлении переговоров с Украиной. Об этом заявил 11 пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости

«Нет, сейчас об этом речи не идет», — сказал он журналистам.

У Пескова спросили, обсуждает ли президент России Владимир Путин с президентом Турции Тайипом Эрдоганом возобновление переговоров с Украиной. Журналист уточнил, что эта тема могла подниматься двумя президентами в ходе телефонного разговора, но Песков ответил отрицательно.

Переговорный процесс между Россией и Украиной начались уже в марте и проходили сперва на территории Белоруссии, а позже — в Турции. Президент Эрдоган многократно предлагал безопасную площадку для возобновления переговоров.

Киев хочет говорить. Состоится ли новый этап переговоров между Россией и Украиной © БелТА / БелТА / Перейти в фотобанк Владимира Зеленского, министра обороны Украины Алексея Резникова или министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебы очевидно указывают на неготовность к дипломатии и желание продолжать военные действия.

Также ранее в немецком издании Welt была опубликована статья, в которой говорилось, что Соединенные Штаты Америки и их главные европейские союзники обсуждают дипломатические пути окончания конфликта на Украине. В материале говорится, что за урегулирование конфликта путем дипломатических переговоров выступают большинство европейских избирателей.