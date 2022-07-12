Российская спецоперация направлена не против украинцев, а против киевского режима. Это подчеркнул 12 июля в разговоре с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Здравый смысл возобладает»: Песков заявил, что Украине нужно понять условия России © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ для лиц, постоянно проживающих в ДНР, ЛНР и на Украине.

В связи с этим Пескову задали вопрос, согласны ли в Кремле с оценкой МИД Украины этого документа как посягательства на суверенитет и территориальную целостность страны.

«Специальная военная операция идет не против украинцев. Она идет против режима, и в то же время весьма и весьма много украинцев действительно хотят стать гражданами Российской Федерации. Поэтому этот указ чрезвычайно важен для большого количества людей», — объяснил Песков.

В конце мая Путин упростил получение гражданства РФ для жителей ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей Украины.

Ранее администрация Херсонской области сообщила, что все жители Украины смогут подать заявление на российское гражданство, для этого необязательно иметь прописку в области.