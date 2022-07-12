Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ для лиц, постоянно проживающих в ДНР, ЛНР и на Украине.
В связи с этим Пескову задали вопрос, согласны ли в Кремле с оценкой МИД Украины этого документа как посягательства на суверенитет и территориальную целостность страны.
«Специальная военная операция идет не против украинцев. Она идет против режима, и в то же время весьма и весьма много украинцев действительно хотят стать гражданами Российской Федерации. Поэтому этот указ чрезвычайно важен для большого количества людей», — объяснил Песков.
В конце мая Путин упростил получение гражданства РФ для жителей ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей Украины.
Ранее администрация Херсонской области сообщила, что все жители Украины смогут подать заявление на российское гражданство, для этого необязательно иметь прописку в области.