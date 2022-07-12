Политика Запада приближает мир к пропасти большой войны. Об этом 12 июля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава, передает belta.by

«Довоевались»: Лукашенко рассказал о гибели 20 белорусов, воевавших на стороне Киева © president.gov.by объяснил глава государства.

По его словам, западные страны наращивают военные силы в интересах сохранения гегемонии. Кроме этого, вокруг неугодных им стран культивируются неонацистская идеология и фашистские режимы.

Президент республики выразил опасения, что в войне, которую развязывает Запад, победителей уже не будет.

Он также подчеркнул, что против Белоруссии была развязана полномасштабная гибридная война, носящая наступательный характер. По словам президента, давление на Белоруссию растет во многих сферах. Это, считает он, подтверждает тот факт, что против республики развязана гибридная война.

Лукашенко не раз заверял, что Белоруссия поддерживала и будет поддерживать Россию в борьбе с нацизмом. Буквально в начале месяца он в очередной раз подтверждал это.