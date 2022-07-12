Возле салона красоты во Львове были замечены знаки синего, белого и красного цвета, что вызвало агрессивную реакцию посетителей, сообщила одна из клиенток салон Галина Фесюк на своей странице в соцсетях

«На мой вопрос: почему у парикмахерской висит вот такой знак, одна из женщин ответила вопросом: "А что вы подумали?" Поняв, что эти женщины не знают или не хотят отвечать, вышла на улицу. Одна из них тоже вышла за мной и вслед крикнула: "Ну, что позвонили уже в полицию?"» — написала Галина.

Клиентка добавила, что звонить правоохранителям не стала, но была крайне возмущена и озадачена такой «находкой».

Подписчики Галины, в целом, разделили ее опасения, возмутившись, что львовские предприниматели, по-видимому, «поддерживают Россию».

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В начале прошлого века он появился на заведениях, которые оказывали одновременно парикмахерские и медицинские услуги, такие как удаление зуба или обработка ран. Цвета в триколоре означают следующее: красный — кровь, синий — вены, белый — бинты.

Неловкие ситуации на эту тему случаются не впервые: в начале весны в Киеве сорвали флаг Словении, а флаги Франции тоже не единожды подвергались нападениям.